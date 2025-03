Đội bóng của sao Hollywood, Wrexham có đủ sức viết tiếp chuyện cổ tích để lên chơi ở Premier League?

Một kịch bản trong mơ? Một kịch bản hoàn hảo kiểu Hollywood? Chắc chắn rồi, nhưng đây là lúc công việc khó khăn thực sự bắt đầu đối với các chủ sở hữu câu lạc bộ Ryan Reynolds và Rob McElhenney, và nó sẽ không hề rẻ.

Chiến thắng 1-0 ở vòng 36 trước Wycombe Wanderers đã biến khả năng thăng hạng liên tiếp thứ ba trong mùa giải này thành một điều gần như chắc chắn đối với Wrexham. Đội bóng của HLV Phil Parkinson bước vào trận đấu với vị trí thứ ba tại giải hạng 2- League One, bằng điểm với Wycombe ở vị trí thứ hai, nhưng bàn thắng ở phút 78 của Sam Smith đã ấn định chiến thắng, đưa Wrexham lên vị trí thứ hai – suất thăng hạng Nhất trực tiếp – trong khi đội dẫn đầu Birmingham City đang bỏ xa tới 12 điểm ở ngôi đầu, với chỉ còn 9 trận đấu phía trước.

Nếu Wrexham giữ vững tinh thần và duy trì vị trí thứ hai – Wycombe chơi ít hơn một trận và có hiệu số bàn thắng là 27 so với 21 của Wrexham – họ sẽ bắt đầu mùa giải tới ở giải hạng Nhất - Championship, hạng đấu thứ hai của bóng đá Anh, lần đầu tiên kể từ năm 1982. Nếu thành công, họ có thể sẽ cạnh tranh một suất tại Premier League vào thời điểm này năm sau.

Bộ đôi quyền lực Hollywood Reynolds và ngôi sao truyền hình McElhenney và chiếc cúp National League

Đúng vậy: trong vòng một tháng sau trận chung kết World Cup của FIFA vào ngày 19 tháng 7 năm 2026, Wrexham có thể đang chuẩn bị đối đầu với Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea và Manchester United trong mùa giải Premier League 2026-27. Tất cả những gì họ cần làm trước tiên là đảm bảo thăng hạng từ League One mùa này và vượt thẳng qua Championship vào năm sau.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thể thao đầy rẫy những câu chuyện về các VĐV và đội bóng được kỳ vọng sẽ vĩ đại nhưng chưa bao giờ đạt được điều đó. Nhưng Wrexham, được sở hữu bởi bộ đôi quyền lực Hollywood Reynolds và ngôi sao truyền hình McElhenney kể từ khi họ mua lại đội bóng với giá chỉ 2 triệu bảng (2,59 triệu USD) vào năm 2021, đã biến giấc mơ của người hâm mộ thành hiện thực kể từ khi “Rob và Ryan” thổi luồng sinh khí mới vào câu lạc bộ.

Chưa từng có đội bóng nào đi thẳng một lèo từ National League lên Premier League. Luton Town đã làm được điều đó trong 9 năm, lên chơi tại Premier League vào năm 2023 sau khi vô địch National League năm 2014. Nếu Wrexham duy trì đà thăng tiến, họ có thể thu hẹp khoảng cách này chỉ trong vòng 3 năm kể từ chiến dịch thăng hạng National League của mình. Nhưng liệu một câu lạc bộ được xếp vào nhóm “ngoài chuyên nghiệp” cách đây chưa đầy hai năm có thực sự khả thi để vạch ra con đường đến Premier League trong vòng 18 tháng tới không?

Wrexham có sự hậu thuẫn tài chính lớn từ các ông chủ Hollywood của mình, hơn nữa, việc thăng liên tục 2 hạng trong 2 năm tới thì đã có tiền lệ: Ipswich Town đang chơi ở Premier League mùa này sau khi làm chính xác những gì Wrexham cần làm: giành hai suất thăng hạng liên tiếp từ League One. Watford (1997-99), Manchester City (1998-2000), Norwich City (2009-11) và Southampton (2010-12) cũng đã từng làm được điều đó, nhưng Wrexham bắt đầu hành trình từ một điểm thấp hơn nhiều, và tất cả các câu lạc bộ đó đều có truyền thống chơi ở giải đấu cao nhất cũng như lượng người hâm mộ đông đảo hơn.

“Bước nhảy vọt lên Championship là rất lớn, và điều mà mọi người cần nhớ về Wrexham, một câu chuyện tuyệt vời cho đến nay, là một số cầu thủ của họ đã ở đó từ thời National League,” Stuart Webber, người từng đưa Norwich và Huddersfield Town lên Premier League với vai trò giám đốc thể thao, nói với ESPN. “Mọi người không nhận ra khoảng cách giữa League One và Championship lớn đến mức nào: Norwich đang ở giữa bảng xếp hạng, và 75% đội hình của họ là tuyển thủ quốc gia. Cứ lấy ví dụ từ thành công của Ipswich, đội đã thăng hạng liên tiếp, nhưng họ đã chi rất nhiều tiền ở League One và mang về những cầu thủ chất lượng ở cấp độ Championship. Wrexham thì chưa thực sự làm điều đó: họ làm mọi thứ với ngân sách hạn chế hơn. Họ đã chi lớn để thoát khỏi National League và League Two, nhưng lần này thì ít hơn, nên kỳ vọng họ thăng hạng rồi cạnh tranh mạnh mẽ chỉ dựa vào đà phát triển là khá ngây thơ”.

Để minh chứng cho quan điểm của Webber về việc chiêu mộ cầu thủ, Ipswich đã chi 8 triệu bảng (10,36 triệu USD) cho các bản hợp đồng trong mùa giải thăng hạng League One, trong khi Birmingham City dẫn đầu bảng League One mùa này sau khi chi 29,7 triệu bảng (38,5 triệu USD) kể từ khi xuống hạng mùa trước. Birmingham, được đồng sở hữu bởi huyền thoại NFL (Bóng bầu dục Mỹ) Tom Brady, đã đưa ra tuyên bố rõ ràng vào mùa hè vừa qua khi ký hợp đồng với tiền đạo Jay Stansfield của Fulham với giá 15 triệu bảng (19,4 triệu USD). Trong khi đó, Wrexham, đội đã chi 5 triệu bảng (6,48 triệu USD) kể từ khi thăng hạng mùa trước, biến tiền đạo Sam Smith của Reading thành bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ vào tháng 1 với giá chỉ 2 triệu bảng (2,6 triệu USD).

Người hâm mộ Wrexham bắt đầu tin tưởng sau sự trỗi dậy đáng kinh ngạc từ bóng đá ngoài chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hai bước cuối cùng để lên đỉnh cao sẽ là khó khăn nhất. Carl Recine/Getty Images

Những người hùng trong hai lần thăng hạng đầu tiên của Wrexham giờ đây đang dần mờ nhạt. Tiền đạo Paul Mullin ghi 47 bàn trong chiến dịch thăng hạng từ National League năm 2022-23 và thêm 26 bàn để giúp đội lên hạng từ League Two mùa trước. Mùa này, cầu thủ 30 tuổi chỉ ghi được 5 bàn trong 32 trận và không còn là lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát.

Các tiền đạo Ollie Palmer và tiền vệ Elliot Lee, những nhân vật quan trọng trong hai chiến dịch thăng hạng, cũng đã mất vị trí đá chính thường xuyên. Dù đã có một số thay đổi, nhưng mức độ xây dựng đội hình của Wrexham chưa thể so sánh với những gì Birmingham thực hiện mùa này hay Ipswich cách đây hai năm.

Và họ vẫn có thể dựa vào sự hậu thuẫn của Reynolds và McElhenney cùng tầm ảnh hưởng toàn cầu từ chương trình truyền hình “Welcome to Wrexham”, mang lại sức hút độc đáo cho Wrexham đối với các bản hợp đồng tiềm năng. Tuy nhiên, câu lạc bộ vẫn chưa sở hữu sân tập riêng, và sân vận động của họ, Stōk Cae Ras, cần cải tạo đáng kể và tốn kém để nâng cấp cơ sở vật chất và tăng sức chứa vượt quá giới hạn hiện tại là 13.300 chỗ. Ipswich (29.600) và Birmingham (29.400) có sân vận động lớn hơn nhiều, mang lại doanh thu từ khán giả gấp đôi so với Wrexham, mặc dù doanh thu thương mại của Wrexham nhờ mối liên kết Hollywood đã tăng gấp đôi lên 10,5 triệu bảng (13,5 triệu USD) trong năm tài chính vừa qua và dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi báo cáo tài chính mới nhất được công bố trước khi mùa giải kết thúc.

Hiện tại, với một sân vận động nhỏ, lượng người hâm mộ địa phương hạn chế và đội hình cần những cầu thủ ở đẳng cấp Championship, thách thức đối với Reynolds và McElhenney là rõ ràng – nếu Wrexham thăng hạng và bất ngờ nhìn thấy Premier League trong tầm mắt, đó có thể là lúc mọi thứ trở nên thực sự khó khăn.

“Một điều tôi muốn nói về các chủ sở hữu là mọi điều họ nói sẽ làm, họ đều đã thực hiện,” Webber nói. “Họ không phải là những ông chủ giả tạo, điều mà các câu lạc bộ thường gặp phải, những người khởi đầu với rất nhiều nhiệt huyết rồi hết tiền và sau đó biến mất. Rob và Ryan đã thực hiện lời hứa và thực sự kết nối với câu lạc bộ, nhưng nếu Wrexham thăng hạng, tôi hy vọng dự án này sẽ nhận được sự kiên nhẫn cần thiết và họ sẽ không phải nhận những bài học khắc nghiệt khi chơi ở Championship.”

HỒ VIỆT