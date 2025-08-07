Gyokeres ra mắt nhưng Arsenal thua ngay tại Emirates

Trận ra mắt của tiền đạo Viktor Gyokeres trong màu áo Arsenal không thể giúp CLB mới của anh tránh khỏi thất bại 2-3 trước Villarreal vào thứ Tư, một màn trình diễn bị HLV Mikel Arteta chỉ trích là “ngây thơ”.

Viktor Gyokeres ra mắt kém ấn tượng và Arsenal nhận thất bại 2-3 trước Villarreal.

Tiền đạo 27 tuổi người Thụy Điển lần đầu có tên trong đội hình xuất phát ở trận giao hữu đầu tiên của Arsenal tại sân vận động Emirates, sau khi hoàn thành thương vụ chuyển nhượng từ Sporting Lisbon với giá 63 triệu bảng. Gyokeres đã thi đấu 62 phút trước khi bị thay ra, và Arteta tuyên bố ông hài lòng với những gì mình chứng kiến: “Tôi nghĩ việc Viktor được ra sân ngay từ đầu, bắt đầu có được cảm giác và sự kết nối với đội bóng là rất quan trọng. Cậu ấy mới chỉ ở cùng chúng tôi khoảng một tuần nhưng tôi thực sự thấy được rất nhiều điều, đặc biệt là cách cậu ấy tấn công vào những khoảng trống nhất định”.

Arsenal kết thúc giai đoạn tiền mùa giải bằng trận tiếp đón Athletic Bilbao trên sân Emirates vào thứ Bảy, trước khi mở màn chiến dịch Ngoại hạng Anh tại Man.United vào ngày 17-8. Arteta lạc quan còn chứng kiến màn trình diễn tốt hơn của tiền đạo tân binh nhiều kỳ vọng này: “Gyokeres đã không tập luyện trong 2 tháng, cậu ấy chỉ tập 5 hoặc 6 buổi trước hôm nay. Vì vậy tôi nghĩ vào thứ Bảy tới cậu ấy sẽ tiến bộ hơn, thể trạng tốt hơn sẽ giúp cách chơi tốt hơn”.

Thêm một điểm tích cực cho Arsenal là lần đầu tiên tân binh Noni Madueke được ra sân, mặc dù anh là một phần của đội hình Chelsea đã vô địch Club World Cup hơn 3 tuần trước. “Cậu ấy đã thể hiện rất nhiều mong muốn được gia nhập đội bóng ngay từ ngày đầu tiên, và những gì cậu ấy đã làm thật đáng kinh ngạc”, Arteta nói. “Noni cho thấy cậu ấy khao khát đến nhường nào, sẵn sàng cống hiến hết mình để biến điều này thành hiện thực. Một cầu thủ nữa có trải nghiệm đầu tiên với chúng tôi, và cậu ấy sẽ tiếp tục ra sân vào thứ Bảy”.

HLV Mikel Arteta chỉ trích Arsenal “ngây thơ” trong thất bại 2-3 trước Villarreal.

Trước Villarreal, một tân binh khác của Arsenal đã ghi bàn đầu tiên cho đội bóng. Cựu tiền vệ của Brentford, Christian Norgaard đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc, ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal ở phút 36. Vào thời điểm đó, đội bóng của Arteta đã bị dẫn trước. Cựu cầu thủ chạy cánh của Arsenal, Nicolas Pepe đã đưa đội bóng La Liga vượt lên dẫn trước với một cú dứt điểm cận thành ở phút 16. Và Etta Eyong đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách ngay sau phút 30.

Hai tân binh khác của Arsenal đã vào sân trong hiệp một, là trung vệ Cristhian Mosquera và tiền vệ Martin Zubimendi. HLV Arteta sau đó đã thực hiện thêm nhiều thay đổi ở khoảng phút 60, bao gồm cả việc Gyokeres rời sân để nhường chỗ cho đội trưởng Martin Odegaard. Sau khi Arnaut Danjuma tái lập cách biệt hai bàn cho Villarreal, Odegaard đã mang lại hy vọng cho Arsenal từ chấm phạt đền khi trận đấu chỉ còn 14 phút. Nhưng chừng đó là không đủ để ngăn cản Arsenal nhận thất bại.

“Hôm nay tôi nghĩ kết quả thật đau đớn”, Arteta nói. “Tôi nghĩ họ đã chơi cực kỳ hiệu quả nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ, đặc biệt là cách chúng tôi phòng ngự ở những khoảng trống và đó là điều mà, đặc biệt là lối chơi của chúng tôi, chúng tôi phải khắc phục triệt để. Hôm nay chúng tôi đã chơi không tốt ở khâu đó và phải trả giá”.

VIỆT TÙNG