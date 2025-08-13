Eden Hazard tiết lộ sự khác biệt giữa Antonio Conte và Maurizio Sarri tại Chelsea

Eden Hazard gần đây đã chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các HLV người Italy Antonio Conte và Maurizio Sarri trong thời gian anh ở Chelsea.

Antonio Conte, Eden Hazard và Maurizio Sarri

Antonio Conte đã dẫn dắt Napoli đến chức vô địch Serie A mùa trước, trong khi Maurizio Sarri Sarri lần thứ 2 tiếp quản vị trí HLV Lazio. Họ đều là những nhà cầm quân xuất sắc, từng thắng giải vô địch quốc gia và từng dẫn dắt Eden Hazard ở Chelsea.

Trên kênh YouTube 'Zack', Hazard đã chia sẻ về thời gian làm việc với Conte: "Khi Antonio Conte đến Chelsea, đó là một khoảng thời gian đầy thử thách. Trong những buổi tập đầu tiên, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều yêu cầu về thể lực".

"Chúng tôi đã đến Los Angeles để tham gia trại huấn luyện mùa hè. Thời tiết rất nóng, và chúng tôi đã tập luyện 2 lần một ngày. Ban đầu, chúng tôi gặp khó khăn, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi chúng tôi áp dụng chiến thuật phòng ngự mới và N'Golo Kanté đã chơi xuất sắc ở hàng tiền vệ". Hazard giải thích rằng những buổi tập luyện khắc nghiệt đã mang lại thành quả, giúp họ có được thể trạng tốt nhất để bước vào các trận đấu, góp phần vào chức vô địch của họ.

Hazard cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về việc làm việc với Sarri: "Khi Sarri gia nhập đội vào mùa hè năm sau, tôi biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Tôi nghe nói các HLV người Italy có thể rất khắt khe, nhưng Dries Mertens nói rằng tôi sẽ thích mùa giải này, chỉ là không phải trong các buổi tập."

"Phương pháp huấn luyện của Sarri thực sự rất căng thẳng và lặp đi lặp lại. Chúng tôi tập đi tập lại các bài tập giống nhau hàng giờ liền. Tuy nhiên, cuối cùng, điều đó đã dẫn đến chiến thắng tại Europa League. Cá nhân tôi, tôi đã có một mùa giải tuyệt vời dưới sự dẫn dắt của Sarri, và tôi rất thích trải nghiệm này."

Những chia sẻ của Hazard cho thấy cái nhìn sâu sắc về thời gian anh làm việc với hai HLV người Italy nổi tiếng, đồng thời nêu bật những thách thức và thành công mà anh đã trải qua dưới sự dẫn dắt của họ.

HOÀNG HÀ