Enrique chỉ trích PSG đã “tặng” Bayern Munich chiến thắng

HLV của Paris Saint-Germain, Luis Enrique đã chỉ trích đội bóng vì đã tặng Bayern Munich các bàn thắng, và cho rằng họ đã có thể thua với tỷ số lớn hơn 1-2 trong trận đấu sân nhà tại Champions League hôm thứ Ba.

HLV Luis Enrique chỉ trích Paris Saint-Germain đã tặng Bayern Munich các bàn thắng.

Đây là trận thua đầu tiên của nhà đương kim vô địch tại giải đấu này sau 4 trận đấu, và chỉ là trận thua thứ 2 trong mùa giải này. Ngược lại Bayern vẫn là đội bóng duy nhất thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu còn duy trì khởi đầu toàn thắng trong mùa giải mới, với chiến thắng thứ 16 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Bàn thắng đầu tiên của Bayern đến sau 4 phút và bàn thắng thứ 2 được ghi ở phút 32, cả 2 bàn đều đến từ tiền đạo người Colombia, Luis Diaz trước khi anh bị đuổi khỏi sân vào cuối hiệp một. “Khi 11 đấu 11 thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tất nhiên, họ đã chơi tốt hơn chúng tôi trong hiệp một. Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn và chúng tôi đã tặng họ những món quà tuyệt vời trong hiệp một”, Luis Enrique nói. “Khi bạn tặng những món quà như vậy cho những cầu thủ như vậy, họ sẽ ghi bàn. Tôi không bào chữa gì cả, trách nhiệm của chúng tôi là phải làm tốt hơn”.

Ông không thể giải thích tại sao đội bóng của mình lại sa sút, đặc biệt là trong hiệp một một chiều trước Bayern - đội bóng 6 lần vô địch châu Âu. “Tôi không có lời giải thích nào, mọi chuyện là vậy”, Enrique nói. “Chúng tôi đã tặng quà cho nhau khá nhiều. Họ chỉ ghi được 2 bàn mà lẽ ra đã có thể ghi được 4. Tôi thất vọng khi chứng kiến ​​điều này vì tôi đã kỳ vọng sẽ được chứng kiến ​​một đẳng cấp tốt hơn”.

PSG tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương với ​​tiền đạo Ousmane Dembele và hậu vệ phải Achraf Hakimi.

PSG đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương trong mùa giải này, và chứng kiến ​​tiền đạo Ousmane Dembele cùng hậu vệ phải Achraf Hakimi - người bị Diaz phạm lỗi thô bạo - đều phải rời sân trong hiệp một vì chấn thương. PSG cũng không có tiền đạo Desire Doue vì chấn thương đùi phải. Enrique cảm thấy ông nên xử lý tốt hơn tình hình chấn thương đang diễn ra của CLB: “Khi các cầu thủ chấn thương trở lại, họ không đạt được phong độ 100%. Với tất cả kinh nghiệm của mình, tôi nên xử lý vấn đề này tốt hơn nhiều”.

Ngay khi bàn thắng ở phút 22 bị từ chối do lỗi việt vị sau quá trình kiểm tra VAR, Dembele đã được thay thế bởi Kang-in Lee ở phút 25. Enrique cho biết chủ nhân Quả bóng Vàng đã bị chấn thương nhưng không cung cấp thông tin chi tiết: “Tôi chưa biết đó là gì, tôi không nghĩ nó liên quan gì đến chấn thương trước đó, đây là một chấn thương mới. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Không dễ dàng gì khi phải thi đấu nhiều trận”.

Dembele chỉ mới trở lại gần đây sau chấn thương gân kheo phải gặp phải khi thi đấu cho đội tuyển Pháp hồi tháng 9. Tuy nhiên, sau chiến thắng trên sân nhà của PSG trước Nice hôm thứ Bảy, máy quay đã bắt được hình ảnh tiền đạo này ôm chặt chân phải và nói với một đồng đội rằng “gân kheo của tôi đau, đau lắm” khi các cầu thủ ăn mừng trước mặt người hâm mộ. Nhưng Enrique đã đảm bảo vào đêm trước trận đấu rằng Dembele đủ sức khỏe để ra sân. “Tôi không bao giờ mạo hiểm với bất kỳ cầu thủ nào”, Enrique phát biểu hôm thứ Hai. “Nhưng Ousmane vẫn sung sức, cậu ấy đã tham gia đầy đủ các buổi tập trong 2 tuần qua và đã thi đấu 2 trận gần nhất”.

PHI SƠN