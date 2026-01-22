Đội tuyển Việt Nam tiếp Malaysia tại tỉnh Ninh Bình

Sân Thiên Trường được đề xuất chọn để tổ chức trận Việt Nam - Malaysia lượt về vòng loại Asian Cup 2027. ẢNH: MINH HOÀNG

Vì Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa ra quyết định chính thức về việc có trừ Malaysia 6 điểm hay không, thành thử thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc phải thắng đối thủ với cách biệt từ 4 bàn trở lên ở trận đấu được chơi trên sân nhà.

Trên bảng xếp hạng bảng F, đội tuyển Việt Nam có 12 điểm, kém 3 điểm so với chính Malaysia. Chỉ đội đứng đầu mới đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đón nhận thất bại 0-4 ở trận lượt đi.

Đó là một phần lý do khiến VFF muốn chọn sân Thiên Trường, nơi luôn tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, để tổ chức trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Bởi điểm tựa từ người hâm mộ thành Nam cũng như yếu tố lịch sử được kỳ vọng sẽ tiếp thêm tinh thần cho thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất năm 2026.

Vì vậy, vào chiều 21-1, VFF đã có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cùng Trung tâm Thể thao II Ninh Bình về việc xem xét và chấp thuận cho tổ chức trận đấu trên sân Thiên Trường vào lúc 19 giờ ngày 31-3.

Đội tuyển Việt Nam đối diện áp lực phải thắng Malaysia với cách biệt từ 4 bàn trở lên

Sân Thiên Trường trong gần 5 năm qua liên tục được chọn đăng cai các trận đấu quốc tế, bao gồm các trận của đội bóng địa phương Nam Định, SEA Games 31 và các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier. Thành thử, địa phương đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đón các đoàn thể thao trong và ngoài nước đến thi đấu, tập luyện.

Trước đó, hai trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 được diễn ra trên sân Bình Dương (TPHCM). Ngoài ra, Đỗ Duy Mạnh cùng các đồng đội từng thi đấu trên sân Thống Nhất (TPHCM) khi Nepal chọn nơi đây đăng cai trận lượt về giữa hai đội.

Cuộc đua tại bảng F chỉ còn hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia cạnh tranh nhau. Trong đó, Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị trừ 6 điểm vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định trong hai trận thắng Nepal và Việt Nam ở lượt đi. Hai đối thủ còn lại trong bảng đấu là Lào và Nepal đã chính thức bị loại trước vòng đấu cuối cùng, nên cuộc so tài giữa hai đội này vào tháng 3 tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

HỮU THÀNH