Giải Vô địch điền kinh thế giới 2025: Việt Nam được trao suất đặc cách

Điền kinh Việt Nam nhận được một suất đặc cách tham dự giải Vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Nhật Bản và cơ hội này được trao cho tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào nữ).

Giải Vô địch điền kinh thế giới 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21-9 tại Nhật Bản. Ngày 24-8 vừa qua là hạn chót để Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) xét chuẩn và công bố danh sách VĐV đủ điều kiện tham dự. Với những quốc gia không có vận động viên (VĐV) đạt chuẩn suất chính thức, Liên đoàn Điền kinh thế giới sẽ xem xét trao suất đặc cách.

Đến thời điểm này, điền kinh Việt Nam chưa có tuyển thủ nào đạt chuẩn theo quy định của Liên đoàn Điền kinh thế giới, nên sẽ đến Nhật Bản theo suất đặc cách. Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dựa theo quy định chuyên môn và các nội dung có trao suất đặc cách, ban huấn luyện đã đề xuất tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào nữ) tới Liên đoàn Điền kinh thế giới và được chấp thuận trao suất tham dự.

Nếu xét ở nội dung 100m rào nữ mà Mỹ Tiên tham dự, chuẩn chính thức dự giải thế giới là 12 giây 73. Trong khi đó, các thành tích mà nữ VĐV từng đạt được là: 13 giây 69 (giải điền kinh Vô địch châu Á 2025 ở Hàn Quốc), 13 giây 52 (giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025), 13 giây 38 (thành tích tốt nhất). Mỹ Tiên đang là đương kim vô địch nội dung 100m rào nữ tại SEA Games với kết quả 13 giây 50 từng lập năm 2023 tại Campuchia.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên được đặc cách dự giải Vô địch điền kinh thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là lần đầu tiên Huỳnh Thị Mỹ Tiên tham dự giải điền kinh danh giá nhất thế giới. Nữ tuyển thủ cho biết, ngay sau giải vô địch quốc gia vừa diễn ra tại Đà Nẵng, cô tiếp tục tập trung nâng cao chuyên môn cho lần ra mắt sân chơi thế giới. Mỹ Tiên chia sẻ: "Giải thế giới chắc chắn quy tụ nhiều VĐV hàng đầu nên tôi chờ đợi học hỏi thêm qua việc thi đấu cùng họ. Tôi chỉ còn chưa đầy một tháng để chuẩn bị và sẽ tập trung tối đa vào việc nâng cao thể lực".

Vòng loại nội dung 100m rào nữ sẽ diễn ra sáng 14-9. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đang khẩn trương hoàn tất thủ tục visa để Mỹ Tiên sang Nhật Bản đúng lịch. Dù cơ hội tranh chấp thành tích cao tại giải thế giới còn khiêm tốn, nhưng đây được xem là cơ hội cọ xát quý giá trước khi cô bước vào mục tiêu quan trọng hơn: bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 33 ở Thái Lan vào tháng 12-2025.

Giải điền kinh vô địch thế giới được tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần. Trước Mỹ Tiên, điền kinh Việt Nam từng có Nguyễn Thị Oanh được trao suất đặc cách tham dự giải đấu năm 2023.

NGUYỄN ANH