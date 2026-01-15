Đội tuyển Việt Nam sẽ xác định các đối thủ ở ASEAN Cup 2026 vào chiều 15-1

Chiều 15-1, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho ASEAN Cup 2026, giải đấu mà Nguyễn Xuân Son và các đồng đội đang là đương kim vô địch. Buổi lễ được diễn ra vào lúc 16 giờ tại Jakarta (Indonesia).

Xuân Son với màn "chào sân" ở khu vực Đông Nam Á bằng màn trình diễn ấn tượng ở ASIAN Cup 2024. Ảnh: ANH KHOA

ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ 24-7 đến 26-8, ngay sau World Cup. Giải đấu có sự tham dự của 10 đội được chia làm hai bảng, mỗi bảng 5 đội, đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Trước khi tiến hành bốc thăm, Ban tổ chức đã phân nhóm hạt giống, căn cứ theo thành tích ở hai giải gần nhất. Hai đội có thành tích tốt nhất là Việt Nam và Thái Lan vào nhóm 1, hạt giống ở hai bảng. Tiếp đến là các cặp Malaysia, Singapore; Philippines, Indonesia; Campuchia, Myanmar; Lào và đội thắng vòng play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Giải năm nay đánh dấu 30 năm sân chơi cho các đội tuyển trong khu vực được tổ chức, diễn ra xen kẽ với những năm tổ chức SEA Games. Từ lần đầu tiên vào năm 1996 với tên gọi là Tiger Cup, sau đó là AFF Cup và gần đây là ASEAN Cup. Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch sau khi thắng Thái Lan với tỷ số 5-3 sau hai lượt ở trận chung kết vào đầu năm 2025.

Giải năm nay tiếp tục thi đấu theo thể thức như những năm gần đây. Tại vòng bảng, mỗi đội được chơi 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách từ 24-7 đến 8-8. Bán kết và chung kết diễn ra hai lượt đi và về từ 15-8 đến 26-8.

Các nhóm được phân ra trước khi tiến hành bốc thăm.

QUỐC CƯỜNG