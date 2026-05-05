Đòn bẩy phát triển bóng chuyền Việt Nam

Báo cáo tổng kết tại Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 7 đã phác họa một bức tranh tài chính rất ấn tượng: Năm 2021, số tiền vận động tài trợ chỉ dừng lại ở mức 5,7 tỷ đồng, thì đến năm 2025, con số này đã chạm đến mức trên 23 tỷ đồng. Tính chung cả nhiệm kỳ, VFV đã huy động được gần 80 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa - con số "trong mơ" của nhiều liên đoàn, hiệp hội thể thao tại Việt Nam. Sau khi quyết toán các hoạt động, VFV vẫn còn khoản dư hơn 9,2 tỷ đồng để bàn giao cho nhiệm kỳ mới (2026-2031).

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh trong trận đấu gặp tuyển Thái Lan ở SEA Games 33-2025

VFV đã có những thay đổi mạnh mẽ trong tư duy hoạt động, biến các giải đấu quốc nội thành một sản phẩm thương mại hấp dẫn, qua đó ngày càng thu hút nhiều nhà tài trợ chủ động tham gia. Theo ông Lê Trí Trường, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VFV, sức hút của bóng chuyền Việt Nam xuất phát từ nội lực và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ở nhiều mùa giải đã qua, khi giải vô địch quốc gia, giải U23 quốc gia được tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội), Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Đắk Lắk…, ghi nhận hình ảnh các khán đài chật kín người xem. Bên cạnh đó, thành công của đội tuyển nữ quốc gia ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á đã tạo ra làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt, biến các trận đấu của Trần Thị Thanh Thúy và các đồng nghiệp trở thành một sự kiện thể thao có giá trị thương mại cao.

Các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực ngân hàng, tiêu dùng và nhãn hàng thể thao đã nhanh chóng nhận ra "mỏ vàng" này. Việc VFV khai thác hiệu quả bản quyền truyền hình cùng việc nâng cấp hình ảnh chuyên nghiệp cho giải vô địch quốc gia đã biến bóng chuyền thành "đất lành" cho các nhà đầu tư chiến lược.

Tân Chủ tịch VFV Dương Mạnh Tiến trong ngày nhậm chức đã nhấn mạnh: Tài chính phải trở thành đòn bẩy cho sự phát triển bền vững của bóng chuyền. Trong đó, ưu tiên nguồn kinh phí cho hệ thống giải U23 và giải vô địch trẻ để dần xóa bỏ tình trạng hụt hẫng thế hệ - luôn được cho là điểm yếu cố hữu của bóng chuyền Việt Nam lâu nay. VFV sẽ đầu tư lớn cho công nghệ, đặc biệt là nâng cấp hệ thống Video Eyes Challenge (mắt thần) và thảm đấu đạt chuẩn quốc tế cho tất cả các đơn vị đăng ký tổ chức giải, đảm bảo tính công bằng và sự chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, VFV sẽ gửi huấn luyện viên trẻ và trọng tài đi tu nghiệp theo các chương trình nâng cao của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB).

Để đạt đẳng cấp châu lục, đến gần hơn với sân chơi thế giới, công thức cho bóng chuyền Việt Nam rất rõ: duy trì được nền tảng tài chính vững chắc, nuôi dưỡng các thế hệ vận động viên tài năng và luôn tạo được sự kết nối với đông đảo người hâm mộ.

PHƯƠNG MINH