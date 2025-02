Guardiola đang phải đuổi theo Slot khi Man City không thể so sánh với Liverpool lúc này

Sau trận thua tại Anfield ở lượt đi, Guardiola bị các cổ động viên Liverpool chế nhạo với bài hát "Sáng mai anh sẽ bị sa thải", và ông đã đáp trả bằng cách giơ sáu ngón tay về phía khán đài để tượng trưng cho số chức vô địch ông giành được tại Etihad. Đúng là City có lợi thế về các danh hiệu gần đây, nhưng tân HLV của Liverpool, Arne Slot, lại là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa giải này trong năm đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Vậy hai gã khổng lồ Premier League này so sánh với nhau như thế nào? Tại sao City lại đang gặp khó khăn? Arne Slot khác biệt thế nào so với người tiền nhiệm Jurgen Klopp? Và liệu Guardiola có đang bắt đầu hình dung ra diện mạo mới của đội bóng?

Guardiola đang phải đuổi theo Slot

Vào tháng 1/2024, Guardiola thừa nhận ông sẽ vui khi thấy "đối thủ lớn nhất" của mình ra đi – cả ở City lẫn tại Bayern Munich khi Klopp dẫn dắt Borussia Dortmund. "Tôi sẽ ngủ ngon hơn," ông nói sau chiến thắng 1-0 của Manchester City trước Tottenham ở FA Cup.

Hơn một năm sau, có lẽ Guardiola đang cảm thấy khác đi. Klopp đã ra đi, nhưng Liverpool, dưới sự dẫn dắt của người kế nhiệm Arne Slot, đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League – cách City 17 điểm – dẫn đầu vòng bảng Champions League với 7 chiến thắng sau 8 trận, và đã giành vé vào chung kết Carabao Cup. Cho đến nay, việc bất ngờ bị loại khỏi vòng 4 FA Cup trước đội bóng hạng Nhất Plymouth Argyle là vết nhơ duy nhất trong khởi đầu ấn tượng của Slot.

Sau 9 năm, nhiều người cho rằng Liverpool sẽ cần thời gian để vượt qua thời kỳ hậu Klopp – Arsenal, dưới thời Mikel Arteta, chỉ mới bắt đầu thoát khỏi giai đoạn khó khăn sau khi Arsene Wenger rời đi vào năm 2018; Manchester United vẫn đang vật lộn sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013 và đã trải qua 10 HLV khác nhau trong khoảng thời gian đó – nhưng Guardiola coi đây là cơ hội để tận dụng khi mối đe dọa lớn đã không còn. Thế nhưng, khi City và Liverpool chuẩn bị đối đầu tại Etihad Stadium vào Chủ nhật, chính Guardiola mới là người phải đối mặt với quá trình chuyển giao đầy khó khăn. Trong khi đó, Slot đang trên đường cân bằng thành tích vô địch Premier League của Klopp chỉ trong một mùa giải duy nhất.

Guardiola và Slot: Hai hành trình khác biệt

Với 4 chức vô địch Premier League liên tiếp và 6 lần lên ngôi trong 7 năm, Guardiola đã khẳng định mình là một trong những HLV vĩ đại của bóng đá hiện đại. Thế nhưng, ngay cả ông cũng không thể sánh được với khởi đầu của Slot tại Premier League.

Sau 24 trận ở mùa giải đầu tiên 2016-17, Guardiola có 15 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại. Trong khi đó, Liverpool đã giành 17 chiến thắng trong 24 trận dưới thời Slot, với 6 trận hòa và chỉ 1 thất bại – trước Nottingham Forest đầy bất ngờ vào tháng 9. Liverpool cũng ghi nhiều bàn thắng hơn (58 so với 49) và để lọt lưới ít hơn (23 so với 29) sau 24 trận so với đội bóng của Guardiola ở mùa giải 2016-17.

Man City kết thúc ở vị trí thứ ba trong năm đầu tiên của Guardiola, kém nhà vô địch Chelsea 15 điểm. Trong khi đó, Liverpool đang nhiều hơn Arsenal 8 điểm và trên đà đạt 90 điểm – một thành tích chỉ có một số ít đội bóng làm được trong kỷ nguyên Premier League.

Guardiola từng gọi mùa giải đầu tiên của mình tại Anh là "một thảm họa" khi không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Tuy nhiên, có nhiều chỉ số trong mùa giải 2016-17 tốt hơn so với hiện tại: số bàn thắng (49 so với 48), tỷ lệ kiểm soát bóng (64.3% so với 60.8%), số lần giành lại bóng (1,344 so với 903) và tỷ lệ tắc bóng thành công (41.3% so với 41.1%).

Slot có thể kết thúc mùa giải đầu tiên của mình với ba danh hiệu nếu Liverpool vượt qua vạch đích ở Premier League, Champions League và Cúp Liên đoàn. Nếu làm được điều đó, ông sẽ vượt qua thành tích của Jose Mourinho trong mùa giải đầu tiên tại Chelsea (vô địch Premier League và League Cup 2004-05) và Carlo Ancelotti (vô địch Premier League và FA Cup 2009-10). Đó là một thành tích đáng nể đối với bất kỳ HLV nào, đặc biệt là một người trước khi đến Liverpool chỉ có danh hiệu tại giải VĐQG Hà Lan và cúp quốc gia từ thời còn dẫn dắt Feyenoord.

Slot đã đi một con đường khác biệt để đến với Premier League và cũng là một nhân vật khác biệt so với các HLV hàng đầu khác. Ông là người điềm tĩnh, thân thiện và cực kỳ lịch thiệp. Ông thường được nhìn thấy làm việc tại khu tập luyện Melwood của Liverpool với một tách trà bạc hà mật ong thư giãn, và âm thầm ăn mừng chiến thắng với một ly rượu vang, một ít phô mai cùng gia đình.

Các nhân viên tại Liverpool từng tự hỏi liệu mặt nạ điềm tĩnh của Slot có tuột xuống nếu đội bóng trải qua một chuỗi trận tệ hại hay không. Và chỉ sau trận hòa kịch tính với Everton – khi James Tarkowski ghi bàn gỡ hòa ở phút 98 – Slot mới thể hiện khía cạnh nóng nảy trong tính cách của mình khi bị đuổi khỏi sân vì phản ứng với trọng tài Michael Oliver.

Nhìn chung, Slot không quá nghiêm trọng hóa bản thân và thậm chí còn trêu đùa về vụ kiện pháp lý giữa City và Premier League. Slot nói. "Tôi thì vẫn mong họ ở lại. Đó là một trò đùa! Tôi nhắc lại: đó là một trò đùa". Guardiola và Klopp thỉnh thoảng xung đột về chủ đề tài chính của City, nhưng phản ứng điềm tĩnh của Guardiola trước lời trêu đùa của Slot cho thấy mối quan hệ giữa hai người sẽ diễn ra theo một tông giọng khác. "Đó là một trò đùa," ông nói khi được hỏi về bình luận của Slot. "Anh ấy nói đó là trò đùa mà, phải không? Đó là một trò đùa."

Trong phần lớn thời gian của Klopp tại Liverpool, ông là người phải đuổi theo Guardiola và Man City. Nhưng ở mùa giải này, vai trò đã đảo ngược, và giờ đây chính Guardiola là người phải ngước nhìn Liverpool cùng vị HLV mới của họ.

Klopp chỉ có duy nhất một chiến thắng tại Etihad ở Premier League, vào tháng 11/2015, và đó là trước thời kỳ của Guardiola. Vào Chủ nhật này, Slot có thể làm điều mà người Đức chưa từng làm được và tiến thêm một bước lớn đến chức vô địch Premier League thứ hai của Liverpool trong 35 năm qua.

Hiệu ứng Klopp

Trong vài tháng qua, quan điểm chung về việc Arne Slot kế nhiệm Jurgen Klopp về cơ bản là: Slot đã kế thừa lối chơi "bóng đá heavy metal" của Klopp tại Liverpool, giảm cường độ từ 11 xuống khoảng 7, và tiếp quản Premier League với lối chơi kiểm soát bóng hơn. Dưới thời Slot, hầu như mọi chỉ số về cường độ cực cao đều được giảm bớt, và tỷ lệ thắng đã tăng lên. Sau khi giành được 67 và 82 điểm trong hai mùa giải trước – và lần lượt xếp thứ năm và thứ ba ở Premier League – Liverpool hiện đang trên đà đạt 89 điểm, nhiều hơn 8 điểm so với đà của Arsenal đứng thứ hai.

Ở khâu tấn công, họ thực hiện ít cú dứt điểm hơn mỗi lần kiểm soát bóng, nhưng trung bình xG (Bàn thắng dự kiến) từ mỗi cú dứt điểm cao hơn nhiều, và do đó, ghi nhiều bàn thắng hơn mỗi lần kiểm soát bóng. Ở khâu phòng ngự, Liverpool cho đối thủ nhiều thời gian kiểm soát bóng hơn, để thủng lưới 10,5 đường chuyền mỗi pha phòng ngự – cao hơn nhiều so với 8,9 của mùa trước, nhưng vẫn là thứ tư ít nhất giải đấu.

Klopp đã giành nhiều chiến thắng lớn tại Liverpool, vì vậy không nên ngụ ý rằng phương pháp này tốt hơn phương pháp khác. Nhưng sau vài mùa giải gập ghềnh, việc giảm bớt cường độ dường như chính xác là điều Liverpool cần. Chấn thương giảm – một phần may mắn và có lẽ là dấu hiệu của việc giảm áp lực thể chất – và Slot đã tìm được đội hình cốt lõi đáng tin cậy để xây dựng.

Liverpool cũng không có bất kỳ bổ sung lớn nào trong cả hai kỳ chuyển nhượng mùa này, nhưng Slot về cơ bản đã khám phá ra một cầu thủ mới với việc dựa nhiều vào tiền vệ 22 tuổi Ryan Gravenberch, người đã tăng từ 33% số phút thi đấu ở giải đấu dưới thời Klopp mùa trước lên 95% mùa này. Anh ấy là một trong sáu cầu thủ đã vượt qua 80% số phút thi đấu ở giải đấu cho đến nay (Virgil van Dijk là cầu thủ duy nhất của Liverpool vượt qua 77% mùa trước), và điều này có tác động rõ rệt đến sự ăn ý trong đội hình.

Slot cũng vượt qua bài kiểm tra Pep đầu tiên. Vào ngày 1/12, trong lần đầu gặp Man City của Guardiola, Liverpool đã thắng với tỷ số 2-0, một kết quả được xem là còn may mắn với Man City. Trận đấu đó diễn ra tại Anfield, và vào Chủ nhật, họ sẽ đối mặt với một đội Man City đã thay đổi khá nhiều.

Tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải 2024-25, Liverpool tốt hơn bất kỳ đội nào. Man City đã ngăn chặn được sự xuống dốc, và chúng ta có thể sẽ tiếp tục thấy những dấu hiệu cải thiện rải rác khi họ cố gắng ít nhất là giành một suất trong top 4 Premier League và đảm bảo vé dự Champions League mùa sau. Nhưng sẽ cần một bước tiến lớn để đội bóng của Guardiola làm hài lòng khán giả nhà và khiến Liverpool gặp khó khăn.

HỒ VIỆT