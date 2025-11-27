Everton chỉ mới bắt đầu, Moyes khẳng định trước bài kiểm tra Newcastle

David Moyes cảm thấy Everton "thậm chí còn chưa bắt đầu" cuộc lội ngược dòng khi ông đang tìm cách xây dựng dựa trên chiến thắng đáng nhớ trước Manchester United.

HLV David Moyes của Everton

Everton đã hồi phục sau thẻ đỏ bất ngờ của Idrissa Gueye, người bị đuổi khỏi sân vì tát đồng đội Michael Keane, để giành chiến thắng 1-0 tại Old Trafford vào thứ Hai. Đây là chiến thắng đầu tiên của Everton trên sân Man United kể từ năm 2013.

Everton đã thắng hai trận Ngoại hạng Anh gần nhất để vươn lên vị trí thứ 11, xếp trên đương kim vô địch Liverpool về hiệu số bàn thắng bại, trước khi tiếp đón Newcastle vào thứ Bảy. Và Moyes rất lạc quan về những gì đội bóng của mình sẽ đạt được.

"Tôi vẫn nghĩ chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu để vực dậy mọi thứ, nhưng việc có thêm nhiều đêm thi đấu như thế này sẽ mang lại những gì chúng tôi mong muốn", David Moyes nói với các kênh truyền thông chính thức của Everton.

"Nhiều năm đã qua, tôi có thể nhớ lại những ngày chúng tôi giành chiến thắng và giành quyền tham dự cúp châu Âu. Tôi không muốn tự mãn và cũng không muốn làm điều đó chỉ sau một chiến thắng, nhưng này, tôi muốn cố gắng đưa người hâm mộ Everton trở lại với bóng đá châu Âu và tôi rất muốn điều đó xảy ra càng sớm càng tốt".

Vị trí dự Champions League có vẻ nằm ngoài tầm với của Everton, ngay cả khi họ chỉ kém top 4 ba điểm. Tuy nhiên, siêu máy tính của Opta cho thấy họ có 21,8% cơ hội lọt vào top 8, điều này có thể đủ để đảm bảo một suất dự cúp châu Âu mùa giải tới.

Chiến thắng của Everton trước Man United cũng chứng kiến ​​một số cầu thủ đầy triển vọng của đội tuyển Anh tỏa sáng, với James Garner, Jack Grealish và cầu thủ ghi bàn quyết định Kiernan Dewsbury-Hall, tất cả đều gây ấn tượng trước HLV Thomas Tuchel của Tam Sư, trong khi Jordan Pickford đã có một số pha cứu thua xuất sắc.

"Ông Tuchel chắc chắn không nên nghi ngờ về thủ môn của mình", Moyes nói thêm. “Tôi nghĩ Jimmy Garner và Kieran Dewsbury-Hall sẽ không cách xa Tam sư ‘hàng triệu dặm’. Chúng tôi may mắn khi có một số cầu thủ Anh giỏi và chắc chắn sẽ có được hai hoặc ba tuyển thủ trong số họ, điều đó là chắc chắn".

Everton đã thắng 2-0 trước Fulham và 1-0 trước Manchester United trong hai trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Họ chưa từng thắng ba trận liên tiếp với giữ sạch lưới mỗi lần kể từ tháng 4-2024.

Đây là lần đầu tiên Everton đối đầu với Newcastle tại Ngoại hạng Anh khi họ đang xếp trên đối thủ trên bảng xếp hạng kể từ trận thua 1-3 trên sân khách vào tháng 2-2022 (Everton xếp thứ 16, Newcastle xếp thứ 19). The Toffees bất bại trong sáu trận gần nhất gặp The Magpies khi họ xếp trên đối thủ (hòa 2, thua 4).

Newcastle bất bại trong bốn trận gần nhất gặp Everton tại Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 2), trong khi họ đã thắng năm trong sáu trận trước đó trước The Toffees (thua 1).

HOÀNG HÀ