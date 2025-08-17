Giải Ngoại hạng Anh, Man.United - Arsenal (22 giờ 30 ngày 17-8): Khai cuộc nóng bỏng

Vòng 1 Premier League 2025-2026 cuối tuần này chứng kiến trận cầu “bom tấn”: Man.United so tài với Arsenal trên sân Old Trafford, khi cả hai đội đều nhắm đến khát vọng khôi phục lại vinh quang xưa cũ.

Màn so tài đỉnh cao giữa Man.United và Arsenal cuối tuần này

Từng là những “ông vua” của kỷ nguyên Ngoại hạng, Quỷ đỏ khó có thể tệ hơn so với chiến dịch quốc nội thảm họa của họ ở mùa 2024-2025, còn Pháo thủ đã chán ngấy với những tấm huy chương bạc.

Cùng một hoàn cảnh, nhưng trong khi HLV Ange Postecoglu (Tottenham) dù vô địch Europa League nhưng do xếp thứ 17 ở Premier League vẫn bị sa thải, thì người bị đánh bại ở chung kết Europa League và xếp thứ 15 ở Premier League vẫn giữ được việc làm. HLV Ruben Amorim vẫn ở lại để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên trọn vẹn dưới cương vị “thuyền trưởng” sân Old Trafford, một mùa mà việc hoàn toàn vắng mặt ở đấu trường châu lục của Man.United có thể giúp đội bóng của Amorim có thể tập trung hoàn toàn cho các giải quốc nội.

Với một hàng công mới mẻ gồm Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, nhà vô địch Anh 20 lần đã khôi phục một phần sự cân bằng trong giai đoạn tiền mùa giải, bất bại ở 5 trận giao hữu và giành chức vô địch Summer Series. Tuy nhiên, những trận hòa với Leeds United, Everton và Fiorentina khiến các chiến thắng trước West Ham United và Bournemouth trở nên kém đáng khen, nhưng ít nhất hai thành công đó diễn ra liên tiếp, điều mà Man.United không đạt được lần nào trong mùa giải Premier League 2024-2025.

Dù vậy, Quỷ đỏ bước vào một chiến dịch với tâm thế tự tin khi đã thắng nhiều trận đấu vòng 1 Premier League hơn bất kỳ đội nào khác (22). Chiến thắng tối chủ nhật sẽ đặc biệt ý nghĩa bởi sẽ giúp Man.United trở thành đội đầu tiên đánh bại Arsenal 100 lần trong mọi đấu trường.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương sau ba mùa liên tiếp về nhì. HLV Mikel Arteta đã chiêu mộ Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi và Noni Madueke để tăng cường sức mạnh, đặc biệt ở hàng công và tuyến giữa. Gyokeres, vua phá lưới Primeira Liga với 68 bàn trong hai mùa gần nhất, đã ghi bàn đầu tiên trong màu áo mới ở trận giao hữu thắng Athletic Bilbao 3-0, giúp Arsenal giữ Emirates Cup.

Từng bị chế giễu vì những vị trí thứ tư liên tục, Arsenal giờ đây không thể thoát khỏi lời nguyền về nhì trong 3 năm qua. Nhưng sứ mệnh chính của Arsenal lúc này là thắng trận đấu vòng 1 Premier League ở mùa thứ tư liên tiếp, tại một sân đấu mà họ đã ghi bàn ở 11 trận Premier League kể từ năm 2013. Ngoài ra, Arsenal bất bại 14 trận sân khách gần nhất (thắng 7, hòa 7).

Cuộc đối đầu này mang tính biểu tượng cao. Man.United chỉ thua 2/18 trận sân nhà gần nhất trước Arsenal (thắng 10, hòa 6), nhưng cả hai thất bại đều dưới tay HLV Arteta. Đây là lần thứ hai Quỷ đỏ tiếp Pháo thủ ở trận mở màn, sau chiến thắng 4-1 ở mùa giải 1989-1990.

Một chi tiết đang chú ý: Sẽ không ai bất ngờ nếu Benjamin Sesko khoác áo Arsenal và Viktor Gyokeres khoác áo Man.United ra sân trong trận đấu này. Họ đều là những tân binh được kỳ vọng sẽ đem lại sắc thái mới cho hàng tấn công của 2 đội. Phía Man.United sẽ thiếu Noussair Mazraoui, Martinez do chấn thương nhưng thủ môn Andre Onana và tiền đạo Zirkzee kịp bình phục. Trong khi đó, Arsenal vắng Gabriel Jesus dài hạn, còn Leandro Trossard có thể kịp ra sân.

Theo siêu máy tính Opta, Arsenal có tỷ lệ thắng lên đến 46,3%, trong khi Man.United dù là chủ nhà chỉ có 29,5% cơ hội chiến thắng, còn tỷ lệ hòa là 25,4%.

Đội hình dự kiến: mMan.United: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko. mArsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

CHU NGỌC