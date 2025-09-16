Đội trưởng Odegaard vắng mặt trận mở màn Champions League của Arsenal

Martin Odegaard vắng mặt trong trận mở màn Champions League khi Arsenal làm khách tại Athletic Bilbao.

Odegaard đã bị thay ra ở phút thứ 17 trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh hôm thứ Bảy, khi bị ngã đau vai phải sau một pha vào bóng. Tiền vệ người Na Uy đã không tham gia buổi tập hôm thứ Hai và HLV Mikel Arteta sau đó cho biết Odegaard đã không đến Tây Ban Nha cho trận đấu hôm thứ Ba. Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Kai Havertz và Ben White cũng vắng mặt vì chấn thương, nhưng William Saliba, người cũng phải ngồi ngoài trong trận thắng Forest, đã sẵn sàng ra sân sau khi anh cùng các đồng đội tập luyện.

Bất chấp danh sách dài chấn thương, Arteta vẫn tự tin: “Tôi rất hào hứng được bắt đầu lại từ đầu một nơi tuyệt đẹp và một sân vận động đặc biệt”, Arteta nói. “Chúng tôi rất mong chờ điều đó và tôi rất hào hứng được từng bước tiến lên, tạo đà và giành được một số chiến thắng. Tất cả chúng ta đều biết rằng đây sẽ là một hành trình rất dài. Khoảng cách trong giải đấu này rất nhỏ và bạn phải thể hiện hết khả năng của mình nếu muốn tạo cho mình cơ hội tốt nhất. Chúng tôi đủ tốt để có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Và trên hết, mọi thứ phải diễn ra theo ý mình. Bạn cần phải có đội hình đầy đủ cho những thời điểm quan trọng nhất của mùa giải”.

Arsenal đã lọt vào bán kết Champions League mùa trước, để thua chung cuộc 1-3 trước nhà vô địch sau đó là Paris Saint-Germain. Và Arteta thừa nhận: “Chúng tôi đã rất kém may mắn khi không thể vượt qua ở bán kết. Vào khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy nản lòng nhưng cũng hiểu mình cần phải làm gì để trở lại vị trí có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ rằng kỳ vọng mà chúng tôi đã tạo ra và niềm tin thực sự mà chúng tôi có trong CLB, trong đội bóng, rằng chúng tôi có thể đi đến cùng bởi vì chúng tôi đã thể hiện sự ổn định và chất lượng rất cao trong suốt giải đấu và học hỏi từ đó”.

HLV Mikel Arteta tin rằng đã đến lúc Arsenal khắc tên mình lên chiếc cúp danh gia nhất châu Âu.

Arsenal, nhà vô địch nước Anh 13 lần, được cho là CLB lớn nhất chưa từng vô địch Champions League, và cho đến nay mới chỉ lọt vào một trận chung kết - thua Barcelona năm 2006 - cùng ba lần vào bán kết trong 23 mùa giải góp mặt. Nhưng với việc các đối thủ Anh là Liverpool (vô địch 6 lần), Man.United (3), Chelsea và Nottingham Forest (đều 2), Aston Villa (1) và Man.City (1), Arteta đã phát biểu tại Bilbao rằng đã đến lúc Arsenal khắc tên mình lên chiếc cúp.

“Điều đó cho thấy, với lịch sử lâu đời của chúng tôi, thật khó khăn khi chúng tôi chưa vô địch”, Arteta nói. “Nhưng áp lực chính là cơ hội thúc đẩy năng lượng và tinh thần thi đấu tốt hơn mỗi ngày. Mọi quyết định đều phải dựa trên tiêu chuẩn và kỳ vọng đó, vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm được… Ở giải đấu này, thất bại nhiều hơn thành công. Đó là bản chất của nó. Đó là lịch sử của CLB chúng tôi và đó là điều chúng tôi muốn thay đổi”.

VIỆT TÙNG