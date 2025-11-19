World Cup 2026: Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sĩ, Scotland và Áo giành vé

Tây Ban Nha, đội tuyển xếp hạng cao nhất của FIFA, đã bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 2-2 trên sân nhà nhưng vẫn giành được ngôi đầu Bảng E. Cách duy nhất khiến La Roja mất vị trí nhất bảng là nếu họ thua với cách biệt 7 bàn trở lên, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí không thể thắng. Mikel Oyarzabal đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 62 và Tây Ban Nha đã kéo dài chuỗi trận đấu chính thức bất bại - bắt đầu từ trận đấu với Italy tại bán kết Nations League năm 2023 - lên 31 trận, theo Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 2 trong bảng và giành suất đá play-off vào tháng 3. Bulgaria, đội đã bị loại, đã đánh bại Georgia với tỷ số 2-1 trên sân nhà.
Scotland đã đánh bại Đan Mạch với tỷ số 4-2 trong trận đấu quyết định thắng thua tại Bảng C, với pha lập công tuyệt đẹp của Scott McTominay từ một cú đá xe đạp chổng ngược chỉ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu, qua đó giúp Scotland giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Đan Mạch đứng thứ 2 trong bảng đấu.
Tương tự, Michael Gregoritsch đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 trên sân nhà ở phút 77 trước Bosnia & Herzegovina, giúp tuyển Áo giành quyền đi tiếp ở Bảng H, và lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ năm 1998 tại Pháp. Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina kết thúc thứ 2 và sẽ chơi ở vòng play-off để có cơ hội trở lại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sau lần gần nhất năm 2014 tại Brazil. Đội xếp thứ 3 của bảng là Romania, đội đè bẹp San Marino với tỷ số 7-1 ngay trên sân nhà, cũng góp mặt ở vòng play-off nhờ suất Nations League.
Tuyển Bỉ đã tiến đến World Cup lần thứ 4 liên tiếp bằng chiến thắng áp đảo 7-0 trước Liechtenstein để giành ngôi đầu Bảng J. Charles De Ketelaere và Jeremy Doku mỗi người ghi được 2 bàn thắng. Vị trí thứ 2 thuộc về xứ Wales sau khi họ đánh bại Bắc Macedonia 7-1 trên sân nhà với cú hat-trick của Harry Wilson. Tuy nhiên, Bắc Macedonia cũng giành quyền vào vòng play-off thông qua Nations League.
Thụy Sĩ hòa với Kosovo 1-1 để giành ngôi đầu Bảng B và giành quyền tham dự World Cup lần thứ 6 liên tiếp. Thụy Sĩ đã vào sân với vị trí thuận lợi và có thể đảm bảo suất tham dự ngay cả khi thua cách biệt 5 bàn. Kosovo đã giành được vị trí thứ 2 đầy bất ngờ và tiếp tục tìm kiếm lần đầu tiên tham dự World Cup thông qua vòng play-off. Thụy Điển xếp chót bảng sau trận hòa hòa 1-1 với Slovenia, nhưng sẽ vào vòng play-off nhờ suất thông qua Nations League.
12 đội nhất bảng được vào thẳng vòng chung kết, trong khi đội nhì bảng sẽ tham dự vòng play-off cùng với 4 đội nhất bảng có thứ hạng cao nhất của Nations League 2024-2025 không đứng nhất hoặc nhì bảng vòng loại. Vòng play-off sẽ diễn ra vào ngày 26 và 31-3-2026. World Cup sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11-6 đến ngày 19-7.