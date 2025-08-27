Hàng loạt đại diện Ngoại hạng Anh bị đánh bật từ vòng 2 Cúp Liên đoàn

West Ham, Bournemouth cùng hai tân binh giải Ngoại hạng Anh là Leeds United và Sunderland đã phải sớm dừng bước ngay từ vòng 2 Cúp Liên đoàn sau những thất bại trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn vào đêm thứ Ba.

HLV Graham Potter và West Ham thua cả ba trận chính thức đầu tiên của mùa giải mới.

Cầu thủ dự bị Jorgen Strand Larsen đã ghi cú đúp bàn thắng trong hai phút, giúp Wolves ngược dòng thắng 3-2 trước West Ham để giành quyền lọt vào vòng ba Cúp Liên đoàn. Strand Larsen vào sân ở phút 73 và ngay lập tức tạo nên dấu ấn. Cầu thủ người Na Uy đã ghi bàn ở các phút 82 và 84, giúp đội bóng này lật ngược thế cờ tại Molineux. Trước đó, Rodrigo Gomes đã ghi bàn thắng đầu tiên của Wolves trong mùa giải này hai phút trước khi hiệp một kết thúc. Nhưng Tomas Soucek đã đánh đầu gỡ hòa ở phút 50, và Lucas Paqueta đánh đầu đưa West Ham vượt lên dẫn trước ở phút 63. West Ham đánh rơi lợi thế, đồng nghĩa áp lực với HLV Graham Potter lúc này là rất lớn sau khởi đầu bị Chelsea đè bẹp 1-5, và thua Sunderland 0-3 ở 2 lượt trận đầu tiên Ngoại hạng Anh.

Leeds United bị loại khi thua Sheffield Wednesday 0-3 trên chấm luân lưu, sau khi trận đấu tại Hillsborough kết thúc với tỷ số 1-1. Kết quả gây sốc được nhiều người hâm mộ Sheffield theo dõi từ xa, những người đã tẩy chay trận đấu để phản đối chủ sở hữu người Thái Lan trong bối cảnh CLB hạng nhì này gặp khó khăn về tài chính. Thủ môn người Mỹ, Ethan Horvath là người hùng của đội chủ nhà Sheffield ngay trong trận ra mắt sau khi anh gia nhập theo dạng cho mượn.

Sunderland đã nối gót bị loại khi thua Huddersfield Town, đội khách thuộc giải hạng Nhất, 5-6 trong loạt luân lưu sau khi thời gian thi đấu chính thức tại sân vận động Ánh sáng kết thúc với tỷ số 1-1.

Brentford đã đánh bại Bournemouth 2-0 trong trận đấu “nội bộ” Ngoại hạng Anh khác vào tối qua, với Fabio Carvalho và Igor Thiago ghi bàn. Bản hợp đồng kỷ lục của Brentford, Dango Ouattara, người đã ghi bàn trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy, đã vào sân thay người trong trận đấu với CLB cũ của mình. Burnley, một trong bảy đội bóng Ngoại hạng Anh có đội hình thay đổi đáng kể so với các trận đấu cuối tuần trước, đã đánh bại Derby County ở giải hạng hai với tỷ số 2-1, với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Oliver Sonne tại Turf Moor.

Các ông chủ Hollywood của Wrexham có rất nhiều niềm vui sau khi đội bóng của họ giành chiến thắng 3-2 trước Preston North End, nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Kieffer Moore. Đội hạng tư Cambridge United đánh bại Charlton Athletic (hạng ba) với tỷ số 3-1.

Lễ bốc thăm vòng ba sẽ diễn ra sau khi các trận đấu vòng hai còn lại kết thúc vào thứ Tư.

LINH SƠN