Everton - Brighton 2-0: Grealish tỏa sáng trên sân mới Hill Dickinson

Jordan Pickford cản phá thành công một quả phạt đền và Jack Grealish đã khép lại trận ra mắt trọn vẹn với hai pha kiến ​​tạo, giúp Everton đánh bại Brighton 2-0, mở ra một khởi đầu thắng lợi tại sân mới Hill Dickinson.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Brigrhton (trái) và Everton

Everton đôi lúc gặp may vào Chủ nhật, nhưng các bàn thắng của Iliman Ndiaye và James Garner đã giúp đội bóng của David Moyes bứt phá sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Leeds United trong trận mở màn Ngoại hạng Anh.

Ndiaye, người đã ghi những bàn thắng cuối cùng tại Goodison Park mùa trước, đã mở tỷ số cho Everton trên sân nhà mới khi anh tiếp nối quả tạt bóng Grealish ở giữa hiệp 1.

Brighton đã sút trúng khung gỗ hai lần trong hiệp 1, đồng thời chứng kiến ​​Danny Welbeck và Matt O'Riley bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời, nhưng Chim mồng biển thấy lưới mình rung lên lần nữa ở phút 52 khi Garner đón đường chuyền của Grealish để tung cú sút cực mạnh từ rìa vòng cấm địa, nhân đôi cách biệt cho Everton.

Pickford sau đó đã cản phá thành công quả phạt đền của Welbeck ở phút 77, khép lại một ngày thi đấu tuyệt vời cho Toffees.

Niềm vui của Grealish

Lần gần nhất Grealish ra sân cho Man City là vào ngày 27-4 trong trận bán kết FA Cup với Nottingham Forest, và gần đây nhất anh góp công vào bàn thắng là vào ngày 2-4 trong trận gặp Leicester. Pha kiến ​​tạo cuối cùng của anh tại Ngoại hạng Anh diễn ra gần một năm trước, vào ngày 28-9-2024, trong trận gặp Newcastle.

Hôm Chủ nhật, Grealish đã có một màn ra mắt sân nhà xuất sắc, đóng góp vào cả hai bàn thắng. Cầu thủ được Manchester City cho mượn này mới chỉ có hai đường kiến ​​tạo trở lên trong một trận đấu Ngoại hạng Anh lần thứ ba trong sự nghiệp, trước đó là trước Liverpool vào tháng 10-2020 và Leeds United vào tháng 12-2022.

Đáng chú ý, hai đường kiến ​​tạo của Grealish trước Brighton bằng tổng số đường kiến ​​tạo mà anh tạo ra trong hai mùa giải trước đó cộng lại.

Cầu thủ chạy cánh này có nhiều pha chạm bóng nhất trong vòng cấm đối phương (năm), nhiều đường chuyền nhất trong khu vực 1/3 cuối sân đối phương (23) và tạo ra nhiều cơ hội nhất (3) so với bất kỳ cầu thủ Everton nào.

Trong khi đó, Pickford đã có tám pha cản phá quả phạt đền tại Premier League – những thủ môn người Anh duy nhất có nhiều pha cứu thua hơn là David James (13), Rob Green (9) và Ben Foster (9).

HOÀNG HÀ