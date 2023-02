HLV Graham Potter chấp nhận sự thất vọng của những người hâm mộ đã la ó The Blues sau trận thua 0-1 trên sân nhà trước đội cuối bảng Southampton, nhưng khẳng định rằng những người chỉ trích ông đã sai nếu đổ hết lỗi cho ông.

Chelsea ra sân với đội hình khá bất ngờ, khi HLV Potter thực hiện 6 sự thay đổi so với thành phần đã chơi khá tốt trước Borussia Dortmund ở Champions League hôm giữa tuần. Chủ nhà đã chơi một hiệp đầu kém cỏi, và điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi chuyên gia đá phạt James Ward-Prowse mở tỷ số cho đội khách ở phút 45+1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Lần đầu tiên kể từ tháng 4-2014, Chelsea thua đội bóng xếp cuối bảng trên sân nhà (Sunderland (1-2). The Blues đã thua 3 trong 6 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (thắng 2, hòa 1), bằng số trận thua trong 25 trận trước đó tại Stamford Bridge cộng lại (thắng 13, hòa 9). Đây cũng là lần đầu tiên Southampton hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Chelsea kể từ mùa giải 1987-1988.

Một lần nữa, sự kém cỏi trong khâu ghi bàn đã khiến Chelsea trả giá - 17 lần dứt điểm (chỉ 5 trúng đích) là số lần sút nhiều nhất mà không ghi bàn trên sân nhà tại Premier League của Chelsea kể từ tháng 5-2021 trước Arsenal (dứt điểm 19 lần). “Sau thất bại 0-1 trên sân nhà, bất kỳ lời chỉ trích nào bạn phải nhận đều có thể hiểu được”, HLV Potter nói với các phóng viên sau thất bại mới nhất. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một giai đoạn khó khăn và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có rất nhiều thách thức trong việc hòa nhập các cầu thủ trẻ vào Premier League”.

Chelsea chi đậm hơn 300 triệu bảng cho các cầu thủ chỉ trong tháng Giêng, nhưng giờ chỉ thắng được 2 trận trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ chỉ ghi được 23 bàn thắng sau 23 trận tại Premier League, kém xa so với 51 bàn của Arsenal hay 60 của Man.City. Trận thua hôm thứ bảy khiến The Blues tụt xuống vị trí thứ 10, đã kém 10 điểm so với vị trí thứ 4 và cơ hội giành quyền tham dự Champions League mùa tới là quá mong manh.

Cựu HLV của Brighton, người đã thay thế nhà vô địch Champions League Thomas Tuchel vào tháng 9 năm ngoái, đánh giá thêm về chuỗi phong độ và kết quả tồi tệ: “Mọi chuyện là như vậy và tôi chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng tôi là vấn đề. Tôi không nghĩ rằng họ đúng! Nhưng tôi không quá kiêu ngạo để nói rằng ý kiến của họ không đáng để lưu tâm. Sự thật là chúng tôi đã lùi một bước về màn trình diễn của mình trong hiệp một. Phản ứng trong hiệp 2 là tốt, nhưng rõ ràng là chưa đủ tốt”.

Nhà cầm quân người Anh cũng cập nhật về tình hình của hậu vệ đội trưởng Cesar Azpilicueta, người chịu cú đá của Sekou Mara vào đầu ở phút 74, sau đó được đưa ra khỏi sân trên cáng với nẹp ở cổ và phải thở bằng mặt nạ dưỡng khí. Cầu thủ kỳ cựu 33 tuổi người Tây Ban Nha sau đó phải ở lại bệnh viện qua đêm để theo dõi. “Rất may là cậu ấy còn tỉnh”, HLV Potter nói. “Cậu ấy đang ở trong bệnh viện. Tôi tin là Cesar đã nói chuyện với vợ mình. Vì vậy, rõ ràng là chúng tôi chỉ đang theo dõi và rất lo lắng cho anh ấy... Đó không phải là điều tốt đẹp gì khi nhìn thấy”.