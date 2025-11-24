Điều đặc biệt của bóng đá Haiti

Dù chưa từng đến Haiti do lo ngại vấn đề an ninh, nhưng HLV người Pháp Sebastien Migne vẫn giúp đội tuyển nước này lần đầu trở lại World Cup sau 52 năm. Migne được bổ nhiệm cách đây 18 tháng, nhưng phải điều hành đội tuyển Haiti từ xa. Lý do bắt nguồn từ tình trạng bất ổn nghiêm trọng tại thủ đô Port-au-Prince, nơi các băng nhóm vũ trang kiểm soát phần lớn khu vực, khiến việc đi lại trong nước gần như tê liệt.

"Tôi không thể đến đó vì quá nguy hiểm. Tôi thường sống ở quốc gia mình làm việc, nhưng lần này thì không. Không có chuyến bay quốc tế nào đến Haiti. Nhưng thật tuyệt vời sau khi vắng mặt 52 năm, Haiti lại có mặt trên sân chơi lớn nhất hành tinh. Điều tôi hạnh phúc nhất là làm mọi người tự hào và để các cầu thủ thấy rằng họ xứng đáng", nhà cầm quân 52 tuổi nói.

HLV Sebastien Migne chỉ đạo cầu thủ Haiti ở vòng loại World Cup 2026

Haiti chìm trong khủng hoảng từ sau trận động đất năm 2010, khi bạo lực, bắt cóc và xung đột giữa các băng nhóm khiến 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và đẩy đất nước 12 triệu dân vào mức đói nghèo nghiêm trọng. Khách du lịch được khuyến cáo tránh đến Haiti do nguy cơ tội phạm, khủng bố và bất ổn dân sự.

Vì thế, Migne phải dựa hoàn toàn vào thông tin từ các lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Haiti, đánh giá cầu thủ qua dữ liệu và liên lạc trực tuyến. Đồng thời, HLV người Pháp nỗ lực thuyết phục nhóm cầu thủ gốc Haiti đang thi đấu ở nước ngoài về khoác áo đội tuyển, như Jean-Ricner Bellegarde (chơi cho Wolves), Josue Casimir (Auxerre) hay Hannes Delcroix - cầu thủ từng thi đấu cho nhiều cấp độ trẻ của Bỉ.

Không chỉ HLV không thể về nước, toàn bộ đội tuyển Haiti, gồm toàn bộ cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, cũng không thể chơi trên sân nhà. Lần cuối cùng Haiti thi đấu trên sân nhà Sylvio Cator là vào tháng 7-2021.

Liên đoàn Bóng đá Haiti xác nhận đã mất quyền sở hữu, và sân này trở thành mục tiêu phá hoại. Họ phải mượn sân ở Curacao, cách đó khoảng 800km, làm sân đấu tạm thời. Điều thú vị là chính tại đây, Haiti bất bại, bao gồm trận thắng Nicaragua 2-0 trong lượt trận quyết định để đứng nhất bảng C vòng loại khu vực CONCACAF.

Haiti buộc phải trở thành một "đội bóng tha hương". Bốn năm "vắng nhà" đồng nghĩa với việc nhiều cầu thủ gốc Haiti sinh ra ở nước ngoài, như hậu vệ Garven Metusala, chưa từng được chơi trước khán giả quê hương.

Dù vậy, sự kết nối giữa các cầu thủ và người hâm mộ vẫn mạnh mẽ qua mạng xã hội. Thay vì tiếng reo hò, các cầu thủ nhận được thông báo, tin nhắn thoại và lời khen ngợi qua video. Chính vì những tương tác này, các cầu thủ nhận ra sứ mệnh cao cả hơn. Hậu vệ Metusala khẳng định: "Chúng tôi muốn vượt qua vòng loại không chỉ vì bản thân, mà còn để đền đáp người dân Haiti".

HLV Migne thừa nhận ông mong muốn có dịp tới quốc gia Caribbean để trực tiếp đánh giá môi trường bóng đá nội địa. "Chắc chắn thực hiện trước khi chúng tôi tập trung trở lại vào tháng 3. Tôi muốn xem công tác huấn luyện tại Haiti và cách họ chơi bóng. Chúng tôi sẽ mang theo 26 cầu thủ đến World Cup, và thông điệp tôi gửi đến họ là chính họ sẽ cho tôi thấy khả năng của mình", Migne nhấn mạnh.

Tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026 mang đến hy vọng mới cho Haiti, vốn mới một lần tham dự World Cup vào năm 1974. Khi đó, họ chung bảng với Italy, Ba Lan, Argentina và bị loại sớm.

YẾN PHƯƠNG