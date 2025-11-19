Đội tuyển nữ Việt Nam gặp tổn thất lực lượng trước khi sang Nhật Bản

Ngày 19-11, đội tuyển nữ Việt Nam đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các Vua Hùng, trước khi bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng tại SEA Games 33.

Nguyễn Thị Vạn bị chấn thương trước khi đội tuyển lên đường sang Nhật Bản tập huấn.

Trong không khí linh thiêng, thầy trò HLV Mai Đức Chung bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng phía trước, hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao tại SEA Games 33. Các cầu thủ đồng thời thể hiện khát khao cống hiến, tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào Việt Nam.

Theo kế hoạch, rạng sáng 21-11, toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Tại thành phố Nagoya, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến có các buổi tập chuyên môn cường độ cao cùng 3 trận giao hữu nhằm kiểm tra lực lượng và hoàn thiện chiến thuật. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng để đội hướng đến SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới. Đợt tập huấn kỳ vọng giúp các cô gái Việt Nam nâng cao thể lực, rèn giũa bản lĩnh và tinh thần thi đấu.

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ nằm ở bảng B – được nhận định có nhiều thử thách khi các đối thủ Malaysia, Myanmar duy trì lực lượng ổn định, trong khi Philippines sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, với nhiều cầu thủ trẻ cần thời gian bồi dưỡng và phát triển.

Trước ngày lên đường đội tuyển nữ gặp bất lợi khi tiền vệ Nguyễn Thị Vạn bị chấn thương trong trận đấu tập chiều 18-11-2025.

CAO TƯỜNG