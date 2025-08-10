Guardiola ca ngợi Reijnders “đặc biệt” sau màn trình diễn tuyệt vời tại Palermo

HLV Pep Guardiola đã dành nhiều lời khen ngợi cho tân binh Tijjani Reijnders, sau khi tiền vệ người Hà Lan ghi cú đúp bàn thắng trong hiệp 2 giúp Man.City đánh bại Palermo 3-0 trong trận giao hữu đầu tiên và cũng là duy nhất của mùa hè tại Sicily (Italy).

Man.City đánh bại Palermo 3-0 trong trận giao hữu đầu tiên và cũng là duy nhất của mùa hè.

Reijnders gia nhập Man.City từ AC Milan vào tháng 6, đã thi đấu 3 lần cho đội bóng của Guardiola tại FIFA Club World Cup ở Mỹ. Trở lại sau kỳ nghỉ hè, ngôi sao 27 tuổi này vẫn cho thấy sự sẵn sàng cao. Là một trong 10 sự thay đổi nhân sự ở hiệp 2, Reijnders đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới với cú dứt điểm quyết định sau đường chuyền của Savinho. Pha lập công thứ 2 của anh đến từ tình huống kiến tạo của Divine Mukasa, cầu thủ 17 tuổi trong lần đầu tiên ra sân cho Man.City. Mukasa vào thay Erling Haaland, người mở tỷ số từ đường chuyền của Rico Lewis ở phút 25.

Man.City bước vào mùa giải mới với câu hỏi lớn: làm thế nào để thay thế ngôi sao sáng tạo Kevin de Bruyne đã đến Napoli? HLV Guardiola đã bổ sung 2 tân binh là Rayan Cherki và Reijnders, và hiện tại, bộ đôi này dường như là sự bổ sung hoàn hảo.

Cherki có tiềm năng trở thành một nhân tố có ảnh hưởng lớn trên hàng công của Man.City mùa giải này. Anh đã chạm bóng 70 lần trong suốt 45 phút của hiệp một - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ra sân cho Man.City vào tối thứ Bảy - cho thấy các đồng đội tin tưởng anh đến mức nào khi có bóng. Không chỉ là tần suất khi cầu thủ người Pháp có bóng, mà còn là cách anh xử lý bóng. Trong số 61 đường chuyền của anh, 20 đường chuyền hướng lên phía trước và 37 đường chuyền ở phần sân đối phương. Anh liên tục tìm kiếm khoảng trống và đã tìm thấy một khoảng trống quan trọng để kiến tạo cho Haaland mở tỷ số.

Erling Haaland mở tỷ số cho Man.City từ đường chuyền của Rico Lewis ở phút 25.

Sau đó, Reijnders vào sân ở cùng vị trí, người đã thể hiện một khía cạnh khác biệt của vị trí tiền vệ tấn công. Trong khi Cherki gây ấn tượng với khả năng giữ bóng, cầu thủ người Hà Lan đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ bằng những pha chạy chỗ không bóng. Cầu thủ 27 tuổi này đã có 4 cú sút sau khi vào sân, và tất cả đều đến từ những pha chạy chỗ không bóng. Reijnders đã thể hiện sự kết nối chặt chẽ với Savinho, người đóng vai trò quan trọng trong cả 2 bàn thắng của anh, đồng thời cũng thể hiện khả năng phòng ngự xuất sắc - giành chiến thắng cả 4 lần tranh chấp tay đôi.

Reijnders thoải mái chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu, nhưng chính ở vị trí tấn công mà anh chơi trước Palermo mới là điều Pep cảm thấy anh có những phẩm chất đặc biệt. “Đúng vậy, chúng tôi biết rằng Reijnders là một cầu thủ đặc biệt khi vào vòng cấm địa”, Guardiola giải thích. “Cậu ấy rất thích làm điều đó. Mọi người ở Italy đều biết rõ cậu ấy. Cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng và có một màn trình diễn tuyệt vời như những đồng đội khác. Reijnders có thể chơi ở vị trí tiền vệ trụ nhưng cậu ấy rất thích di chuyển vào vòng cấm để hỗ trợ các tiền đạo của chúng tôi như Erling và Omar Marmoush, hay bất kỳ ai chơi ở vị trí đó”.

Tijjani Reijnders thể hiện sự điềm tĩnh ở giữa sân nhưng cũng đặc biệt hiệu quả trước khung thành.

Cùng với Reijnders và Cherki, một tân binh kỳ vọng khác là hậu vệ trái Rayan Ait-Nouri cũng đã hòa nhập nhanh chóng, và Guardiola rõ ràng rất hài lòng với những gì ông đã thấy. Và với việc tân binh Abdukodir Khusanov hồi tháng 1 cũng gây ấn tượng trong chiến thắng trước Palermo, Guardiola cho biết ông rất hài lòng với đội hình của mình trước trận mở màn Ngoại hạng Anh vào tuần tới, với Wolves trên sân khách.

“Ba bản hợp đồng mà chúng tôi đã thực hiện trước World Cup thực sự rất tốt”, Guardiola nói. “Cherki, Ait Nouri và Reijnders. Cũng giống như Khusanov hồi tháng 1. Hôm nay cậu ấy đã thể hiện được tiềm năng của mình và là một trong những cầu thủ nhanh nhất tôi từng thấy. Chúng tôi chưa được thi đấu nhiều. Chúng tôi đã tập luyện tốt nhưng giờ chúng tôi sẽ trở lại Manchester, cố gắng có một tuần thi đấu tốt và chuẩn bị cho các trận đấu. Tôi hài lòng với đội hình kể từ sau chuyến đi Mỹ. Không khí ở đó thực sự rất tốt”.

VIỆT TÙNG