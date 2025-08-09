Diego Simeone chịu áp lực nặng nề trước thềm mùa giải thứ 14 của Atletico Madrid

Từng được coi là bất khả xâm phạm tại Atletico Madrid, Diego Simeone đang đối mặt khủng hoảng lớn nhất khi CLB bắt đầu mùa giải thứ 14 trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng sau 4 năm trắng tay cùng sự mất cân bằng giữa tham vọng của ông và mục tiêu BLĐ.

Simeone đối mặt với áp lực

HLV kỳ cựu người Argentina đã biến Atletico từ một đội bóng yếu kém, chật vật ở phía Nam thủ đô Tây Ban Nha thành một thế lực hùng mạnh của châu Âu, lọt vào đến 2 trận chung kết Champions League trong 3 năm với lối chơi phòng ngự chắc chắn, mạnh mẽ về thể lực, khiến các CLB giàu có hơn với đội hình xuất sắc hơn phải chật vật ứng phó.

Tuy nhiên, kể từ khi giành chức vô địch La Liga thứ 11 vào năm 2021, Simeone đã không thể mang về một danh hiệu nào khi liên tục tuyên bố rằng mục tiêu chính của Atletico không phải là giành chức vô địch, chỉ là kết thúc ở trong tốp 3 của La Liga, đồng thời khẳng định họ không thể cạnh tranh về mặt tài chính với Barcelona và Real Madrid.

Lời lẽ đó đã trở nên khó nuốt đối với người hâm mộ và giới chuyên môn khi Atletico liên tục chi tiêu mạnh tay qua mỗi mùa giải. Nên nhớ là, họ đã mua những tên tuổi như Julian Alvarez, Alexander Sorloth, Robin Le Normand và Conor Gallagher với giá gần 200 triệu EUR (232,54 triệu USD) ở mùa giải năm ngoái 2024-2025.

Chưa hết, ở trong mùa giải năm nay, BLĐ của Atletico tiếp tục mở hầu bao để đưa về những gương mặt như Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardozo và Thiago Almada với giá hơn 150 triệu EUR. Đó là những tên tuổi và cả con số không nhỏ luôn thể hiện thứ tham vọng của Atletico được duy trì qua từng mùa giải chứ không hề là chuyện qua loa.

Những bản hợp đồng mới này đã gia nhập đội hình gồm những cầu thủ đã thành danh kiểu như Antoine Griezmann, Nahuel Molina, Jan Oblak, Marcos Alonso, Jose Maria Gimenez - rồi Koke, khiến những mục tiêu khiêm tốn của Simeone ngày càng xa rời thực tế. Và tiếng nói của nhà cầm quân 55 tuổi quê ở Buenos Aires ngày càng khác BLĐ Atletico.

Chủ sở hữu của CLB, ông Miguel Angel Gil Marin mới đưa ra một thông điệp hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận thận trọng và quá lỗi thời của HLV Simeone hồi tuần trước: “Chúng tôi tin chắc rằng mình đang xây dựng một đội hình để mơ ước lớn. Chúng tôi rất tham vọng, và chúng tôi cũng sẽ chấp nhận mọi rủi ro ở tương lai phía trước”.

“Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục mang về những đối tác mới, những người sẵn sàng tung tiền của đầu tư vốn, điều cần thiết để tiếp tục phát triển về mặt thể thao, xã hội và cơ sở hạ tầng”, vị CEO của Atletico tự tin đề cập đến tương lai hào nhoáng và bóng bẩy của đội bóng - với các nguồn lực tài chính tươi mới chứ không yếu thế so với Real, Barca.

Việc Atletico bị loại sớm ở vòng bảng tại FIFA Club World Cup, giải đấu sinh lời cao, đã tạo ra cú sốc mới nhất, với cả thất bại nhục nhã 0-4 trước Paris Saint Germain, phơi bày những điểm yếu quen thuộc bao gồm hàng phòng ngự đầy sơ hở trước các cầu thủ chạy cánh và thiếu sáng tạo ở khu vực 1/3 cuối sân. Simeone chắc chắn phải có trách nhiệm.

Giới phê bình và người hâm mộ đang đặt câu hỏi liệu vị HLV đang được trả lương cao nhất châu Âu có còn đủ sức truyền cảm hứng cho một đội hình hiện trì trệ ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu hay không, khi họ đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức để giành lại vị thế ứng cử viên trên mọi mặt trận.

