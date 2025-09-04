Donnarumma: “Tôi sẽ cải thiện để phù hợp với phong cách của Pep tại Man.City”

Gianluigi Donnarumma hoàn thành chuyển đến Man.City từ Paris Saint-Germain vào thứ Ba.

Donnarumma là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, là nhân tố chủ chốt trong hành trình vô địch Champions League của PSG mùa trước. Nhưng ngôi sao người Italy không được đánh giá cao về kỹ năng phát bóng bằng chân - một yêu cầu quan trọng đối với các thủ môn được Pep Guardiola huấn luyện. Donnarumma phát biểu tại trại huấn luyện của đội tuyển Italy: “Tôi luôn cố gắng giúp đỡ đội bóng và làm những gì HLV yêu cầu. Tôi làm mọi thứ - bạn luôn có thể cải thiện mọi thứ, nhưng về những gì HLV yêu cầu, tôi cố gắng cải thiện. Tôi chắc chắn rằng với Guardiola, chúng tôi sẽ làm tốt”.

Những vấn đề trong việc chơi bóng bằng chân của Donnarumma cũng thể hiện rõ qua những sai lầm ngớ ngẩn trong thời gian anh ở PSG. “Kể từ khi bắt đầu chơi bóng từ năm 16 tuổi cho đến nay, tôi luôn làm được những điều tuyệt vời. Sai lầm luôn xảy ra. Nhưng tôi tin rằng mình đã đạt được những điều tuyệt vời”, Donnarumma, người đã có những pha cứu thua quyết định khi đội tuyển Italy đánh bại Anh trong trận chung kết Giải vô địch châu Âu năm 2021, chia sẻ.

Donnarumma sẽ cố gắng cải thiện khả năng chuyền bóng từ tuyến dưới như yêu cầu của Pep Guardiola.

Donnarumma thay thế thủ môn kỳ cựu người Brazil, Ederson của Man.City - người đã chuyển đến Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Ederson đã góp phần tạo nên cuộc cách mạng ở vị trí thủ môn với sự điềm tĩnh đến kỳ lạ dưới áp lực khi có bóng trong chân - Ederson cung cấp bảy pha kiến ​​tạo tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ thủ môn nào khác - nhờ những đường chuyền dài và chính xác. Tuy nhiên, Donnarumma hiện là tương lai của sân Etihad sau khi ký hợp đồng 5 năm: “Tôi đã rất háo hức được gia nhập Man.City vì họ thực sự muốn tôi. HLV cũng rất muốn có tôi, và điều đó khiến tôi tự hào. Được CLB xuất sắc nhất thế giới khao khát đến vậy khiến tôi tự hào”.

Trước khi gia nhập Man.City, Donnarumma còn phải đối mặt với áp lực lớn từ đội tuyển Italy, đội đang nỗ lực tránh việc không thể giành vé dự World Cup lần thứ ba liên tiếp. Azzurri sẽ tiếp đón Estonia tại Bergamo vào thứ Sáu, sau đó ba ngày sẽ gặp Israel tại Hungary trong một trận đấu vòng loại khác. Đây là những trận đấu đầu tiên kể từ khi Gennaro Gattuso tiếp quản vị trí HLV từ Luciano Spalletti bị sa thải vào tháng 6, sau khi đội bóng bốn lần vô địch thế giới để thua 0-3 trước Na Uy của Erling Haaland. Italy có ba điểm sau hai trận. Na Uy, đội đã thi đấu bốn trận, dẫn đầu Bảng I với 12 điểm, và Israel đứng thứ hai với sáu điểm sau ba trận.

“Tôi rất may mắn khi có Gattuso làm HLV tại AC Milan”, Donnarumma nói. “Tôi biết ông ấy là người như thế nào và ông ấy có thể mang lại những gì. Tôi rất vui khi lại tìm thấy ông ấy ở đây. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để đưa Italy trở lại đỉnh cao. Chúng tôi cần phải khiêm tốn và đoàn kết để xây dựng tinh thần đồng đội".

LINH SƠN