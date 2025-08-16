Guardiola: “Ai muốn rời Man.City cứ đến nói với tôi”

HLV Pep Guardiola tỏ ra rất thẳng thắn khi được hỏi về tương lai của cầu thủ chạy cánh Savinho và thủ thành Ederson, ông tuyên bố rằng 2 tuyển thủ Brazil nếu muốn rời Man.City thì cứ “gõ cửa tìm tôi”.

HLV Pep Guardiola khẳng định muốn cầu thủ chạy cánh Savinho ở lại nhiều năm.

Savinho, 21 tuổi, gia nhập Man.City vào mùa hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng 21 triệu bảng và ký hợp đồng 5 năm, nhưng đang được liên hệ với Tottenham - đội bóng đã chứng kiến Son Heung-min rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, và James Maddison bị rách dây chằng chéo trước phải nghỉ gần hết mùa giải này. Cầu thủ chạy cánh này chỉ ghi 3 bàn sau tổng cộng 48 lần ra sân ở mùa giải trước.

Trong khi Ederson, 31 tuổi, là thủ môn số một của Guardiola kể từ khi chuyển đến từ Benfica vào năm 2017. Anh đã giúp Man.City giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League cùng nhiều danh hiệu khác. Báo chí Anh đưa tin CLB của Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray muốn ký hợp đồng với anh.

HLV Guardiola đã trả lời những đồn đoán về tương lai của các cầu thủ vào thứ Sáu, một ngày trước khi đội bóng mở màn chiến dịch Ngoại hạng Anh tại Wolves: “Nếu họ muốn ra đi, họ sẽ đến gặp tôi. Tôi đang làm việc với họ vì tôi ở đây. Nếu họ muốn ra đi, họ sẽ đến gõ cửa tìm tôi”.

Khi được hỏi liệu Savinho có ở lại hay không, Guardiola trả lời: “Tôi không biết. Trong trường hợp đó, Tottenham hay bất kỳ CLB nào khác nếu muốn có cầu thủ đều nên gọi điện cho CLB, phải không? Hiện tại, tôi chỉ lo lắng rằng Savinho chỉ ở lại với chúng tôi cho đến hết mùa giải, vì tôi hy vọng là trong nhiều, nhiều năm nữa, bởi vì cậu ấy mới 21 tuổi và có nhiều tiềm năng… Cậu ấy có thể cần phải cải thiện trong những quyết định cuối cùng, nhưng đây là một cầu thủ phi thường”.

Tuy nhiên, Savinho sẽ không cùng đội bóng tham dự trận mở màn mùa giải vì chấn thương chưa được xác định trong trận giao hữu tuần trước ở Sicily. “Savinho bị chấn thương, xin lỗi tôi không nhớ”, Guardiola nói. “Cậu ấy bị chấn thương từ Palermo. Cậu ấy gặp vấn đề. Vài tuần nữa cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu”.

Guardiola nhấn mạnh Ederson không hề đến gặp ông để đề đạt mong muốn ra đi.

Chia sẻ về Ederson, Guardiola nhấn mạnh: “Ederson không hề đến gặp tôi và nói 'tôi muốn ra đi, tôi có một lời đề nghị’, vì vậy tất cả các cầu thủ đang ở đây đều là cầu thủ của chúng tôi, và tôi làm việc với họ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì không ai biết được. Cuối cùng, như mọi khi, mong muốn của các cầu thủ là trên hết”.

Guardiola đang chuẩn bị cho mùa giải thứ 10 tại bóng đá Anh, và đã chứng kiến rất nhiều thay đổi tại Man City mùa hè này. Kevin De Bruyne, Kyle Walker và Jack Grealish là 3 sự ra đi đáng chú ý, trong khi Tijjani Reijnders - người đã ghi 2 bàn vào lưới Palermo ở trận giao hữu gần nhất - cùng Rayan Cherki và James Trafford nằm trong số những bản hợp đồng đáng chú ý được thực hiện dưới thời tân Giám đốc bóng đá Hugo Viana.

Mùa giải 2025-2026 sẽ là mùa giải thứ 9 liên tiếp Man.City bắt đầu bằng một trận đấu trên sân khách, và với việc đã thắng 7 trong 8 trận gần nhất (thua 1) - ghi 19 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần - The Citizens sẽ tự tin có một khởi đầu tích cực vào cuối tuần này khi họ hướng đến mục tiêu sớm giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 7 trong 9 mùa giải.

