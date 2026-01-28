Đội tuyển futsal Nhật Bản khẳng định sức mạnh trước Australia

Dù bất ngờ bị thủng lưới ở giây thứ 28, nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã nhanh chóng khẳng định sức mạnh trước đội tuyển futsal Australia. Họ "trút giận" bằng chiến thắng cách biệt 6-2 ở lượt trận đầu tiên của bảng C, vòng chung kết futsal châu Á 2026 vào tối 28-1.

Nhật Bản quá mạnh so với các cầu thủ Australia. Ảnh: AFC

Trước đối thủ mạnh và được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch là Nhật Bản, các cầu thủ Australia đã nhập cuộc rất tốt với thế trận tấn công cởi mở. Ngay ở giây 28, Australia đã lập kỷ lục với bàn thắng nhanh nhất từ đầu giải từ cú đệm bóng cận thành của De Melo.

Nhật Bản nhanh chóng thiết lập thế trận lấn lướt và dồn dập sút tung lưới Australia. Trong đó có những bàn thắng dễ dàng từ các pha đá bồi cận thành khi thủ môn Feilich bắt không dính bóng cùng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Phút thứ 5, Nhật Bản có bàn gỡ 1-1 khi thủ môn Feilich không thể bắt dính cú sút sệt của Motoishi. Sau đó 1 phút, đến lượt Yamanaka lập công ở bàn nâng tỷ số 2-1. Đến phút thứ 9, Uchida nâng tỷ số 3-1 từ cú đá bồi cận thành khi thủ môn Feilich đẩy bóng sau cú sút của Harada.

Australia như vỡ trận trước sức mạnh từ các cầu thủ Nhật Bản và đón nhận “cơn mưa” bàn thắng với thất bại 2-6 chung cuộc. Ở trận đấu muộn của bảng C vào buổi tối cùng ngày, hai đại diện của Trung Á là Uzbekstan và Tajikistan chia điểm với tỷ số hòa 0-0. Lượt trận tiếp theo vào ngày 30-1, Nhật Bản sẽ gặp Tajikistan trong khi Australia đối đầu Uzbekistan.

LÊ ANH