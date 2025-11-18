Woltemade hy vọng “đã làm đủ” để có suất dự World Cup 2026

Tiền đạo cao kều Nick Woltemade hy vọng anh đã làm đủ tốt để có thể giành lấy một suất trong đội hình đội tuyển Đức tham dự World Cup 2026, sau khi tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng hủy hiệt 6-0 trước Slovakia tại Leipzig hôm thứ Hai.

Nick Woltemade hy vọng có thể giành một suất trong đội hình tuyển Đức dự World Cup 2026. Ảnh: BBC

Tiền đạo của Newcastle là người mở tỷ số trận đấu, trước khi cú đúp của Leroy Sane và các bàn thắng của Serge Gnabry, Ridle Baku và Assan Ouedraogo mang về chiến thắng lớn trước Slovakia, cũng chính thức giúp tuyển Đức giành vé tham dự vòng chung kết tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau. Đây là bàn thắng thứ 4 của Woltemade trong 3 trận vòng loại gần nhất, bao gồm ghi bàn trong chiến thắng trước Bắc Ireland và Luxembourg. “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời”, Woltemade nói. “Tôi đang thi đấu tốt, tôi đang ghi bàn và hy vọng tôi sẽ được ra sân tại World Cup”.

Với việc đội tuyển Đức thiếu vắng nhiều tiền đạo như Kai Havertz, Jamal Musiala, Tim Kleindienst và Niclas Fuellkrug, thì Woltemade đã trở thành một nhân tố không thể thiếu của HLV Julian Nagelsmann. “Tôi thấy thật khó để diễn tả, được chơi cho đội tuyển Đức luôn là điều tuyệt vời”, anh chia sẻ với ZDF. “Tôi đã trải qua tất cả các đội trẻ, và giờ tôi đang ở đội tuyển quốc gia”.

Vẫn còn ngồi dự bị tại Werder Bremen vào 18 tháng trước, nhưng chân sút 23 tuổi đã có bước tiến thần tốc để có trận ra mắt quốc tế vào tháng 6 vừa qua. Màn trình diễn này là dấu ấn mới nhất trong sự thăng tiến nhanh chóng của tiền đạo cao 1,98 mét, người đã chuyển từ Stuttgart sang Newcastle ở Ngoại hạng Anh vào mùa hè với mức phí được cho lên đến 75 triệu EUR. Ghi 6 bàn sau 14 trận ở CLB mới cũng là thành tích rất tốt.

Trong khi đó, HLV Nagelsmann chia sẻ với các phóng viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặt vé đến World Cup: “Đối với nhiều người trong số chúng tôi, đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên. Đối với tôi, đây cũng là lần đầu tiên. Đây là một giải đấu rất có ý nghĩa trong bóng đá và tôi rất mong chờ nó”.

Đội trưởng tuyển Đức, Joshua Kimmich - một cựu binh của 2 kỳ World Cup gần nhất - chia sẻ với ZDF: “Hôm nay, mọi người đều muốn gửi đi một thông điệp, ai cũng biết điều gì đang bị đe dọa: giành quyền tham dự World Cup! Tôi đã nói với các cầu thủ rằng World Cup là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ”.

PHI SƠN