Enzo Maresca: “Chelsea không cảm thấy áp lực tài chính”

HLV Enzo Maresca khẳng định Chelsea không có áp lực vô địch FIFA Club World Cup.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã treo giải thưởng trị giá 1 tỷ USD cho 32 đội tham gia tranh tài tại Mỹ. Chelsea sẽ nhận được khoảng 40 triệu bảng chỉ để tham gia giải đấu, nhưng số tiền thưởng tăng đáng kể ở vòng loại trực tiếp. Nếu The Blues, với tư cách là một trong 12 đại diện châu Âu, giành chức vô địch vào ngày 13-7 thì họ có thể mang về nhà khoảng 125 triệu USD (92,4 triệu bảng) tiền thưởng. Điều đó có thể giúp đội chủ sân Stamford Bridge giải quyết phần nào những rắc rối tài chính đang đeo bám.

Chelsea đã tuân thủ đầy đủ các Quy tắc về Lợi nhuận và Tính bền vững của Premier League cho mùa giải 2023-24, nhưng sổ sách của họ cho thấy họ đã bán các khách sạn Copthorne và Millennium tại Stamford Bridge với giá 76,5 triệu bảng cho một công ty chị em - một động thái gây tranh cãi mà ESPN tiết lộ độc quyền vào tháng 9 năm ngoái đã được Premier League chấp thuận. Họ cũng đã bán đội bóng nữ của mình cho công ty mẹ BlueCo với mức phí kỷ lục bóng đá nữ là 200 triệu bảng. UEFA vẫn đang điều tra cả 2 giao dịch này vì chúng liên quan đến các quy tắc Công bằng tài chính của riêng họ. The Blues cũng đã tiếp tục chi tiêu xa hoa với hơn 1,2 tỷ bảng cho các cầu thủ mới kể từ khi quyền sở hữu Todd Boehly/Clearlake Capital kiểm soát đội bóng vào tháng 5-2022…

Nhưng HLV Maresca khẳng định không có bất kỳ áp lực phải thành công tại FIFA Club World Cup: “Các chủ sở hữu, họ chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng tôi và cho các cầu thủ trong từng trận đấu. Họ không nói về giải thưởng cuối cùng hoặc phần thưởng cuối cùng về mặt tiền bạc. Và họ không bao giờ gây áp lực cho tôi hoặc các cầu thủ kiểu ‘chúng ta cần giành chiến thắng trong giải đấu này vì tiền’. Họ chỉ muốn cố gắng giành chiến thắng cho tất cả mọi người - cho họ, cho CLB, cho người hâm mộ, cho các cầu thủ, cho tôi, cho tất cả mọi người… Vấn đề không chỉ là tiền bạc”.

Chelsea cần tránh thất bại trước Esperance de Tunis vào thứ Ba để giành vị trí thứ 2 tại Bảng D.

The Blues đang phải vật lộn để giành quyền vào vòng 16 đội, họ cần tránh thất bại trước Esperance de Tunis tại Philadelphia vào thứ Ba để giành vị trí thứ 2 tại Bảng D. Tuy nhiên, tiền đạo Nicolas Jackson bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận thua ngược Flamengo. Đội trưởng Reece James đã bỏ lỡ buổi tập vào thứ Hai do bị ốm do sốc nhiệt... Hôm Chủ nhật, Chính quyền thành phố Philadelphia đã tuyên bố “Mã đỏ”, dự báo nhiệt độ có thể tăng vọt lên 39 độ C trong những ngày tới.

“Gần như không thể tập luyện vì thời tiết. Bây giờ chúng tôi chỉ cố gắng tiết kiệm năng lượng cho trận đấu”, Maresca, người có khả năng sẽ xoay vòng đội hình và thực hiện nhiều thay đổi đối với đội hình xuất phát, cho biết. “Trời quá nóng và khó có thể làm việc trong điều kiện nhiệt độ này. Nhưng chúng tôi ở đây, chúng tôi đang cố gắng hết sức và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai”.

Nếu Chelsea vượt qua vòng bảng, họ sẽ đến Charlotte để đá trận vòng 16 đội vào thứ Bảy với đội nhất Bảng C, có thể là Bayern Munich. “Nếu chúng tôi vượt qua, chúng tôi có thể nói về Bayern”, Maresca nói. “Lúc này, phải nói về ngày mai. Bóng đá luôn đầy rẫy những bất ngờ”.

Về đối thủ Esperance, đội còn nguyên cơ hội đi tiếp khi đánh bại LAFC với tỷ số 1-0 tại Nashville trong lần ra quân gần nhất - đó là chiến thắng duy nhất cho đến nay trong 6 trận đấu tại Club World Cup của một đội bóng Bắc Phi - Maresca nói thêm: “Họ đã chơi hết mình trước Flamengo cho đến phút cuối. Họ đã giành chiến thắng và chơi tốt trước Los Angeles. Vì vậy, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn”.

LINH SƠN