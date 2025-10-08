Gennaro Gattuso "gạt bỏ cái tôi sang một bên" để cùng Italy chinh phục World Cup

Gennaro Gattuso cho biết ông sẵn sàng điều chỉnh chiến thuật khi Italy chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup với Estonia và Israel, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng "gạt bỏ cái tôi sang một bên" nếu Azzurri cần thay đổi đội hình.

HLV Gennaro Gattuso

Gattuso, người tiếp quản vị trí HLV từ Luciano Spalletti vào tháng 6, đã có thành tích toàn thắng cho đến nay, với hai chiến thắng trước Israel và Estonia vào tháng trước. Italy hiện đang bám đuổi Na Uy ở bảng đấu vòng loại và không thể để mất điểm khi làm khách trên sân Estonia vào thứ Bảy trước khi tiếp đón Israel tại Udine vào thứ Ba tuần sau.

Rắc rối là sau khi để thua Na Uy 0-3, Italy hiện đang kém đội đầu bảng Bắc Âu đến 6 điểm và khoảng cách 16 bàn trong hiệu số thắng bại, nên dù có thắng Na Uy trong trận lượt về vào tháng 11, Azzurri cũng khó tranh chấp ngôi đầu bảng mà chỉ có thể tranh vé vớt ớ vòng play-off.

Đội tuyển Italy đang đứng trước nguy cơ không thể giành quyền tham dự World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau khi đã bỏ lỡ hai kỳ World Cup trước đó tại Nga và Qatar. Gattuso phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Estonia. "Có rất nhiều điều chúng tôi cần phải khắc phục. Vấn đề không chỉ nằm ở hàng phòng ngự, mà còn ở khả năng phát hiện nguy hiểm ở mọi vị trí trên sân. Đồng thời, cũng có rất nhiều điểm tích cực. Chúng tôi đã để Israel gỡ hòa và may mắn khi giành chiến thắng. Chúng tôi phải cải thiện thái độ thi đấu — vấn đề không nằm ở hệ thống chiến thuật."

Đội bóng của Gattuso đã ghi được 10 bàn trong loạt trận quốc tế hồi tháng 9, sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Estonia, trước khi giành chiến thắng kịch tính 5-4 trước Israel.

"Một HLV phải có khả năng làm tất cả. Tôi phải gạt cái tôi của mình sang một bên và làm những gì tốt nhất cho đội bóng," Gattuso nói thêm. "Tôi không thực sự thích hàng phòng ngự ba người, nhưng điều đó không quan trọng — tôi sẽ luôn chọn hệ thống tốt nhất cho các cầu thủ này. Tình hình đã được cải thiện rất nhiều kể từ tháng trước khi các cầu thủ có nhiều thời gian thi đấu hơn".

HOÀNG HÀ