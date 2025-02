Europa League: Fenerbahce của Mourinho chắc vé vào vòng 1/8

Fenerbahce của Jose Mourinho đã chiếm ưu thế lớn khi đánh bại đội khách Anderlecht 3-0.

Fenerbahce may mắn lọt vào vòng play-off khi xếp thứ 24 trong thể thức 36 đội vòng bảng mới - vị trí cuối cùng đủ điều kiện tham dự, và phải dựa vào hiệu số bàn thắng bại. Trong khi Anderlecht đã về đích ở vị trí thứ 10, chỉ để vuột mất suất vào thẳng vòng 1/8 do hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, khi đối đầu nhau, Fenerbahce đã vươn lên dẫn trước ở phút 11 khi Dusan Tadic đánh đầu vào lưới. Edin Dzeko nhân đôi lợi thế cho đội chủ nhà ngay trước giờ nghỉ giải lao sau pha phối hợp tốt của Filip Kostic ở cánh trái. Youssef En-Nesyri ghi thêm bàn thắng thứ 3 bằng một cú đánh đầu mạnh mẽ ở phút thứ 57, trong khi Fenerbahce cũng đã bỏ lỡ một số cơ hội để gia tăng lợi thế.

Cũng tạo lợi thế lớn còn có CLB Hà Lan, AZ Alkmaar sau khi đánh bại Galatasaray chỉ còn 10 người với tỷ số 4-1. Trong khi đó, Ajax giành chiến thắng 2-0 tại Union Saint-Gilloise, với Jorthy Mokio, 16 tuổi, ghi bàn thắng thứ 2 cho đội mình. UEFA cho biết Mokio, 16 tuổi và 350 ngày, đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận đấu loại trực tiếp tại Europa League. Trước đó Christian Rasmussen đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 59.

Ở những diễn biến khác, Real Sociedad đã giành chiến thắng 2-1 tại Midtjylland. Ferencvaros đã đánh bại Viktoria Plzen với tỷ số 1-0. Đội bóng Romania, FCSB đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 tại PAOK. Trong khi một quả phạt đền trong thời gian bù giờ đã giúp Twente đánh bại Bodo/Glimt với tỷ số 2-1.

Porto tiếp đón AS Roma diễn ra đầy tính cạnh tranh nhưng kết thúc hòa 1-1.

Trận đấu đáng chú ý nhất khi Porto tiếp đón AS Roma diễn ra đầy tính cạnh tranh nhưng kết thúc hòa 1-1. Tiền đạo chủ chốt của AS Roma, Paulo Dybala đã tập tễnh rời sân trong hiệp một của trận đấu tại Bồ Đào Nha do chấn thương đầu gối. Dybala đã hét lên đau đớn khi đầu gối của anh chịu toàn bộ lực từ cú đá của tiền vệ Porto, Alan Varela vào phút thứ 20, nhưng nhà vô địch World Cup người Argentina đã chơi thêm 15 phút nữa trước khi rời sân.

AS Roma đã vươn lên dẫn trước với cú đá gần như cuối cùng của hiệp một, chứng kiến hậu vệ Zeki Celik ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB. Porto đã cân bằng tỷ số ở phút 67 thông qua cú sút bị đổi hướng của Francisco Moura. Tiền vệ Bryan Cristante của Roma đã bị đuổi khỏi sân 5 phút sau đó sau khi nhận thẻ vàng thứ 2.

PHI SƠN