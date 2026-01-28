Đội tuyển futsal Malaysia không thể gây bất ngờ trước Iran

Khác với màn khởi đầu thuận lợi của các đội tuyển futsal Việt Nam, Thái Lan và Indonesia hôm 27-1, chiều 28-1 đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là Malaysia đã ra quân và thua cách biệt 1-4 trước các nhà đương kim vô địch Iran ở lượt trận đầu tiên của bảng D, vòng chung kết giải futsal châu Á 2026.

Iran quá mạnh so với các cầu thủ Malaysia. Ảnh: AFC

Gặp Iran, đội hiện đang là số 1 châu Á và đứng hạng 5 thế giới, một thất bại của Malaysia là điều đã lường trước. Các cầu thủ Malaysia đã nhập cuộc đầy thận trọng, nhưng hệ thống phòng ngự của họ đã sớm bị ngợp trước sức tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu trận của Iran.

Ở phút đầu tiên, tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ đội Malaysia, bóng nảy ra phía sau và Derakhshani đã lập công ghi bàn vào khung thành trống mở tỷ số cho Iran.

Bàn thắng sớm càng giúp tinh thần các cầu thủ Iran lên cao và phần sân đội Malaysia luôn “nóng” trước sức ép từ đội bóng đến từ Tây Á. Dù vậy, những nỗ lực đáng khen của Malaysia đã giúp họ không bị thua thêm bàn nào khi hiệp đầu khép lại.

Ảnh: AFC

Iran tiếp tục tạo sức ép lớn từ đầu hiệp 2 và lại sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ cú sút sệt hiểm hóc của Azimi. Sau bàn thua thứ hai, Malaysia như không còn giữ được sự tập trung là để thua tiếp 2 bàn vào các phút 27 và 28 đều đến từ những tình huống phản công nhanh. Mãi đến cuối trận Awalluddin mới ghi bàn thu ngắn tỷ số 1-4, và là bàn danh dự cho Malaysia.

Ở trận đấu trước đó cũng ở bảng D, Afghanistan đã giành chiến thắng 3-0 trước Saudi Arabia để cùng Iran chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng.

CAO TƯỜNG