FIFA World Cup, đồng tiền vùng Vịnh, Luật PSR và cầu thủ số 9: Những yếu tố thúc đẩy thị trường chuyển nhượng mùa hè

Với một số người trong bóng đá, khi các trận đấu mùa giải chính thức dừng lại, công việc thực sự bắt đầu. Một số lượng lớn người hâm mộ hiện đại cũng có thể cảm thấy như vậy. Họ có khả năng sẽ rất quan tâm trong vài tháng tới, vì sẽ có rất nhiều hoạt động.

Cửa sổ mùa hè này đã độc đáo với một “cửa số mini” bổ sung: dưới sự chỉ đạo của chủ tịch FIFA Gianni Infantino, mở rộng FIFA World Cup đã tạo ra một giai đoạn chuyển nhượng mới kéo dài đến khi giải đấu bắt đầu vào ngày 14 tháng 6. Dù Trent Alexander-Arnold đã chuyển đến Real Madrid với giá 10 triệu bảng – không còn là chuyển nhượng tự do – nhưng đó được cho là thương vụ lớn nhất. C.Ronaldo hiện vẫn ở lại Al-Nassr, nhưng nhiều người tự hỏi liệu có cách nào đưa anh vào giải đấu mới của FIFA trước khi nó bắt đầu.

Nhưng các trường hợp như vậy khá ít. Chỉ những thương vụ nhỏ được kỳ vọng được thực hiện, vì các CLB vẫn quan tâm nhiều hơn đến việc đạt giá trị tốt nhất cho mục tiêu thay vì chiêu mộ vội vã ngay bây giờ. FIFA World Cup không quá quan trọng với họ.

Một yếu tố lớn hơn liên quan đến giá trị là tác động của PSR (quy tắc lợi nhuận và bền vững), và giải đấu này có thể ảnh hưởng đến nó. Những CLB tiến xa tại FIFA World Cup có thể giành gần 100 triệu USD (74 triệu bảng). Điều này có thể tạo ra những làn sóng trên thị trường vào những tuần cuối của cửa sổ chuyển nhượng.

Real Madrid đã nhanh chóng ký hợp đồng với hậu vệ Trent Alexander-Arnold từ Liverpool với giá 10 triệu bảng trước FIFA World Cup.

Một động lực tiềm năng khác của cửa sổ chuyển nhượng là sự leo thang chuyển nhượng từ Saudi Pro League, đặc biệt khi đây là mùa hè đầu tiên sau khi Saudi Arabia được chọn đăng cai World Cup 2034. Họ muốn tạo ra những bản hợp đồng bom tấn để quảng bá cho sự kiện.

Sự quan tâm đến Bruno Fernandes là một khởi đầu, cùng với một số ngôi sao châu Âu khác có thể đổi CLB mùa hè này, bao gồm đồng đội Marcus Rashford. Tâm điểm hiện tại là Florian Wirtz, người đang cân nhắc giữa Liverpool và Bayern Munich, với Real Madrid cũng đang theo dõi. Khoản tiền 80 triệu bảng từ FIFA World Cup có thể rất có ảnh hưởng. Liverpool có thể cân nhắc chi hơn 100 triệu bảng vì họ hầu như không chi tiêu năm ngoái, nghĩa là họ có “nhiều dư địa PSR”.

“PSR churn” (luân chuyển do PSR) sẽ là một trong những cụm từ nổi bật mùa hè này. Một số giám đốc điều hành kỳ vọng một cửa sổ cực kỳ bận rộn do “PSR churn”. Về cơ bản, các CLB buộc phải liên tục xoay vòng và tái chế lực lượng để tuân thủ giới hạn. Hệ quả là các CLB cảm thấy bị ép bán những cầu thủ họ không muốn bán, hoặc thực hiện các vụ chuyển nhượng không hoàn toàn vì lý do bóng đá. Do đó, các CLB sẽ có đội hình không đồng nhất hơn.

Morgan Rogers của Aston Villa được liên kết với một vụ chuyển nhượng – và Chelsea đang tích cực cố gắng chốt hợp đồng với tài năng đang phát triển này (PA).

Một ví dụ điển hình là Morgan Rogers. Aston Villa tuyệt đối không muốn bán một ngôi sao đang lên như vậy, nhưng quỹ lương cao có thể buộc họ phải suy nghĩ lại nếu không có vé dự Champions League. Trong khi với Arsenal, Mikel Arteta muốn giữ Jakub Kiwior vì anh đã chứng tỏ mình là một cầu thủ dự bị hữu ích vào cuối mùa. Tuy nhiên, nếu muốn hoàn thiện đội hình chính để giành danh hiệu, đó chính là mẫu cầu thủ có thể phải ra đi để tăng ngân sách.

“PSR churn” được cho là một trong những lý do Arsenal bổ nhiệm Andrea Berta làm giám đốc thể thao, nhờ kinh nghiệm dồi dào trên thị trường của ông. Ông đã làm việc cho Atletico Madrid qua những cửa sổ có tính chất rất khác nhau, từ những năm có tiền, không có tiền, đến những năm phải sáng tạo. Kỹ năng như vậy chưa bao giờ cần thiết hơn.

Một số giám đốc điều hành được cho là thích thú với thách thức này. Một chủ sở hữu mới tại Premier League được cho là đã trở nên “nghiện” giao dịch cầu thủ, và yêu thích sự qua lại của nó. Arsenal nằm trong số vài CLB lớn dự kiến sẽ ký ít nhất bốn cầu thủ, cùng với Liverpool, Manchester City và Manchester United. Newcastle United tự tin hơn sau khi giành vé dự Champions League. Với Chelsea, hoạt động sôi nổi là điều hiển nhiên.

Họ đang tích cực cố gắng chốt hợp đồng với Rogers, và chỉ cần nhìn cách họ nhắm đến Liam Delap của Ipswich Town. Delap được kỳ vọng sẽ đến Manchester United, đội giờ có thể phải tìm kiếm tiền đạo ở nơi khác. Cuộc săn lùng số 9 là một chủ đề chính khác mùa hè này.

Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres là những cái tên được săn đón (Getty).

Dù bóng đá hiện sản sinh nhiều tiền đạo hơn vài năm trước, họ vẫn là loại “hàng khó tìm”. Chelsea, Arsenal và Man United đều xem vị trí này là ưu tiên hàng đầu. Liverpool cũng có thể tìm kiếm, nhưng hiện tại họ đang tập trung hoàn tất các thương vụ ở những khu vực khác trước.

Những cái tên nổi bật trong mọi phân tích là Delap, Benjamin Sesko của Leipzig, Viktor Gyokeres của Sporting và Hugo Ekitike của Eintracht Frankfurt. Ai có được lựa chọn hàng đầu có thể định hình các động thái tiếp theo, và cứ thế tiếp diễn. Ví dụ, Man United được cho là đã giảm hứng thú với Gyokeres kể từ tháng Một. Giờ họ có thể phải quay lại mạnh mẽ do quyết định của Delap, nhưng có thể đối mặt với sự cạnh tranh từ Arsenal… nếu đội này không tiến tới với Sesko.

Leipzig và Sporting là hai CLB có mô hình dựa trên việc bán giá cao, và điều này có thể ảnh hưởng thêm đến thị trường Premier League. Bournemouth sẵn sàng bán một số ngôi sao của mùa giải, bao gồm Antoine Semenyo. Đó giờ là mô hình, như chúng ta đã thấy với Dean Huijsen đến Real Madrid.

Việc Crystal Palace giành vé dự Europa League thay đổi tình hình ở đó. Họ luôn thương thảo cứng rắn nhưng đã phát triển theo cách tương tự. Tự nhiên có sự quan tâm đến hàng loạt cầu thủ của họ, từ Marc Guehi, Adam Wharton, Daniel Munoz, Jean-Philippe Mateta và – trên hết – Eberechi Eze.

Một hành trình châu Âu có thể khiến một số người sẵn sàng ở lại thêm một mùa. Tuy nhiên, Eze có thể không có cái “xa xỉ” đó, vì một vài CLB trước đây đã chần chừ vì tuổi của anh. Ở tuổi 26, đây là thời điểm quyết định. Việc Eze nắm bắt cơ hội ở FA Cup giờ đang khiến Tottenham thực sự cân nhắc một động thái.

Việc họ có đối thủ cạnh tranh hay không có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Đây có thể là một mùa hè bận rộn nữa – nhưng số lượng biến số là chưa từng có.

LONG KHANG