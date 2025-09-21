Flick ủng hộ Yamal giành Quả bóng Vàng “một ngày nào đó”

HLV Hansi Flick của Barcelona khẳng định ngôi sao trẻ Lamine Yamal của ông “một ngày nào đó” sẽ giành Quả bóng Vàng. Sau khi ngôi sao Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain được dự đoán sẽ giành giải thưởng cá nhân danh giá nhất của năm 2025.

Chàng trai trẻ Lamine Yamal đã có mùa giải rất xuất sắc cùng Barcelona.

Yamal, người vừa tròn 18 tuổi vào tháng 7, đã giúp Barcelona vô địch La Liga và Copa del Rey mùa giải trước, cũng như lọt vào bán kết Champions League. Anh cũng góp công giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch châu Âu vào tháng 7-2024. Yamal nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng thường niên dành cho Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, sẽ được trao vào thứ Hai. “Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy điều này, Lamine sẽ giành được danh hiệu Quả bóng Vàng”, Flick nói khi được hỏi tại buổi họp báo tại sân tập của Barcelona.

Những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới sẽ tụ họp tại Nhà hát Chatelet ở trung tâm Paris (Pháp) vào thứ Hai để tìm ra những người chiến thắng Quả bóng Vàng 2025 (diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 23-9, theo giờ Việt Nam). Yamal là một trong 30 ứng cử viên cho giải thưởng này, cùng với các đồng đội Raphinha, Pedri và Robert Lewandowski. Trong khi Dembele là một trong 9 thành viên của Paris Saint-Germain góp tên trong đề cử…

Nhưng Ousmane Dembele được cho sẽ giành Quả bóng Vàng 2025 sau mùa giải lịch sử cùng Paris Saint-Germain.

Nhưng Dembele được coi là ứng cử viên nổi bật sau một mùa giải tuyệt vời, nơi anh lấp đầy khoảng trống mà Kylian Mbappe để lại tại Paris - ghi 35 bàn thắng, truyền cảm hứng cho chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, cũng như hoàn tất chiến dịch quốc nội toàn thắng, và lọt vào chung kết Club World Cup. Đó là một chiến dịch ngoạn mục của ngôi sao 28 tuổi này, khi anh thậm chí chuyển sang chơi ở vị trí trung phong. “Thật tuyệt vời sau một mùa giải tuyệt vời cùng PSG”, Dembele chia sẻ với Le Monde khi được hỏi về ý nghĩa của việc trở thành ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng. “Tôi không nghi ngờ gì tôi là một trong những ứng cử viên sáng giá, nhưng chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Giải thưởng Quả bóng Vàng giờ đây được bình chọn dựa trên thành tích trong mùa giải trước đó, thay vì tính theo năm dương lịch như trước đây. Giải thưởng được bình chọn bởi một hội đồng các nhà báo đến từ 100 quốc gia hàng đầu trên bảng xếp hạng FIFA.

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo từng thống trị giải thưởng trong một thời gian dài. Cả hai đã giành Quả bóng Vàng 13 lần từ năm 2008 đến năm 2023, nhưng năm ngoái cuối cùng đã đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên khi giải thưởng thuộc về tiền vệ Rodri của Man.City, sau khi anh dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha đến vinh quang tại Euro 2024. Tuy nhiên, Rodri trải qua mùa giải trước bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

THANH TUẤN