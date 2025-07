Đội nữ PFU Blue Cats tới Việt Nam tập huấn cùng VTV Bình Điền Long An và Vĩnh Long

Đội bóng chuyền nữ Nhật Bản PFU Blue Cats sẽ sang Việt Nam để tập huấn chuyên môn với đội VTV Bình Điền Long An.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tập huấn cùng PFU Blue Cats để chuẩn bị chuyên môn cho giai đoạn cuối mùa giải 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Thể thao Bình Điền - Long An đã chia sẻ cùng SGGP ngày 17-7: “Đội nữ PFU Blue Cats sẽ đến tập huấn tại Việt Nam từ ngày 21-7 tới. Các cầu thủ đội hình 1 của đội bóng tham gia chương trình tập huấn và đội VTV Bình Điền Long An cùng kết hợp chương trình tập luyện chuyên môn. Chúng tôi đánh giá đây sẽ là chương trình chuẩn bị tích cực để cầu thủ các bên hỗ trợ chuyên môn cũng như VTV Bình Điền Long An có thêm kinh nghiệm trước khi bước vào giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025”.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản sẽ khởi tranh vào tháng 10. Do vậy, đội PFU Blue Cats thực hiện đợt tập huấn cùng VTV Bình Điền Long An lần này nhằm khởi động chuyên môn trước mùa giải mới.

Qua tìm hiểu, chương trình tập luyện sẽ được tổ chức ở Vĩnh Long. Tại đây, ngoài đội VTV Bình Điền Long An, đội bóng chuyền nữ Vĩnh Long cũng có cơ hội tập luyện cùng các cầu thủ tới từ Nhật Bản.

“Chúng tôi chưa tính tới phương án tập huấn quốc tế cho cầu thủ VTV Bình Điền Long An trước khi vào giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia. Đợt tập luyện cùng PFU Blue Cats ngay tại Việt Nam xem như kỳ tập huấn tốt cho từng cầu thủ của VTV Bình Điền Long An”, đại diện Công ty TNHH một thành viên Thể thao Bình Điền - Long An nói thêm.

Đội PFU Blue Cats sẽ tập huấn ở Việt Nam gần 10 ngày. Trong chương trình, ngoài tập luyện, đội bóng sẽ thi đấu cọ xát 2 trận trước VTV Bình Điền Long An và Vĩnh Long.

Năm nay, thầy trò HLV Thái Quang Lai đã giành ngôi á quân Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 (AVC Champions League 2025). Đồng thời, đội có vé dự giải vô địch câu lạc bộ thế giới 2025. Ngoài nhiệm vụ thi đấu giải trong nước, VTV Bình Điền Long An sẽ còn tham dự đấu trường thế giới (dự kiến cuối năm 2025).

Tháng 11 năm ngoái, VTV Bình Điền Long An từng ký hợp tác với đội bóng đối tác PFU Blue Cats (Nhật Bản). Đội bóng này cũng kết nối với đội Creamline Cool Smashers tại Philippines để đôi bên sớm có sự gắn kết trao đổi chuyên môn.

Năm 2025, đội VTV Bình Điền Long An đã có nhiều cầu thủ tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy và tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam: Nguyễn Lan Vy, Lê Như Anh, Võ Thị Thảo Nguyên, Lê Lê Bách Hợp, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc.

MINH CHIẾN