Đội hình năm 2024 của Chelsea đắt nhất mọi thời đại

Đội hình của Chelsea vào cuối năm tài chính 2024 là đội hình đắt nhất từ ​​trước đến nay về phí chuyển nhượng, theo báo cáo thường niên về Bối cảnh đầu tư và tài chính của các CLB châu Âu do UEFA ủy quyền.

Ấn phẩm này phân tích tất cả các giải đấu hàng đầu châu Âu thông qua các tài liệu đã được nộp lên và những đánh giá chi tiết. Phát hiện của ấn phẩm này vẽ nên bức tranh sống động về quy mô mà các CLB Ngoại hạng Anh đang chi tiêu và tích lũy doanh thu. Nghiên cứu cho thấy, chi tiêu chuyển nhượng của các CLB Anh đã tăng 17% lên mức kỷ lục 2,1 tỷ EUR (2,2 tỷ USD) vào năm 2023. Trong số 20 đội hình đắt giá nhất thế giới, có 9 đội đến từ Ngoại hạng Anh.

Đứng đầu danh sách này là Chelsea, đội đã ký hợp đồng với 41 cầu thủ kể từ khi được các nhà đầu tư Todd Boehly và Clearlake Capital tiếp quản vào mùa hè năm 2022, sau khi chủ sở hữu cũ là tỷ phú người Nga, Roman Abramovich bị Chính phủ Anh trừng phạt. Báo cáo cho thấy đội hình của họ vào cuối năm tài chính 2024 chính thức là đội hình đắt giá nhất từng được tập hợp, với tổng chi phí chuyển nhượng là 1,656 tỷ EUR - con số này vượt xa giá trị đội hình của Man.United năm 2023, có giá 1,422 tỷ EUR.

Các số liệu đã kiểm toán từ báo cáo tài chính của Chelsea cho thấy, trong giai đoạn 5 năm từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2024, chi tiêu của The Blues cũng vượt xa bất kỳ CLB châu Âu nào khác. Họ đã chi/đầu tư gần 2 tỷ EUR phí chuyển nhượng trong giai đoạn này, nhiều hơn 2/3 so với CLB cao thứ 2 là Man.City (1,175 tỷ EUR) và Arsenal (1,145 tỷ EUR), và nhiều hơn đáng kể so với Barcelona (733 triệu EUR) hoặc Liverpool (657 triệu EUR)…

Chelsea dưới thời Clearlake-Boehly vẫn chưa chuyển hóa chi tiêu bằng thành công trên sân cỏ.

Tuy nhiên, dù chi tiêu quá mức dưới thời Boehly-Clearlake, Chelsea vẫn chưa chuyển thành thành công trên sân cỏ, khi CLB không đủ điều kiện tham dự Champions League hoặc giành được danh hiệu nào dưới sự lãnh đạo của họ. Trước trận đấu với Southampton tại Stamford Bridge vào thứ Ba, một nhóm khoảng 200 người hâm mộ Chelsea đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối cách CLB đang được điều hành. Khiến đích thân Boehly phải lên tiếng.

Theo đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh bóng đá của Financial Times, Boehly không loại trừ khả năng thay đổi cơ cấu sở hữu của Chelsea trong năm tới, đồng thời thừa nhận các cuộc biểu tình gần đây của người hâm mộ chống lại các ông chủ của CLB là “bình thường”. Vị tỷ phú người Mỹ này sở hữu gần 37% CLB phía tây London thông qua công ty BlueCo 22 Holdings của mình, trong khi Clearlake Capital nắm giữ 61,5% cổ phần. Giữa 2 thực thể này tạo nên BlueCo, chủ sở hữu cuối cùng của Chelsea. Năm ngoái, có thông tin cho biết 2 nhóm này muốn mua lại bên kia, nhưng ai không có ý định bán.

Về phần mình, sau chiến thắng 4-0 trước Southampton, HLV Enzo Maresca kêu gọi người hâm mộ Chelsea thể hiện sự tin tưởng vào sự điều hành của BlueCo. “Điều duy nhất tôi có thể nói là vào thời điểm này, người hâm mộ phải tin tưởng”, Maresca nói. “Chúng tôi đang trong quá trình đúng đắn và đúng hướng. Kể từ khi bắt đầu, chúng tôi đã lọt vào tốp 4 hầu hết thời gian của mùa giải. Người hâm mộ phải tin tưởng các cầu thủ. Họ đang nỗ lực rất nhiều mỗi ngày để đưa CLB này đến với Champions League”.

VIỆT TÙNG