Gia Định giành suất thăng hạng Nhì quốc gia 2026

Gia Định lại tiếp cận với giải đấu chuyên nghiệp.

Tại bảng A, Trẻ Phù Đổng tiếp tục khẳng định sức mạnh khi vượt qua Luxury Hạ Long với tỷ số 3-0 trên sân Hoài Đức. Nguyễn An Phát mở tỷ số ngay phút thứ 6, trước khi Nguyễn Thành Vinh và Phan Xuân Thắng lần lượt lập công, mang về chiến thắng trọn vẹn cho đội nhà. Ở trận đấu cùng giờ, Trẻ Công an Hà Nội giành chiến thắng TTBĐ Đào Hà 2-0, qua đó giúp Trẻ Công an Hà Nội trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của giải, giành suất thăng hạng.

Tại bảng B, TTHL&ĐTTT Khánh Hòa tạo điểm nhấn quan trọng khi đánh bại Trẻ Becamex TPHCM 1-0 nhờ pha lập công sớm của Nguyễn Tuấn Hưng từ phút thứ 8. Ở cuộc đối đầu đáng chú ý khác, Trẻ Đắk Lắk giành chiến thắng 3-1 trước Trẻ Thống Nhất TPG để khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn ấn tượng. Kết quả này không làm thay đổi cục diện cuộc đua do TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh đã nắm chắc ngôi nhất bảng từ vòng trước nhờ phong độ ổn định suốt giai đoạn lượt về.

Tại bảng C, cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai diễn ra quyết liệt nhưng Trường Giang Gia Định – vốn đã sớm giành ngôi nhất bảng sau vòng 8 – tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại An Giang 1-0 trên sân Minh Khoa, qua đó khép lại hành trình với mạch trận bất bại. Ở các trận đấu còn lại, Trẻ Đồng Tháp hòa kịch tính 5-5 với Trẻ Đồng Nai trong trận cầu có tới 10 bàn thắng, còn STP FOOD TPHCM vượt qua Trường ĐHCN Đồng Nai 2-1 với bàn ấn định tỷ số ở phút 66 của Ngọc Thiện.

Khép lại mùa giải, ba đội nhất bảng gồm Trẻ Phù Đổng, TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh và Trường Giang Gia Định cùng đội nhì bảng xuất sắc nhất là Trẻ Công an Hà Nội trở thành bốn đại diện giành quyền tham dự Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026.

Đáng chú ý là đội Gia Định, được ví như "vua bóng đá phong trào" khi họ 2 lần giành suất thăng hạng Nhất nhưng đều từ chối tham dự sân chơi chuyên nghiệp này vì nhiều lý do khác nhau. Năm 2020 họ đã giành quyền thăng hạng Nhất khi thắng CAND ở trận chuyển hạng, nhưng sau đó từ chối... thăng hạng và suất ấy thuộc về CAND. Lần thứ hai là năm 2025, họ chuyển giao suất tham dự giải hạng Nhất cho đội Phú Thọ để tiếp tục làm bóng đá phong trào, lần này từ giải hạng ba.

CAO TƯỜNG