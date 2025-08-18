Điều luật ít người biết khiến bàn thắng của Eze vào lưới Chelsea bị từ chối

Cú sút phạt sấm sét của Eberechi Eze (Crystal Palace) đã tung lưới Chelsea, nhưng VAR từ chối theo một cách gây tranh cãi - lý do đằng sau sự kiện này giờ đã được tiết lộ.

Khi Eze sút bóng, Marc Guehi đã tiến quá gần hàng rào Chelsea nên bị coi là phạm luật

Phút 13 ở Stamford Bridge, tiền vệ Eberechi Eze thực hiện cú sút phạt trực diện khung thành. Từ khoảng cách 18m, cầu thủ người Anh đã tung cú sút cực mạnh vào góc thượng khung thành. Bóng bay ngay trên đầu Robert Sanchez vào lưới mà thủ thành Chelsea không kịp phản ứng. Một bàn thắng không thể chối cãi, nhưng VAR vẫn áp dụng đúng luật để từ chối Eze, khi hành động của Marc Guehi ở sát hàng rào bị coi là phạm luật.

Khi Eze lấy đà chuẩn bị sút, đồng đội của anh, hậu vệ Marc Guehi đứng gần hàng rào của Chelsea đã bất thần xô Moises Caicedo (cầu thủ Chelsea đứng ngoài hàng rào) về phía hàng rào, để lộ ra một khoảng trống cho quả bóng lọt qua. Hành động này khá phổ biến trong những pha đá phạt và nó không phải là lý do khiến Marc Guehi bị coi là phạm luật.

Vấn đề nằm ở việc anh đã ở trong phạm vi 1m tính từ hàng rào của Chelsea trước khi bóng vào cuộc, điều mà các cầu thủ tấn công không được phép làm.

Điều 13 trong luật của FA quy định: “Khi ba hoặc nhiều cầu thủ của đội phòng ngự tạo thành một ‘hàng rào’, tất cả các cầu thủ của đội tấn công phải giữ khoảng cách ít nhất 1m (1 yard) từ ’hàng rào’ cho đến khi bóng vào cuộc”.

Premier League đã đưa ra thông báo chính thức trong trận đấu, đăng tải trên tài khoản Match Centre trên mạng xã hội X (Twitter).

Thông báo viết: “Sau khi xem lại VAR, trọng tài đã đảo ngược quyết định ban đầu về bàn thắng cho Crystal Palace.

Thông báo của trọng tài: “Sau khi xem lại, cầu thủ số 6 của đội khách cách hàng rào chưa đầy một mét khi cú sút được thực hiện. Do đó, đây là một quả đá phạt gián tiếp và bàn thắng không được công nhận”.

HOÀNG HÀ