Donnarumma “đồng ý” điều khoản cá nhân với Man.City

Gianluigi Donnarumma sắp gia nhập Man.City với giá khoảng 43 triệu bảng.

Các cuộc đàm phán để thủ môn 26 tuổi người Italy ký hợp đồng mới với nhà vô địch Pháp, Paris Saint-Germain gần đây đã thất bại. Donnarumm chỉ còn một năm trong hợp đồng hiện tại và gã khổng lồ Ligue 1 đã quyết định bán anh ngay bây giờ thay vì để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm tới. PSG cũng đã thay thế vị trí số 1 trong khung thành bởi cựu thủ môn Lucas Chevalier của Lille.

Donnarumma đã có lời chia tay đầy xúc động với người hâm mộ PSG vào thứ Sáu, sau chiến thắng 1-0 trước Angers. Người hùng của mùa giải lịch sử vừa qua bước ra sân để chào tạm biệt người hâm mộ. Anh đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các cổ động viên tại Parc des Princes. Donnarumma, người từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Man.United, trông rất xúc động khi vẫy tay chào tạm biệt…

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tuyển thủ Italy đã đồng ý một thỏa thuận béo bở với Man.City - đội được cho là đang đàm phán với PSG về phí chuyển nhượng. Romano viết trên X: “Gigio Donnarumma đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Man.City, rất muốn gia nhập đội của Pep Guardiola. Các cuộc đàm phán cũng đang được tiến hành giữa Man.City và PSG, mức phí ban đầu sẽ nằm trong khoảng 50 triệu EUR”.

Người hâm mộ Man.City sẽ rất phấn khích trước viễn cảnh Donnarumma chuyển đến Etihad, đặc biệt là sau màn trình diễn tệ hại của tân binh James Trafford trong trận thua 0-2 trước Tottenham hôm thứ Bảy. Cầu thủ 22 tuổi người Anh đã tỏ ra lo lắng trong suốt trận đấu, và mắc lỗi dẫn đến bàn thắng thứ hai cho Spurs sau một đường chuyền tệ hại trong vòng cấm. Trong khi Ederson, thủ môn số một của Man.City, hiện tại không ở vào điều kiện tốt cả về thể trạng lẫn tinh thần. Ngôi sao người Brazil hiện đang được Galatasaray theo đuổi và Man.City sẵn sàng đưa ra quyết định vào giờ chót nếu họ “chốt” xong với Donnarumma.

LINH SƠN