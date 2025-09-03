Gundogan chia tay những “khoảnh khắc khó quên” tại Man.City

Tiền vệ kỳ cựu Ilkay Gundogan đã hoàn tất việc chuyển nhượng từ Man.City sang Galatasaray vào thứ Ba, chấm dứt giai đoạn thứ hai gắn bó với CLB Ngoại hạng Anh. Anh chính là bản hợp đồng đầu tiên của HLV Pep Guardiola tại sân Etihad khi chuyển đến từ Borussia Dortmund vào năm 2016.

Cựu tuyển thủ Đức đã ký hợp đồng hai năm với nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray và là tân binh đáng chú ý mới nhất của CLB Istanbul trong kỳ chuyển nhượng này, sau các ngôi sao tấn công Victor Osimhen và Leroy Sane. Gundogan đã giúp Man.City giành năm chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai FA Cup, bốn Cúp Liên đoàn Anh và Champions League trong giai đoạn đầu tiên gắn bó với CLB trước khi rời đi để gia nhập Barcelona vào năm 2023. Anh trở lại một năm sau đó, nhưng không thể giúp Man.City thoát khỏi mùa giải trắng tay đầu tiên sau tám năm.

“Man.City sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”, Gundogan chia sẻ trong thông báo của Man.City. “Chúng tôi đã cùng nhau gặt hái rất nhiều thành công và đã có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là khi tôi vinh dự được làm đội trưởng của đội trong mùa giải giành cú ăn ba lịch sử”. Một khoảnh khắc đáng chú ý khác của Gundogan là khi anh ghi hai bàn thắng vào ngày cuối cùng của mùa giải, giúp đội bóng lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Aston Villa để lên ngôi vô địch năm 2022.

Gundogan, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, nói thêm rằng: “Lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp Champions League cho CLB này, đặc biệt là tại Istanbul, sẽ sống mãi trong tôi. Tôi không nghi ngờ gì rằng Man.City sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai và tôi chắc chắn sẽ dõi theo đội bóng từ xa khi tôi tiếp tục sự nghiệp của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước vô cùng có ý nghĩa đối với tôi”.

Việc Gundogan ra đi - theo dạng chuyển nhượng tự do - diễn ra sau khi Guardiola bắt đầu cuộc đại tu đội hình từng thống trị của mình, với chín cầu thủ được chiêu mộ kể từ tháng 1. Gundogan, 34 tuổi, đã không ra sân trong cả ba trận đấu Ngoại hạng Anh của City mùa giải này, và bị đẩy xuống vị trí thấp hơn trong ưu tiên lựa chọn sau sự xuất hiện của các tiền vệ Tijjani Reijnders và Nico Gonzalez trong những tháng gần đây.

Giám đốc bóng đá Hugo Viana của Man.City đã ca ngợi thời gian của Gundogan tại sân Etihad: “"Ilkay Gundogan là cái tên đồng nghĩa với thành công tại Man.City. Anh ấy đã mang về Etihad những danh hiệu và không ai có thể quên vai trò to lớn của anh ấy trong những thành công đó. Có lẽ đã đến lúc anh ấy phải nói lời tạm biệt, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên di sản của anh ấy tại Man.City. Ilkay đã thực sự củng cố vị trí của mình trong lịch sử Man.City và tất cả chúng tôi đều chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp trong chương tiếp theo của sự nghiệp”.

PHI SƠN