Estevao mở tỷ số khi Chelsea đánh bại Leverkusen

Tiền vệ trẻ tân binh người Brazil, Estevao đã sớm cho người hâm mộ Chelsea thấy được tài năng của mình, với bàn thắng chỉ sau 18 phút ra sân trong màu áo mới, mở đường cho chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen tại Stamford Bridge hôm thứ Sáu.

Estevao ghi bàn chỉ sau 18 phút ra sân cho Chelsea mở đường chiến thắng 2-0 trước Leverkusen.

Cầu thủ 18 tuổi này đã có mặt đúng lúc để bình tĩnh đưa bóng vào lưới bằng chân trái sau cú sút của Cole Palmer dội xà ngang, mở ra khởi đầu như mơ cho sự nghiệp tại Chelsea, một năm sau khi ký hợp đồng đầu tiên với CLB Ngoại hạng Anh. The Blues đã ký hợp đồng với tiền vệ được đánh giá cao này từ Palmeiras vào tháng 7-2024, trong một thỏa thuận trị giá ban đầu khoảng 29,4 triệu bảng (34 triệu EUR), với các khoản phụ phí liên quan đến hiệu suất thi đấu, có khả năng nâng tổng giá trị lên khoảng 58 triệu bảng. Anh đã ở lại Palmeiras mùa giải vừa qua, trước khi đến Tây London để bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới trong tuần này.

Mặc dù đây là trận ra mắt của Estevao cho Chelsea, nhưng HLV Enzo Maresca thì đã có cơ hội tận mắt chứng kiến tài năng của anh, khi sao trẻ người Brazil trong màu áo Palmeiras đã gây nhiều khó khăn cho The Blues tại tứ kết Club World Cup - nơi đội bóng của Maresca đã giành chiến thắng, và tiến đến chức vô địch sau đó. Nhà cầm quân người Italy nói về màn ra mắt của Estevao trên Channel 5: “Estevao còn rất trẻ. Cậu ấy cần được thi đấu và chắc chắn, cậu ấy sẽ giúp ích cho đội. Estevao là một cầu thủ tuyệt vời”.

Trận đấu hôm thứ Sáu là trận đấu đầu tiên của Chelsea trong giai đoạn tiền mùa giải, chưa đầy 4 tuần sau khi đánh bại Paris Saint-Germain trong trận chung kết Club World Cup. Một tân binh khác, Joao Pedro - người đã có trận ra mắt tại Club World Cup sau khi chuyển đến từ Brighton - đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea, ấn định chiến thắng ở phút 90 với một cú sút chìm vào góc dưới khung thành.

Tân binh Joao Pedro tiếp tục chất lượng hàng đầu như đã thể hiện ở Club World Cup.

Chelsea chỉ còn một trận đấu nữa trong giai đoạn tiền mùa giải bị rút ngắn, gặp AC Milan vào Chủ nhật, trước khi bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh trên sân nhà tiếp đón Crystal Palace một tuần sau đó. “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn này, đặc biệt là chỉ sau 3 hoặc 4 ngày tập luyện”, Maresca nói. “Thật tuyệt khi được bắt đầu lại mùa giải. Chúng tôi sẽ có một trận giao hữu khác vào Chủ nhật và sau đó là trận đấu chính thức. Chúng tôi đã khởi đầu như thể chưa từng kết thúc”.

Ngoài Estevao và Pedro, còn có những lần ra sân đầu tiên tại Stamford Bridge cho các tân binh mùa hè khác là Liam Delap, Jorrel Hato và Jamie Gittens. Trong đó Gittens, vào sân thay người trong hiệp 2, suýt chút nữa đã kiến tạo cho Estevao ghi bàn thắng thứ 2 nhưng cầu thủ người Brazil này đã sút bóng đi chệch khung thành. Một mùa hè năng động trên thị trường để có 8 tân binh ít nhiều sẽ khiến Maresca đau đầu trong việc điều chỉnh kế hoạch. “Không phải tất cả mọi người đều luôn vui vẻ. Họ phải hiểu rằng tất cả đều giỏi. Sẽ có nhiều sự xoay tua”, Maresca nhấn mạnh.

Trung vệ chủ chốt Levi Colwill sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài sau khi trải qua ca phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước. Ngôi sao 22 tuổi này trở lại trung tâm huấn luyện Cobham vào thứ Hai trước khi gặp chấn thương trong quá trình tập luyện. Maresca cũng cập nhật tình hình: “Levi là một cầu thủ tuyệt vời - những gì chúng tôi đạt được mùa trước là nhờ cậu ấy. Levi đã chơi tất cả các trận đấu và tôi rất yêu quý cậu ấy. Chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy. Chúng tôi đang cố gắng tìm những giải pháp khác nhau. Chúng tôi sẽ xem xét ký hợp đồng với một hậu vệ”.

