Điều gì đang xảy ra với công tác tuyển mộ của Newcastle?

Newcastle sắp bỏ lỡ tiền đạo Benjamin Sesko, khi cầu thủ của RB Leipzig hiện đang ở Anh nhưng là để hoàn tất việc chuyển đến Man.United. Nếu mọi thứ hoàn tất như thông tin hiện tại, thì đây trở thành bản hợp đồng thất bại… thứ 8 của Newcastle trong mùa hè.

Sesko ban đầu được xem là mục tiêu có triển vọng thành công rất cao của Newcastle, tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chuyển nhanh chóng khi Man.United đẩy mạnh nỗ lực trong cuộc đua. Cuối cùng, cả 2 đội dù được sẵn sàng đáp ứng mức giá 74 triệu bảng của RB Leipzig, thì Quỷ đỏ mới là đội thành công - thỏa thuận được chia thành 66,3 triệu bảng ban đầu, và 7,37 triệu bảng phụ phí liên quan đến hiệu suất.

Mùa hè của Chích chòe càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn, theo thống kê từ Sky Sports News, Sesko trở thành cầu thủ thứ 8 mà họ không thể chiêu mộ. Trước đó, đội bóng sẽ dự Champions League mùa giải tới đã không thể thuyết phục các mục tiêu như trung vệ Dean Huijsen, thủ môn James Trafford và một loạt tiền đạo như Liam Delap, Joao Pedro, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Hugo Ekitike. Bảy trong số những cầu thủ này đã ký hợp đồng, hoặc sắp ký hợp đồng, với các đối thủ cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh.

Việc câu lạc bộ không thể chiêu mộ được nhiều cầu thủ tiềm năng đã làm dấy lên những đồn đoán rằng Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia, đơn vị sở hữu 85% cổ phần, không còn tích cực như trước nữa. Tuy nhiên, HLV Eddie Howe đã thẳng thắn phủ nhận: “Các chủ sở hữu vẫn rất tích cực, như trước đây họ vẫn luôn như vậy. Đây là một giai đoạn đầy thách thức, khi sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau về các vấn đề khác nhau, nhưng tôi có thể đảm bảo với tất cả những ai liên quan đến Newcastle rằng các chủ sở hữu rất ủng hộ dự án này và đang chiến đấu mỗi ngày vì câu lạc bộ”.

HLV Eddie Howe cũng không chắc chân sút số 1 Alexander Isak sẽ ở lại với Newcastle.

Đối với tình cảnh hiện tại, điều quan trọng nhất của Newcastle lúc này là cố gắng giải quyết câu chuyện tương lai của Alexander Isak, giữ chân tiền đạo số 1 của mình trước sự chèo kéo của Liverpool. Đội chủ sân St James' Park dù đã từ chối lời đề nghị ban đầu trị giá 110 triệu bảng, cộng thêm các khoản phụ phí, từ Liverpool vào ngày 1-8, nhưng vấn đề lớn nhất mà họ đối mặt là việc chân sút người Thuỵ Điển kiên quyết muốn đến với nhà vô địch Anh. Có thể, theo truyền thông Anh, Liverpool không chắc sẽ đưa ra lời đề nghị tiếp theo, nhưng Newcastle cần phải có động thái đúng đắn để thuyết phục Isak thay vì hành động cứng rắn như “cách ly” anh khỏi đội hình một.

Mới đây, HLV Howe cho biết ngôi sao 27 tuổi không được tập luyện cùng đội hình, nhưng vẫn còn tương lai tại CLB, dù ông từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc tuyển thủ Thụy Điển sẽ trở lại đội một là khi nào. Phát biểu sau trận giao hữu hòa Espanyol 2-2 tại St James' Park, Howe cho biết: “Cậu ấy đang ở đây, vì vậy tất nhiên cậu ấy có tương lai tại Newcastle. Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi rất muốn cậu ấy trở lại đội, nhưng tình hình phải phù hợp để điều đó xảy ra. Cậu ấy không gặp vấn đề về thể lực. Tôi nhận thấy trong đội hình có một cảm giác rằng có điều gì đó không tốt cho tập thể”.

Howe không kỳ vọng bất kỳ giải pháp nào cho tình hình này trước trận mở màn mùa giải vào thứ Bảy gặp Aston Villa tuần tới. Ông nói: “Tôi muốn Alex thi đấu hôm nay, tôi muốn cậu ấy tập luyện vào ngày mai. Chúng tôi rất muốn cầu thủ này ở lại với chúng tôi - hãy để tôi nói rõ điều này. Nhưng tôi không thấy điều đó thay đổi trước trận gặp Aston Villa, với tình hình hiện tại của chúng tôi”.

VIỆT TÙNG