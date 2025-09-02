Emi Martinez đỏ mặt tía tai sau khi yêu cầu chuyển nhượng sang Man United bị phớt lờ

Man United đã chọn ký hợp đồng với Senne Lammens trong nỗ lực tìm kiếm một thủ môn mới, khiến Emiliano Martinez của Aston Villa thất vọng sau khi anh đòi rời Villa Park.

Manchester United chọn Senne Lammens (trái) thay vì Emiliano Martinez

Thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa đã đỏ mặt tía tai sau khi Manchester United quyết định không ký hợp đồng với tuyển thủ Argentina - mặc dù anh đã nói với CLB của mình rằng anh muốn gia nhập Quỷ đỏ.

Martinez đã bị HLV Unai Emery gạt sang một bên trong mùa giải này và được đồn đoán sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đặc biệt là sau sự xuất hiện của thủ môn mới Marco Bizot. Nhà vô địch World Cup chỉ ra sân một lần mùa này trong trận thua Brentford 0-1, sau khi bị treo giò trong trận đấu đầu tiên gặp Newcastle. Bizot đã mặc áo số 1 trong trận thua Crystal Palace 0-3.

Với việc Martinez phải ngồi ngoài tại Villa, anh đã thông báo với các lãnh đạo CLB rằng anh rất muốn chuyển đến Old Trafford để có thêm thời gian thi đấu thường xuyên mùa này.

Đây là năm World Cup và Martinez sẽ muốn đảm bảo mình được thi đấu hết tuần này qua tuần khác để có cơ hội tốt nhất tiếp tục là thủ môn số 1 của Argentina tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ.

Man United cũng đang cân nhắc chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp sau khi thủ môn người Bỉ nổi lên như một trong những thủ môn trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Và Lammens dường như là thủ môn mà Man United đã lựa chọn sau khi họ đồng ý một thỏa thuận trị giá khoảng 18 triệu bảng để ký hợp đồng với cầu thủ 23 tuổi này.

Lammens chuẩn bị ký hợp đồng 5 năm tại Old Trafford và đang trên đường đến Manchester để hoàn tất thương vụ, điều này có nghĩa là Martinez đã rất thất vọng sau khi bị từ chối.

HLV Unai Emery chê Emiliano Martinez ‘không tập trung’

Các bản tin từ Sky Sports cho biết Man United đã xem xét các lựa chọn thủ môn khác, bao gồm cả Martinez, nhưng cảm thấy Lammens là lựa chọn phù hợp nhất và đúng đắn cho CLB về lâu dài. Lammens sẽ cạnh tranh chiếc áo số 1 của Quỷ sau những sai lầm tai hại của cả Andre Onana và Altay Bayindir mùa này.

Đối với Emi Martinez, nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là trong giai đoạn đầu mùa giải - trừ khi anh có thể đảm bảo một vụ chuyển nhượng vào phút chót ở nơi khác.

Cầu thủ 32 tuổi này đã chơi 213 trận cho Villa kể từ khi gia nhập từ Arsenal vào năm 2020, nhưng Emery nói rằng cầu thủ này "không tập trung" và sự bất ổn này không giúp ích gì cho đội bóng.

"Chúng tôi cần những cầu thủ tập trung 100%. Cậu ấy thì không. Điều đó không giúp ích gì cho chúng tôi. Đó là một trong những tình huống mà chúng tôi đang gặp phải hiện tại.

"Ngày mai kỳ chuyển nhượng sẽ kết thúc và chúng tôi đang mong đợi điều gì đó để cải thiện đội hình. Hãy bình tĩnh. Một trong những trường hợp đó là Emi Martinez, chúng ta sẽ chờ xem ngày mai và sau đó chúng tôi sẽ cố gắng cân bằng và tập luyện sau kỳ nghỉ".

HOÀNG HÀ