Hành trình đầy sóng gió của Amorim đến trận chung kết Europa League

Những tháng đầu của Amorim trong vai trò này vô cùng khó khăn, khi câu lạc bộ chạm đến những mức thấp lịch sử khiến ông "thực sự xấu hổ", Amorim nói với Sky Sports. Thật đáng kinh ngạc khi Man United – đội đang xếp thứ 16 tại Premier League, chỉ hơn khu vực xuống hạng hai bậc – lại lọt vào trận chung kết Europa League. Dù vậy, họ đang đứng trước một ngã rẽ tại Bilbao.

Nếu Man United đánh bại Spurs tại sân Estadio San Mamés vào thứ Tư, họ sẽ giành suất tham dự Champions League mùa tới và đảm bảo khoản tăng tài chính ít nhất 100 triệu bảng từ việc tham gia giải đấu này. Ngoài ra, còn có uy tín khi lấy lại vị thế trong nhóm tinh hoa châu Âu, điều có thể khiến Man United trở nên hấp dẫn hơn với các bản hợp đồng tiềm năng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Nếu United thua? Mọi thứ kể trên sẽ tan biến, hãy chuẩn bị tinh thần cho một năm nữa đầy bất ổn, cả về tài chính lẫn việc tái thiết đội hình, và rồi tự hỏi liệu Amorim có còn ở lại để tiếp tục công việc hay không.

HLV 40 tuổi, người đến từ nhà vô địch Bồ Đào Nha Sporting CP vào tháng 11 năm ngoái sau khi Erik ten Hag bị sa thải, tuần trước cho biết ông "chưa hề có ý định từ bỏ" sau khi chịu 13 thất bại trong 25 trận tại Premier League, trước khi nói thêm rằng việc câu lạc bộ "thay đổi chúng tôi" là "bình thường" nếu Man United tiếp tục thất bại dưới sự dẫn dắt của ông. Cũng trong phát biểu đó, Amorim loại trừ khả năng ra đi trước khi lại để ngỏ khả năng này. Nhiều nguồn tin cũng nói với ESPN rằng trong khi Amorim đang dẫn dắt đội bóng, ban lãnh đạo Man United cũng phải quản lý HLV này để trấn an rằng ông sẽ được hỗ trợ để vực dậy câu lạc bộ.

Khi nhận công việc tại Man United, Amorim – người từng được Liverpool cân nhắc thay thế Jurgen Klopp cách đây 12 tháng – ban đầu muốn hoàn thành mùa giải tại Sporting và sau đó tiếp quản Old Trafford vào mùa hè này do khó khăn trong việc áp dụng phương pháp chiến thuật của mình lên một đội bóng đang sa sút giữa mùa giải. Tuy nhiên, Man United kiên quyết, nhấn mạnh rằng họ không thể đợi đến mùa hè, vì vậy Amorim đã chuyển đến sớm hơn ý muốn.

Những lo ngại tồi tệ nhất của ông kể từ đó đã trở thành hiện thực, rõ rệt đến mức đáng kinh ngạc, và nhiệm vụ mà ông nhận lãnh hóa ra lớn hơn nhiều so với những gì ông từng tưởng tượng. Một số nguồn tin nói rằng Amorim đã trở nên chán nản với cuộc sống tại Man United vào 1 (sau chuỗi chỉ một chiến thắng trong tám trận, đỉnh điểm là thất bại 1-3 trên sân nhà trước Brighton) đến mức ông đã sẵn sàng từ chức nhưng được những người thân cận thuyết phục từ bỏ ý định này.

Mặc dù một nguồn tin CHO rằng không có động thái chính thức nào từ Amorim để từ chức, nhưng được thừa nhận rằng ông đã phải được các nhân vật cấp cao trong câu lạc bộ, bao gồm CEO Omar Berrada, trấn an rằng ông sẽ được hỗ trợ để xoay chuyển tình thế của đội bóng. Ngoài ra, ban lãnh đạo bóng đá mới của Man United – do cổ đông thiểu số Sir Jim Ratcliffe dẫn dắt – vẫn kiên định với niềm tin rằng Amorim là người phù hợp cho công việc bất chấp những khó khăn của đội trên sân.

Dù vậy, Amorim "trông thấy rõ đang bạc tóc" trong tháng 1 tồi tệ, và khi ông kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 với chiến thắng 1-0 tại Fulham vào cuối tháng, HLV United nói: "Hôm nay tôi 40 tuổi... à, tôi cảm thấy như 50 sau hai tháng ở Man United!" Vào tháng Ba, Ratcliffe thậm chí công khai ủng hộ Amorim trong một loạt phỏng vấn, trong đó ông nói: "Ruben là một HLV trẻ xuất sắc và tôi nghĩ anh ấy sẽ ở lại trong một thời gian dài."

Chính niềm tin đó vào Amorim đã dẫn đến việc ông được ủng hộ trong quyết định loại Marcus Rashford khỏi đội hình trong mùa đông và tìm CLB mới cho tiền đạo này, người đã được cho Aston Villa mượn kể từ tháng 1. Rashford vẫn là cầu thủ được trả lương cao nhất của Man United, với hợp đồng 325.000 bảng mỗi tuần còn ba năm, nhưng ban lãnh đạo câu lạc bộ tiếp tục đứng sau quan điểm của Amorim về cầu thủ 27 tuổi này.

Những khó khăn của Amorim đã được ghi nhận rõ ràng kể từ khi nhận công việc tại Man United sớm hơn mong muốn, nhưng những căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn tan biến mặc dù câu lạc bộ đã lọt vào một trận chung kết lớn ở châu Âu, có thể mở ra con đường đến Champions League nếu giành chiến thắng. Crystal Pix/MB Media/Getty Images

Dù được sự ủng hộ từ những người cấp trên tại Man United, các nguồn tin trong và xung quanh câu lạc bộ cho biết Amorim liên tục tự vấn bản thân – và cả khả năng của câu lạc bộ trong việc đại tu đội hình chính theo ý ông. Họ cũng chia sẻ rằng những tuần đầu của ông tại Old Trafford càng thêm khó khăn do những vấn đề mà một số thành viên trong ban huấn luyện gặp phải, những người đã rời bỏ một đội bóng chiến thắng ở Lisbon chỉ để thấy việc thích nghi cả trong lẫn ngoài sân cỏ tại Manchester là rất khó khăn.

Vào tháng 2, một số cầu thủ đội một không ấn tượng với đội ngũ huấn luyện của Amorim – một tuyên bố bị một nguồn tin bác bỏ là "tiếng ồn nền" từ những người liên quan đến các cầu thủ không thể chen chân vào đội hình. Nhưng khi đội bóng liên tục đi từ kết quả tệ này sang kết quả tệ khác, Amorim đã liên tục đưa ra những bình luận trong các cuộc họp báo về những thiếu sót của chính mình và của các cầu thủ, từng mô tả đội bóng là "đội tệ nhất trong lịch sử United" sau thất bại trước Brighton vào giữa tháng 1.

Sự bất hòa ngoài sân cỏ tại Old Trafford, được thúc đẩy bởi hàng loạt cắt giảm nhân sự và các biện pháp tiết kiệm chi phí ở mọi cấp độ của câu lạc bộ, đã làm gia tăng vấn đề của Amorim. Chiến dịch tiết kiệm tiền tại United, do Tập đoàn INEOS của Ratcliffe dẫn dắt, đã làm lu mờ chiến thắng tại trận chung kết FA Cup trước Manchester City mùa trước. Sau đó, tuần trước, ESPN đưa tin rằng Amorim đã phải tự trả tiền cho 30 thành viên trong đội ngũ hậu trường của mình để mỗi người có hai vé cho bạn bè và gia đình tham dự trận đấu tại Bilbao do câu lạc bộ từ chối chi trả. Các nguồn tin quen thuộc với tình hình nói với ESPN rằng đội hình chính cũng đã cùng nhau trả tiền cho một chuyến bay thuê bao đến miền bắc Tây Ban Nha để bạn bè và gia đình có thể đến xem trận đấu.

Ngược lại, Paris Saint-Germain đã thông báo đầu tháng này rằng họ sẽ chi trả cho toàn bộ 600 nhân viên câu lạc bộ tham dự trận chung kết Champions League với Inter Milan tại Munich vào ngày 31-5.

Những con số tồi tệ đằng sau mùa giải của Man United

Ít chiến thắng nhất: 10 (Kỷ lục trước: 16 – 2021-22)

Ít điểm nhất: 39 (58, 2021-22)

Nhiều thất bại nhất: 18 (14, 2023-24)

Ít bàn thắng nhất: 42 (49, 2015-16)

Chuỗi không thắng: 8 (7, tháng 9-tháng 11 năm 1992)

United không thắng liên tiếp các trận đấu tại giải vô địch trong suốt mùa giải, lần đầu tiên trong lịch sử Premier League của họ.

Các nguồn tin cho biết một cầu thủ kỳ cựu sắp hết hợp đồng vào mùa hè này vẫn chưa được thông báo liệu sẽ được giữ lại hay bị thải hồi, trong khi một cầu thủ khác nói với những người thân cận rằng anh ta tin rằng số lần ra sân của mình đang bị hạn chế để ép buộc anh ta tìm kiếm một bến đỗ mới.

Một thành viên kỳ cựu của đội hình đã thất vọng trước những bình luận chỉ trích của Ratcliffe vào tháng Ba về hợp đồng và mức lương của anh ta tại câu lạc bộ, các nguồn tin nói với ESPN. Ratcliffe đã chỉ trích việc ký hợp đồng của chế độ trước với các cầu thủ bao gồm Casemiro, Antony và Rasmus Højlund, nói rằng họ "được trả quá cao và thi đấu dưới sức."

