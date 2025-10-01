Đội trưởng Man.City hoài nghi năng lực đội nhà

Tiền vệ đội trưởng Man.City, Bernardo Silva tin rằng vẫn còn quá sớm để nói liệu Man.City với một diện mạo mới mẻ đã sẵn sàng cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất của mùa giải này hay không.

Bernardo Silva tin rằng vẫn còn quá sớm để nói liệu Man.City đã sẵn sàng cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất.

Man.City đã cải tổ đội hình mạnh mẽ trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất, khi chiêu mộ những ngôi sao tiềm năng như Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov và Nico Gonzalez, đồng thời cũng chiêu mộ những cầu thủ đã thành danh như Gianluigi Donnarumma hay Tijjani Reijnders. Tuy nhiên, tất cả họ hiện vẫn đang trong quá trình cố gắng thích ứng với lối chơi của HLV Pep Guardiola.

Silva đã gắn bó với Man.City từ năm 2017, giành mọi danh hiệu lớn cùng CLB - bao gồm Champions League và 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp chưa từng có. Giờ đây, với tư cách là đội trưởng, tiền vệ 31 tuổi người Bồ Đào Nha này nhìn thấy rất nhiều tiềm năng nhưng vẫn chưa sẵn sàng để khẳng định rằng Man.City với diện mạo mới có thể vô địch Anh và châu Âu mùa này.

“Thật khó để nói. Tôi muốn cho bạn một câu trả lời, nhưng thực tế là trong 6 tháng qua, rất nhiều thứ đã thay đổi”, Silva phát biểu hôm thứ Ba, một ngày trước trận đấu Champions League của Man.City với CLB cũ Monaco. “Vì vậy, bạn cần thời gian để thích nghi với những ý tưởng mới, để trở lại đẳng cấp của chúng tôi… Để nói về một khả năng cạnh tranh dah hiệu, có thể đợi đến tháng 2 hoặc tháng 3 để xem chúng tôi đang ở đâu. Điều chúng tôi thực sự muốn là tiến bộ từng ngày và trở lại đẳng cấp mà chúng tôi nghĩ mình có thể đạt được. Chắc chắn những cầu thủ này có tiềm năng để đạt được điều đó, chỉ là vấn đề thời gian. Tôi hy vọng đó là mùa giải này, tôi thực sự hy vọng, và tôi tin rằng điều đó có thể xảy ra trong mùa giải này. Nhưng tôi không thể đưa ra câu trả lời cho điều đó”.

Kyle Walker và Kevin De Bruyne - 2 đội trưởng gần nhất của Man.City - đều đã rời CLB trong mùa hè vừa qua. Silva đã tiếp quản băng đội trưởng, dẫn đầu nhóm lãnh đạo bao gồm Ruben Dias, Rodri và Erling Haaland. Đã có những đồn đoán liên tục về việc Silva sẽ ở lại Man.City bao lâu, và anh từ chối tiết lộ liệu điều đó có kéo dài quá mùa giải này hay không, khi hợp đồng của anh hết hạn. “Tôi biết chính xác mình sẽ làm gì”, Silva nói, “Nhưng bây giờ không phải lúc để nói về điều đó”.

Một tin vui với Man.City khi tiền vệ chủ chốt Rodri đã có thể ra sân tại Monaco.

Một tin vui với Man.City sau khi HLV Guardiola thông báo tiền vệ chủ chốt Rodri đã có thể ra sân tại Monaco sau khi bị đau đầu gối phải trước chiến thắng 5-1 trước Burnley hôm thứ Bảy. Ngôi sao người Tây Ban Nha cho đến nay vẫn khó khăn để lấy lại thể lực hoàn toàn sau chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) khiến anh phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải vừa qua.

“Cậu ấy cảm thấy tốt hơn nhiều”, Guardiola nói, nhưng tin rằng việc chơi 3 trận đấu cường độ cao trong một tuần vẫn vượt quá khả năng của chủ nhân Quả bóng Vàng 2024. “Cậu ấy cần thời gian. Chấn thương kiểu này - ít nhất là một năm. Vì vậy, chúng ta phải kiên nhẫn. Cậu ấy sẽ là người quyết định. Khi cậu ấy cảm thấy không khỏe, tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi”.

VIỆT TÙNG