World Cup 2026: Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sĩ, Scotland và Áo giành vé

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đã kết thúc vào thứ Ba, chứng kiến những quyền lực như Tây Ban Nha, Bỉ hay Thụy Sĩ, Scotland và Áo giành những tấm vé dự World Cup 2026 còn lại của khu vực.

Tây Ban Nha bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 2-2 trên sân nhà nhưng vẫn giành ngôi đầu Bảng E.

Tây Ban Nha, đội tuyển xếp hạng cao nhất của FIFA, đã bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 2-2 trên sân nhà nhưng vẫn giành được ngôi đầu Bảng E. Cách duy nhất khiến La Roja mất vị trí nhất bảng là nếu họ thua với cách biệt 7 bàn trở lên, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí không thể thắng. Mikel Oyarzabal đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 62 và Tây Ban Nha đã kéo dài chuỗi trận đấu chính thức bất bại - bắt đầu từ trận đấu với Italy tại bán kết Nations League năm 2023 - lên 31 trận, theo Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 2 trong bảng và giành suất đá play-off vào tháng 3. Bulgaria, đội đã bị loại, đã đánh bại Georgia với tỷ số 2-1 trên sân nhà.

Scotland đã đánh bại Đan Mạch với tỷ số 4-2 trong trận đấu quyết định thắng thua tại Bảng C, với pha lập công tuyệt đẹp của Scott McTominay từ một cú đá xe đạp chổng ngược chỉ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu, qua đó giúp Scotland giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Đan Mạch đứng thứ 2 trong bảng đấu.

Tương tự, Michael Gregoritsch đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 trên sân nhà ở phút 77 trước Bosnia & Herzegovina, giúp tuyển Áo giành quyền đi tiếp ở Bảng H, và lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ năm 1998 tại Pháp. Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina kết thúc thứ 2 và sẽ chơi ở vòng play-off để có cơ hội trở lại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sau lần gần nhất năm 2014 tại Brazil. Đội xếp thứ 3 của bảng là Romania, đội đè bẹp San Marino với tỷ số 7-1 ngay trên sân nhà, cũng góp mặt ở vòng play-off nhờ suất Nations League.

Tuyển Bỉ tiến đến World Cup lần thứ 4 liên tiếp bằng chiến thắng 7-0 trước Liechtenstein.

Tuyển Bỉ đã tiến đến World Cup lần thứ 4 liên tiếp bằng chiến thắng áp đảo 7-0 trước Liechtenstein để giành ngôi đầu Bảng J. Charles De Ketelaere và Jeremy Doku mỗi người ghi được 2 bàn thắng. Vị trí thứ 2 thuộc về xứ Wales sau khi họ đánh bại Bắc Macedonia 7-1 trên sân nhà với cú hat-trick của Harry Wilson. Tuy nhiên, Bắc Macedonia cũng giành quyền vào vòng play-off thông qua Nations League.

Thụy Sĩ hòa với Kosovo 1-1 để giành ngôi đầu Bảng B và giành quyền tham dự World Cup lần thứ 6 liên tiếp. Thụy Sĩ đã vào sân với vị trí thuận lợi và có thể đảm bảo suất tham dự ngay cả khi thua cách biệt 5 bàn. Kosovo đã giành được vị trí thứ 2 đầy bất ngờ và tiếp tục tìm kiếm lần đầu tiên tham dự World Cup thông qua vòng play-off. Thụy Điển xếp chót bảng sau trận hòa hòa 1-1 với Slovenia, nhưng sẽ vào vòng play-off nhờ suất thông qua Nations League.

12 đội nhất bảng được vào thẳng vòng chung kết, trong khi đội nhì bảng sẽ tham dự vòng play-off cùng với 4 đội nhất bảng có thứ hạng cao nhất của Nations League 2024-2025 không đứng nhất hoặc nhì bảng vòng loại. Vòng play-off sẽ diễn ra vào ngày 26 và 31-3-2026. World Cup sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11-6 đến ngày 19-7.

VIỆT TÙNG