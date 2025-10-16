Gattuso không đánh giá thấp bất kỳ ai trước thềm vòng play-off World Cup

HLV Gennaro Gattuso

Mateo Retegui lập cú đúp và Gianluca Mancini đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba ở những phút cuối, giúp Italy chắc chắn giành được ít nhất vị trí thứ 2 tại Bảng I, khi chỉ có vị trí đầu bảng mới đủ điều kiện tham dự vòng chung kết tại Mỹ, Canada và Mexico.

Italy kém đội đầu bảng Na Uy 3 điểm khi vòng loại còn hai trận đấu. Tuy nhiên, Na Uy có hiệu số bàn thắng bại vượt trội hơn hẳn và được kỳ vọng sẽ đánh bại Estonia, đội xếp thứ tư, trước thềm trận đấu với Italy. Na Uy sẽ đến San Siro trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng vào tháng 11, họ đã giành tổng cộng 18 điểm sau 6 trận và đã đè bẹp Italy 3-0 vào tháng 6.

Gattuso nói: "Bóng đá đã thay đổi, ngày nay bạn có thể thua bất kỳ ai, bạn hiểu rằng chúng tôi không được phép đánh giá thấp bất kỳ ai... đặc biệt là sau những gì chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi đã trải qua nhiều năm không thể đánh giá thấp bất kỳ ai, chúng tôi rất tôn trọng tất cả mọi đối thủ và là đội bóng phải làm những gì mình phải làm".

Gattuso sẽ rời xa Italy nếu không giành được vé World Cup 2026

Gennaro Gattuso đã chứng kiến ​​sự tiến bộ của Italy trong hai trận đấu gần nhất với Estonia và Israel, nhưng ông sẽ chỉ nhận công nếu Azzurri giành quyền tham dự World Cup: 'Nếu không, tôi sẽ rời xa Italy’.

Italy đã giành được một suất dự vòng play-off sau khi đánh bại Israel 3-0 tại Udine. Gattuso đã thắng bốn trận đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Azzurri, giúp Italy ghi được 16 bàn. "Tôi sẽ nhận công nếu đạt được mục tiêu; nếu không, tôi sẽ rời xa nước Ý. Tôi đã sống khá xa rồi, nhưng tôi sẽ còn đi xa hơn nữa", vị HLV Azzurri phát biểu trong buổi họp báo qua TMW.

Gattuso được bổ nhiệm vào tháng 6 để thay thế Luciano Spalletti và đã có trận ra mắt vào tháng trước, cũng trong trận gặp Estonia và Israel. “Hôm qua tôi đã nói rằng được ở đây là một giấc mơ, và điều đó đúng. Một số người có kinh nghiệm hơn tôi, và đây là lý do tại sao tôi nhận được cuộc gọi này với trách nhiệm lớn lao. Tôi phải cảm ơn Liên đoàn, Chủ tịch và Buffon. Tôi không nghĩ đội bóng sẽ ghi được 16 bàn, nhưng đó là công lao của họ. Tôi rất ít. Chúng tôi tập luyện rất nhiều, chúng tôi không ngủ nhiều, nhưng chúng tôi làm điều này bởi vì khi giành chiến thắng, chúng tôi cảm thấy khỏe khoắn.”

Gattuso giải thích những điểm mà Azzurri cần cải thiện

Gattuso cũng chia sẻ về những điểm mà đội bóng của ông cần cải thiện trong các trận đấu sắp tới: “Tôi có cảm giác đội bóng trở nên e ngại khi để thủng lưới. Tôi đã xem nhiều trận đấu và không thấy nhiều đội bóng kiểm soát được thế trận”, ông lưu ý. Chúng tôi phải cải thiện khía cạnh này; chúng tôi không nên chùn bước khi chịu áp lực. Đó là điều chúng tôi cần phải cải thiện, nhưng tôi hài lòng về những điểm còn lại. Tháng trước, chúng tôi đã làm đủ mọi điều điên rồ; hôm nay, chúng tôi đã chứng kiến ​​một đội bóng hoàn toàn khác. Chúng tôi phải tiếp tục con đường này và duy trì sự ổn định".

Các trận đấu vào tháng 11 sẽ cho Gattuso cơ hội xoay tua đội hình. “Hãy cùng xem, chắc chắn sẽ có một số điều để hiểu được trình độ của chúng tôi. Và cũng bởi vì mọi người đang tập luyện rất tốt, nên tôi muốn những người chưa có nhiều thời gian thi đấu được tham gia”, ông kết luận. “Chúng tôi sẽ di chuyển rất nhiều, nhưng nguyên tắc vẫn như cũ: cánh cửa vào đội tuyển quốc gia luôn rộng mở với những người chơi tốt".

HOÀNG HÀ