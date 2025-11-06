Haaland “nổi cáu” vì phải nói về kỷ lục của Haaland

Erling Haaland cho thấy anh không thể bị ngăn cản vào lúc này.

Man.City dễ dàng vượt qua Dortmund 4-1 với Phil Foden lập cú đúp tại sân Etihad, chen giữa là Haaland với bàn thắng thứ 27 sau 17 trận cho cả CLB và đội tuyển quốc gia mùa này - tiền đạo người Na Uy đã ghi 14 bàn trong 9 trận gần nhất. Cầu thủ dự bị Rayan Cherki ghi bàn còn lại sau khi Waldemar Anton ghi bàn cho Dortmund.

Thống kê, Haaland là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 trận Champions League liên tiếp với 3 đội bóng khác nhau - trước đó là RB Salzburg và Dortmund. HLV Pep Guardiola trong buổi họp báo sau trận nói: “Mỗi lần tôi đến và làm điều này hoặc ở các buổi họp báo, cậu ấy lại phá thêm một kỷ lục. Dù có những cầu thủ giỏi bên cạnh, cậu ấy vẫn có thể chơi tốt như hiện tại. Các CLB lớn thường có những cầu thủ giỏi và có tiềm năng tạo nên điều kỳ diệu cho phần còn lại”.

Bàn thắng gần nhất của Haaland - một cú sút mạnh mẽ từ cự ly gần - là bàn thắng thứ 54 của anh sau 52 trận tại Champions League. Lionel Messi hiện đang giữ kỷ lục ghi 60 bàn trong ít trận nhất - 80 trận. Haaland dường như chắc chắn sẽ phá kỷ lục này, thậm chí có thể trước khi vòng bảng của giải đấu năm nay kết thúc.

Jamie Carragher, cựu trung vệ huyền thoại của Liverpool, trên Sky Sports đã thảo luận về cách anh sẽ cố gắng đối đầu với Erling Haaland: “Tôi chắc chắn biết rằng mình sẽ không thể đối phó với Haaland trong tình huống một chọi một. Tôi chắc chắn sẽ cần sự hỗ trợ và đó không phải là việc của một người. Điều đó là không thể! Cậu ấy rất mạnh mẽ và đầy sức mạnh, và cậu ấy cũng rất nhanh nhẹn. Khả năng dứt điểm của cậu ấy tốt hơn bất kỳ ai chúng ta từng thấy ở đất nước này, và tôi không chỉ nói về Ngoại hạng Anh. Bạn có thể quay ngược thời gian 50, 60 hoặc 70 năm và nhìn vào một số tiền đạo xuất sắc nhất mà chúng ta từng có, không chỉ là các tiền đạo người Anh, mà là các tiền đạo từ khắp nơi trên thế giới đã đến với giải đấu tuyệt vời của chúng ta”.

“Haaland đang ở đỉnh cao và tôi nghĩ cậu ấy sẽ phá vỡ mọi kỷ lục. Cậu ấy khá đặc biệt, và việc đối đầu với cậu ấy, HLV cần phải có một kế hoạch chiến thuật, có thể là 2 cầu thủ đá xung quanh cậu ấy hoặc một hàng thủ ba người, để 2 hậu vệ đối phương bám sát cậu ấy và một người dự bị. Cậu ấy giỏi đến vậy đấy! Không có Haaland, tôi nghĩ Man.City không có cơ hội vô địch Champions League hay Ngoại hạng Anh, nhưng với Haaland, cậu ấy mang đến cho họ hy vọng thực sự”.

LINH SƠN