Gyokeres ghi bàn những thắng đầu tiên, Arsenal chiếm ngôi đầu với chiến thắng “5 sao”

Tiền đạo Viktor Gyokeres đã ghi cú đúp bàn thắng cho Arsenal trong một ngày thi đấu đầy quyết tâm của đội bóng Ngoại hạng Anh, trước và trong chiến thắng hủy diệt 5-0 tân binh Leeds United hôm thứ Bảy.

Chiến thắng vang dội này được mở màn bằng màn ra mắt tân binh Eberechi Eze, người đã chuyển đến từ Crystal Palace với tổng giá trị lên đến 67,5 triệu bảng. Tuyển thủ Anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các cổ động viên Pháo thủ ngay trước khi trận đấu bắt đầu tại sân vận động Emirates. Bầu không khí phấn khích đó tiếp tục khi Jurrien Timber mở tỷ số ở phút 34 từ một quả phạt góc, trước khi Bukayo Saka nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Gyokeres đã tìm thấy bàn thắng đầu tiên để khiến bản thân vui vẻ hơn sau một cơ hội dễ dàng bỏ lỡ trong hiệp một, cũng như màn ra mắt kém thuyết phục mà không có nổi cú sút nào. Tiền đạo được kỳ vọng này đột phá mạnh mẽ vào vòng cấm địa Leeds United trước khi tung cú sút chân phải hạ gục thủ thành Lucas Perri. Phút 53, người hâm mộ sân Emirates lo lắng khi khi Saka phải rời sân vì chấn thương gân kheo, sau khi tiền vệ đội trưởng và Martin Odegaard cũng bỏ dỡ trận đấu vì chấn thương vai ở phút 38. Nhưng tinh thần của Pháo thủ lại được vực dậy khi Timber hoàn thành cú đúp bàn thắng cá nhân ở phút 56.

Max Dowman, 15 tuổi và 235 ngày, đã có màn ra mắt ấn tượng trong hiệp hai từ băng ghế dự bị, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai - sau Ethan Nwaneri - của Arsenal ra mắt giải Ngoại hạng. Và chàng trai trẻ này đã khép lại màn trình diễn ấn tượng bằng việc mang về quả phạt đền cho đội nhà trong thời gian bù giờ, để Gyokeres thực hiện thành công ở phút 90+5 ấn định chiến thắng 5-0.

HLV Mikel Arteta thất vọng vì chấn thương của 2 ngôi sao Bukayo Saka và Martin Odegaard.

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, ghi 6 bàn mà không để thủng lưới, Pháo thủ vươn lên chiếm giữ ngôi đầu nhờ ghi nhiều hơn 1 bàn so với kình địch Bắc London là Tottenham - đội gây sốc đánh bại Man.Ciy với tỷ số 2-0 ngay tại Etihad vào đầu ngày thứ Bảy, cũng khởi đầu với 2 chiến thắng liên tiếp, ghi 5 bàn và chưa thủng lưới.

“Những chấn thương là những điểm trừ của trận đấu”, HLV Mikel Arteta nói. “Martin cảm thấy có gì đó ở vai khi tiếp đất. Chúng tôi không biết. Chúng tôi sẽ phải kiểm tra cậu ấy vào ngày mai để hiểu rõ hơn. Còn Bukayo, khi cậu ấy đang chạy với bóng, rê bóng, vật lộn với hậu vệ, cậu ấy cảm thấy có gì đó ở gân kheo. Vậy nên hãy xem sao. Nhưng chúng tôi đã trải qua hai tuần đầu tiên của mùa giải và chúng tôi đã mất Kai, Martin và Bukayo. Điều này cho thấy bạn phải chuẩn bị tốt như thế nào ở giải đấu này để quản lý và duy trì phong độ mà chúng tôi mong muốn”.

Ở các diễn biến khác vào thứ Bảy. Bàn thắng ra mắt của Dango Ouattara đã giúp Brentford giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải, kết quả 1-0 trước Aston Villa. Ouattara, người vừa chuyển đến từ Bournemouth tuần trước, chỉ mất 12 phút để ghi dấu ấn.

Bournemouth cũng giành được những điểm số đầu tiên trong mùa giải với chiến thắng 1-0 trước Wolves, đội đã chơi gần như toàn bộ hiệp hai với 10 người sau khi hậu vệ Toti bị đuổi khỏi sân vì đẩy ngã tiền đạo Evanilson của Bournemouth. Marcus Tavernier ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ tư của trận đấu.

Jaidon Anthony kiến ​​tạo cho Josh Cullen mở tỷ số và tự mình ghi bàn thắng còn lại, giúp tân binh Burnley đánh bại đội bóng cùng lên hạng với mình là Sunderland với tỷ số 2-0, để có được những điểm số đầu tiên khi trở lại giải đấu cao nhất.

VIỆT TÙNG