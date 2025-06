FIFA Club World Cup: RB Salzburg đánh bại Pachuca trong trận đấu bị hoãn 90 phút

RB Salzburg vươn lên dẫn đầu bảng H sau chiến thắng 2-1 trước CF Pachuca.

RB Salzburg dẫn trước Pachuca với tỷ số 1-0 thông qua bàn thắng rất đẹp của Oscar Gloukh ở phút 42, trước khi trận đấu tại sân vận động TQL bị hoãn ở phút 54 do mưa to và sấm sét. Các giao thức an toàn công cộng chung ở Mỹ yêu cầu các sự kiện thể thao ngoài trời phải bị hoãn ít nhất 30 phút khi xuất hiện sét hoặc nghe thấy tiếng sấm. Đây là trận đấu thứ 2 tại giải phải gián đoạn vì thời tiết khắc nghiệt. Trước đó một ngày, trận đấu ở Bảng F giữa Ulsan HD (Hàn Quốc) và Sundowns (Nam Phi) phải hoãn lại hơn một giờ vì đề phòng mối đe dọa của sét, sau khi có cảnh báo bão ở Orlando. Hai đội đã ra sân chuẩn bị chơi trận đấu đầu tiên của mình tại giải đấu, nhưng trọng tài người Pháp, Clement Turpin đã yêu cầu 2 đội rời sân.

Sau khi thời tiết tốt trở lại tại Cincinnati, Salzburg và Pachuca tiếp tục thi đấu sau 90 phút tạm dừng. Pachuca là đội nhập cuộc nhanh hơn và có bàn gỡ hoà 1-1 chỉ sau 2 phút, từ quả đá phạt bất ngờ của Bryan Gonzalez. Tuy nhiên, đó là quả bóng duy nhất lọt qua tay thủ môn 18 tuổi của Salzburg, Christian Zawieschitzky - người đang có trận ra mắt đội một đầy ấn tượng. Trước bàn mở tỷ số của Gloukh, Zawieschitzky đã từ chối 2 nỗ lực của Salomon Rondon phía Pachuca, và cả Elias Montiel, để giữ cân bằng tỷ số. Thủ môn trẻ này cũng chơi tốt vào đầu hiệp 2 để ngăn cản Alexei Dominguez và Rondon gỡ hoà.

RB Salzburg có cơ hội giành vé đi tiếp khi đối đầu Al Hilal Saudi Arabia vào Chủ nhật.

RB Salzburg đã nỗ lực tấn công hơn trong thời điểm cuối trận và đến phút 76, cầu thủ dự bị Karim Onisiwo đã đánh đầu tung lưới sau một nỗ lực tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, ấn định chiến thắng 2-1. Với kết quả này, RB Salzburg vươn lên dẫn đầu bảng H, sau khi Real Madrid và Al-Hilal hòa 1-1 ở trận đấu vào đầu ngày. “Chúng tôi có một đội trẻ, nhưng trẻ không có nghĩa là thiếu kinh nghiệm. Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đã chơi rất nhiều trận, và bóng đá đã thay đổi một chút...”, Jacob Rasmussen, hậu vệ của FC Salzburg đánh giá. “Tôi nghĩ điều quan trọng đối với chúng tôi là tất cả kế hoạch mà chúng tôi đã đề ra trước đó đều được tuân thủ trong suốt trận đấu. Tôi nghĩ nhìn chung, chúng tôi đã làm tốt mọi thứ. Nhưng tất nhiên đó là một trận đấu khó khăn. Họ đã gây khó khăn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đã thể hiện rất nhiều bản lĩnh”.

Ở lượt trận tiếp theo vào Chủ Nhật, RB Salzburg có cơ hội giành vé đi tiếp khi đối đầu Al Hilal (Saudi Arabia), trong khi Pachuca có thể bị loại nếu thua tiếp trước gã khổng lồ Tây Ban Nha, Real Madrid. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và tiến lên phía trước, đồng thời cố gắng hết sức để kiểm soát thiệt hại”, HLV của Pachuca, Jaime Lozano chia sẻ.

PHI SƠN