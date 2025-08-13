Fenerbahce của Mourinho ngược dòng vào vòng play-off

Đội bóng của HLV Jose Mourinho, Fenerbahce giờ chỉ còn cách vòng bảng Champions League một vòng nữa, lần đầu tiên sau 17 năm, sau khi lội ngược dòng với chiến thắng có tỷ số 5-2 trước Feyenoord của cựu tiền đạo Robin van Persie hôm thứ Ba.

Fenerbahce lội ngược dòng với chiến thắng có tỷ số 5-2 trước Feyenoord.

Tuần trước, Fenerbahce đã thua 1-2 tại Hà Lan, và bị dẫn trước thêm trong trận lượt về vòng loại thứ 3 khi hậu vệ Tsuyoshi Watanabe của Feyenoord ghi bàn mở tỷ số ở phút 41 - người cũng ghi thêm bàn nữa ở phút 89. Nhưng Mourinho đã chứng kiến các cầu thủ của mình nhanh chóng lội ngược dòng với 2 bàn thắng trước khi kết thúc hiệp một - bàn thắng thứ 2 là từ tiền đạo người Colombia, Jhon Duran (người được cho mượn cả mùa giải từ CLB Al Nassr của Saudi Arabia). Cựu tiền vệ Man.United, Fred đã gia tăng cách biệt 3-1 ngay đầu hiệp 2, và các bàn thắng của Youssef En-Nesyri cùng Anderson Talisca đã hoàn thành màn ngược dòng với tỷ số 5-2.

Fenerbahce giành chiến thắng chung cuộc 6-4, và sẽ đối đầu với Benfica - CLB mà Mourinho lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò HLV trưởng cách đây 25 năm - để tranh một suất tham dự vòng đấu bảng phân hạng 36 đội. Benfica đã đi tiếp vào thứ Ba sau khi đánh bại Nice 2-0 trên sân nhà, sau khi giành chiến thắng với cùng tỷ số ở trận lượt đi tại Pháp tuần trước. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào thứ Tư tuần sau, và trận lượt về diễn ra vào ngày 27-8 tại sân vận động Ánh sáng ở Lisbon (Bồ Đào Nha). Lần gần nhất Fenerbahce chơi ở vòng bảng Champions League là mùa giải 2008-2009.

Đội của HLV Jose Mourinho tiến gần vòng bảng Champions League lần đầu tiên sau 17 năm.

Rangers đã giành quyền vào vòng play-off với tổng tỷ số 4-2 trước Viktoria Plzen, mặc dù đã thua 1-2 hôm thứ Ba tại CH Séc. CLB Scotland sẽ chơi trận lượt đi play-off vào tuần tới với Club Brugge - đội đã ghi 3 bàn thắng trong hiệp 2 để lội ngược dòng thắng 3-2 hôm thứ Ba trước Salzburg, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Với Salzburg - đội đã tham dự FIFA Club World Cup chỉ 6 tuần trước - thì đây là lần đầu tiên sau 7 mùa giải họ không được tham dự Champions League.

Nhà vô địch đảo Síp, Pafos đã đánh bại Dynamo Kiev của Ukraine với tỷ số 2-0 để giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Tiếp theo, Pafos sẽ đối đầu với Red Star Belgrade - nhà vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1991 - đội đã hòa 1-1 hôm thứ Ba tại Serbia nhưng chung cuộc đánh bại Lech Poznan với tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận.

Copenhagen đã đánh bại người hàng xóm Malmo với tỷ số 5-0, một tuần sau trận hòa không bàn thắng. Phần thưởng cho Copenhagen là một trận play-off hai lượt đi và về với nhà vô địch Thụy Sĩ, Basel.

Qarabag của Azerbaijan đã đánh bại nhà vô địch Bắc Macedonia, Shkendija với tỷ số 5-1 hôm thứ Ba, và thắng với tổng tỷ số 6-1, để giành quyền vào vòng play-off với Ferencvaros - đội đã giành chiến thắng 3-0 tại Budapest trước Ludogorets của Bulgaria.

Kairat Almaty của Kazakhstan đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu tại Slovan Bratislava, sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 sau 2 lượt trận, và tiếp theo là đến Scotland để tham dự trận lượt đi play-off với Celtic.

LINH SƠN