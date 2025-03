Europa League: Man.United bị cầm hòa, Tottenham thua tại AZ Alkmaar

Man.United hòa 1-1 trên sân Real Sociedad ở lượt đi vòng 1/8 Europa League vào thứ Năm.

Joshua Zirkzee đã ghi bàn từ ngay rìa vòng cấm địa, tung ra cú sút thấp sau đường chuyền của Alejandro Garnacho, để đưa Man.United vươn lên dẫn trước ở phút 57 tại San Sebastian. Zirkzee, người đã bỏ lỡ quả phạt đền quyết định trong loạt sút luân lưu thua Fulham ở FA Cup tuần trước, ghi bàn đầu tiên tại châu Âu trong mùa giải này. Nhưng đội khách của HLV Ruben Amorim không thể giữ được lợi thế, Bruno Fernandes bị thổi phạt vì chơi bóng bằng tay trong vòng cấm, từ đó Mikel Oyarzabal tự tin đánh lừa thủ thành Andre Onana từ chấm phạt đền, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 69.

Europa League có thể là cách để Man.United kết thúc mùa giải với một danh hiệu, sau khi bị loại khỏi FA Cup vào Chủ Nhật. Tuy nhiên, năng lực của đội bóng Anh vẫn để lại rất nhiều hoài nghi về khả năng thành công. Họ may mắn khi thủ thành Onana đã có 2 pha cứu thua xuất sắc khi Sociedad dồn ép để giành chiến thắng ở giai đoạn cuối trận, giúp tỷ số cân bằng trước trận lượt về. Một suất vào tứ kết sẽ được trao tại Old Trafford ở lượt về vào thứ Năm tuần tới. “Tôi cảm thấy cho đến khi quả phạt đền được thực hiện, chúng tôi vẫn kiểm soát được trận đấu và sau đó tôi nghĩ quả phạt đền đã thay đổi một chút động lực”, HLV Ruben Amorim của Man.United chia sẻ với TNT Sports. “Tôi cảm thấy đội của chúng tôi trong 30 phút cuối thực sự, thực sự mệt mỏi. Trận đấu tại Old Trafford sẽ rất khác và chúng tôi sẽ phải chịu áp lực. Chúng tôi cần phải sẵn sàng”.

Trong khi đó Tottenham, một đội cũng đang vật lộn ở Premier League, đã thua 0-1 trên sân AZ Alkmaar. Bàn phản lưới nhà của Lucas Bergvall từ quả phạt góc đầu tiên của trận đấu đã khiến Spurs phải nhận thất bại tại Hà Lan, và tình hình có thể còn tệ hơn đối với đội của HLV Ange Postecoglou nếu không có 3 pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Guglielmo Vicario. Để làm tăng thêm nỗi đau của Tottenham, tiền đạo Dominic Solanke đã tập tễnh rời sân sau 20 phút ngay trong lần đầu tiên trở lại sau 7 tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối.

Bàn phản lưới nhà của Lucas Bergvall khiến Tottenham thua 0-1 trên sân AZ Alkmaar.

Tottenham đã đánh bại đội bóng Hà Lan với tỷ số 1-0 ở giai đoạn vòng bảng trên sân nhà hồi tháng 10, và họ hy vọng có thể tái hiện điều đó vào tuần tới để giành quyền vào tứ kết. “Không có lỗi nào trong bàn thua, điều đó luôn xảy ra. Tối nay, vấn đề nằm ở tập thể hơn là cá nhân. Chúng tôi không đạt đến trình độ cần thiết và đó là điều chúng tôi cần giải quyết”, Postecoglou nói về diễn biến mà Spurs chỉ có một cú sút trúng đích trong cả trận.

Rangers đã tiến một bước dài đến tứ kết khi đánh bại Fenerbahce của Jose Mourinho với tỷ số 3-1 tại Istanbul. Cyriel Dessers đưa Rangers vươn lên dẫn trước ngay từ đầu trận tại Istanbul, trước khi Alexander Djiku gỡ hòa cho Fenerbahce. Tiền đạo người CH Séc, Vaclav Cerny đã khôi phục lại thế dẫn trước cho đội bóng đến từ Scotland, trước khi ghi thêm bàn thắng nữa để giúp đội nhà kiểm soát hoàn toàn vận may dưới thời HLV tạm quyền Barry Ferguson - người điều hành trận đấu đầu tiên ở cúp châu Âu. Ngược lại, Mourinho thất vọng nói: “Chúng tôi chơi rất tệ ở mọi nơi. Có thể bạn cười nhưng với tôi, đó là một kết quả đúng vì cách chúng tôi thể hiện, kết quả có thể lớn hơn thế này”.

Lazio đã đứng đầu giai đoạn vòng bảng và tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình trong chiến thắng 2-1 trước Viktoria Plzen, mặc dù chỉ còn 9 người. Tiền vệ Nicolo Rovella của Lazio đã bị đuổi khỏi sân sau thẻ vàng thứ 2 của anh ở phút 77, khi tỷ số là 1-1, và tiếp theo là Samuel Gigot trong thời gian bù giờ. Nhưng Gustav Isaksen vẫn ghi bàn thắng quyết định vào phút chót cho đội bóng được yêu thích của Italy.

Bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 8 của Eldor Shomurodov đã mang về cho Roma chiến thắng 2-1 trước Athletic Bilbao tại Rome. Tại Bucharest, cầu thủ dự bị Malick Fofana đã ghi 2 bàn thắng muộn để mang lại cho Lyon một lợi thế đầy hứa hẹn sau chiến thắng 3-1 trước FCSB.

Pha đánh đầu của Brian Brobbey đã đưa Ajax dẫn trước Frankfurt tại Amsterdam, nhưng tiền đạo này đã phản lưới nhà, trước khi Ellyes Skhiri đã hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 cho nhà vô địch Europa League 2022. Bodo/Glimt đã đánh bại nhà vô địch UEFA Conference League, Olympiacos với tỷ số 3-0 tại Na Uy.

LINH SƠN