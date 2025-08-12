Grealish gia nhập Everton theo dạng cho mượn một mùa giải

Theo các nguồn tin của ESPN, Everton đã đồng ý một hợp đồng mượn tiền vệ Jack Grealish của Man.City. Tuyển thủ Anh sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế trong tuần này để sẵn sàng cho trận khai màn Ngoại hạng Anh.

Everton mượn Jack Grealish của Man.City kèm điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu bảng.

Grealish, bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng từ Aston Villa năm 2021, đã trở lại tập luyện cùng đội hình của Pep Guardiola vào đầu tháng này, nhưng hiện tại đã sẵn sàng cho mùa giải mới ở nơi khác. Ngôi sao 29 tuổi đã được Man.City cho phép chuyển nhượng vào mùa hè này sau khi không được trọng dụng trong 2 năm qua. Anh là một phần quan trọng của đội bóng đã giành “cú ăn ba” trong mùa giải 2022-2023, nhưng đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân kể từ đó. Grealish cũng không có tên trong đội hình tham dự FIFA Club World Cup vào tháng trước.

Everton được cho đã đồng ý mượn ngôi sao 29 tuổi này trong một mùa giải. Trong khi, theo Sky Sports News, Everton có điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu bảng kèm theo hợp đồng với Grealish. Đây là giải pháp tốt nhất khi Grealish cần phải chơi ổn định tại Ngoại hạng Anh trong một năm có World Cup. Những chi tiết cuối cùng đang được hoàn thiện, nhưng dự kiến Grealish sẽ có mặt trong trận đấu đầu tiên của Everton tại Ngoại hạng Anh mùa giải mới, gặp Leeds United vào thứ Hai tới.

Ở diễn biến khác. Tottenham đã tiếp cận Man.City để ký hợp đồng với Savinho. Có nhiều thông tin lan truyền rằng mức phí khoảng 43 triệu bảng đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán. Nhưng theo Sky Sports News, con số này cần phải cao hơn nữa thì Man.City mới cân nhắc bán cầu thủ chạy cánh 21 tuổi người Brazil - người mới ký hợp đồng với họ vào mùa hè năm ngoái từ Troyes.

Trong khi theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Nottingham Forest đang gần đạt được thỏa thuận chiêu mộ James McAtee từ Man.City. Có thông tin cho rằng một thỏa thuận trị giá hơn 20 triệu bảng đang ở giai đoạn cuối. Tuyển thủ U21 Anh được cho là cũng đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Forest, người mà anh quyết định gia nhập giữa lúc có rất nhiều sự quan tâm.Cầu thủ 22 tuổi này đã bị loại khỏi đội hình của Man.City trong trận giao hữu trước mùa giải với Palermo vào thứ Bảy.

PHI SƠN