Giành 92 HCV, lặn Việt Nam lên ngôi số 1 Đông Nam Á 2026

Các gương mặt của Việt Nam đã thi đấu hiệu quả giành chiến thắng áp đảo để giữ vị trí số 1 chung cuộc tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á 2026 ở Malaysia.

Đội tuyển lặn Việt Nam xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với tổng 92 HCV qua các nội dung tranh tài. Ảnh: MINH MINH

Giải đã khép lại tối muộn ngày 31-10 theo giờ địa phương tại Malaysia. Năm nay, Liên đoàn lặn Đông Nam Á tổ chức tranh tài các nội dung dành cho hệ vô địch và vô địch nhóm tuổi ở Malaysia. Do vậy, VĐV lặn trẻ của các quốc gia trong khu vực có thêm cơ hội thi đấu tích lũy chuyên môn.

Tại ngày cuối thi đấu, kình ngư lặn Việt Nam giành thêm 35 HCV, 24 HCB và 1 HCĐ qua các nội dung góp mặt. Đối với đấu hệ vô địch, kình ngư Nguyễn Thành Lộc giành 2 tấm HCV đồng thời cùng phá kỷ lục Đông Nam Á tại nội dung 50m vòi hơi chân vịt nam (thành tích: 15”18), 100m vòi hơi chân vịt nam (34”71). Nam tuyển thủ của TPHCM là 1 trong những người giữ phong độ cao, đóng góp nhiều HCV cho đội Việt Nam.

Đội lặn Việt Nam có thêm HCV của Nguyễn Tiến Đạt tại nội dung 400m khí tài nam (2’54”37, phá kỷ lục Đông Nam Á), HCV của Lưu Nguyễn Đức Tâm trong nội dung 400m vòi hơi chân vịt (3’05”76), HCV tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x100m (2’52”47)…

Chung cuộc sau 3 ngày tranh tài, với các thành tích của hệ vô địch và nhóm tuổi trẻ, đội lặn Việt Nam đạt 92 HCV, 62 HCB và 6 HCĐ xếp nhất toàn đoàn, bảo vệ thành công vị trí số 1 từng đạt được tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025. Năm nay là lần thứ 3, Giải lặn vô địch Đông Nam Á được tổ chức.

Đội tuyển lặn Việt Nam đăng ký 46 tuyển thủ thi đấu đầy đủ các nội dung, trong đó Thể thao TPHCM đóng góp 16 tuyển thủ,

MINH CHIẾN