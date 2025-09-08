Erling Haaland khâu 3 mũi ở môi vì bất cẩn

Tiền đạo Erling Haaland đã phải khâu 3 mũi sau vì bị rách môi khi đang làm nhiệm vụ quốc tế cùng đội tuyển Na Uy. Nhưng ngôi sao của Man.City dường như không bị ảnh hưởng nhiều khi vẫn đùa vui về chấn thương với người hâm mộ.

Erling Haaland phải khâu 3 mũi ở môi nhưng vẫn sẵn sàng cho trận đấu vòng loại World Cup gặp Moldova vào thứ Ba.

Ngôi sao 25 tuổi này hiện đang cùng đội tuyển Na Uy chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup trên sân nhà gặp Moldova vào thứ Ba. Theo The Sun đưa tin, sự cố xảy ra khi Haaland đến khách sạn của đội tuyển Na Uy ở Oslo. Chân sút hàng dầu của giải Ngoại hạng Anh đứng cạnh cửa cốp xe chứa hành lý nhưng bị cửa bật tung ra và va vào mặt, khiến anh bị chảy máu môi.

Ngôi sao này đã đăng một bức ảnh lên Snapchat cho thấy vết thương mà anh phải chịu. Haaland viết: “Vừa bị cửa xe buýt đập ra ngoài. Khâu 3 mũi”. Sau đó, một người hâm mộ nói đùa rằng Haaland đã bị đấm, và anh đáp lại: “Hahahaha sai rồi”. Một cổ động viên khác đùa rằng ngôi sao Arsenal, Martin Odegaard đã đấm anh ta, và Haaland cũng hùa theo bằng cách viết: “Chính xác”...

Tinh thần khá thoải mái của Haaland đã xoa dịu nỗi lo của người hâm mộ Na Uy, những người mong chờ chân sút số 1 của họ tiếp tục ‘nổ súng’ để giúp đội tuyển hướng đến kỳ vòng loại lịch sử. Cho đến nay, Na Uy đã toàn thắng cả bốn trận vòng loại và hiện đang dẫn đầu Bảng I. Lần gần nhất Na Uy tham dự vòng chung kết World Cup hoặc Euro là tại Euro 2000. Haaland đều ghi bàn trong 4 chiến thắng vừa qua. Anh cũng ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền giúp Na Uy đánh bại Phần Lan 1-0 ở trận giao hữu vào thứ Năm, qua đó củng cố vị thế cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển quốc gia, với 42 bàn thắng sau 43 lần ra sân cho Na Uy.

Na Uy đang tự tin hướng đến chiến thắng thứ năm tại vòng loại với một đội hình đầy đủ các ngôi sao của mình. Đội trưởng Odegaard đã kịp bình phục chấn thương vai ở ngày khai mạc Ngoại hạng Anh với Arsenal. Đồng đội của Haaland tại Man.City, Oscar Bobb cũng góp mặt cùng với Sander Berge của Fulham, Kristoffer Ajer của Brentford và David Moller Wolfe của Wolves.

LINH SƠN